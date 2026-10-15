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В Киев! Украинският парламент прие закони за помощта от ЕС и МВФ
  Тема: Украйна

В Киев! Украинският парламент прие закони за помощта от ЕС и МВФ

15 Октомври, 2026 18:20 746 13

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Промените включват 20% ДДС върху пратките от чужбина, по-голяма прозрачност в електронната търговия и нови правила за финансов мониторинг

В Киев! Украинският парламент прие закони за помощта от ЕС и МВФ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският парламент прие пакет от закони, свързани с ключови изисквания на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Промените са необходими за отпускането на финансова помощ за милиарди долари в момент, когато Киев изпитва недостиг на средства за отбрана и за покриване на бюджетните разходи.

Одобрените текстове предвиждат по-високо данъчно облагане на пратките от чужбина, по-голяма прозрачност в електронната търговия и промени в правилата за финансов мониторинг на политиците.

„Одобрените днес закони установяват модерен модел за данъчно облагане на електронната търговия, който е в съответствие с подхода на Европейския съюз и е справедлив спрямо местните предприятия“, заяви министърът на финансите Сергий Марченко.

По думите му реформата е част от програмата за сътрудничество с МВФ и е условие за макрофинансова подкрепа от ЕС.

Нови правила за пратките от чужбина

Министерството на финансите съобщи, че промените предвиждат облагане с 20 процента данък върху добавената стойност на пратките от чужбина. Мярката няма да влезе в сила преди юли 2027 г.

Според оценки на депутати новото облагане може да осигури между 20 и 30 млрд. гривни допълнителни приходи в бюджета. Промените са представени и като начин за изравняване на условията между чуждестранните електронни търговци и местните предприятия.

Недостиг на средства за бюджета

Украйна е изправена пред бюджетен натиск заради растящите разходи за оръжия, дронове и боеприпаси, както и заради щетите по предприятията и инфраструктурата, причинени от руските удари.

Вътрешните данъчни постъпления са намалели с 32 млрд. гривни, или около 711 млн. долара, през август и септември. На този фон правителството е отложило част от бюджетните разходи, включително за възстановителни дейности и подготовка за зимата, поради недостиг на ликвидни средства.

До края на годината Украйна очаква около 29 млрд. долара финансова подкрепа от Европейския съюз. Помощта е свързана с изпълнението на договорени реформи, сред които са и приетите от парламента закони.

Премиерът Сергей Корецки заяви, че резултатите от парламентарната работа дават основание за оптимизъм. Той обаче подчерта, че остава много работа по изпълнението на всички изисквания на кредиторите.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 0 Отговор
    Земята и индустрията на Украйна скоро ще е под западен контрол и държавата ще произвежда само работещи роби и просяци нищо повече като е в България..! Див капитализъм от шепа измамници..!

    18:25 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    12 0 Отговор
    Не виждам как ще се разберат за бюджета - Мерц иска намаляване на бюджета, но увеличаване на парите за Украйна. Франция иска увеличаване на бюджета, а южните държави искат да не се намалява бюджета за селско стопанство. Не виждам начин всички да са доволни. Вместо да призовава целият съюз защо не даде личен пример като Германия еднолично измъкне едни 60-100 млрд. евро? Все пак устата си не може да затвори като започне да разправя колко много Германия правела за украинците и как те били най-големите дарители. Безумията продължават. Чудя му се Мерц – не беше ли Зеленски онзи, който взриви „Северен поток-2“ и остави Германия без газ. Загубите са за много милиарди. Но хер Мерц исака да се дават на престъпника още милиарди, заработени от данъкоплатците. Зеленски днес щял да пристигне – ми то направо „велико събитие“, достойно за национален празник. Ама ако вие събраните там сте си на мястото, трябва незабавно да го арестувате и представите на съд – най-малкото за това, че ви увреди икономиките. И още нещо г-н Мерц – по въпроса за парите трябва да се питат гражданите които ги изкарват, а не представителите им. Защото аз например съм против платените от мен данъци да се дават за кефа на един фашизоиден индивид.

    18:26 15.10.2026

  • 4 ГЛЕЙ СИГА

    14 0 Отговор
    ИМА ДАЛЕЧ ПО ВАЖНИ НЕЩА
    КАТО КАПИТУЛАЦИЯТА
    И ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ПРОПАГАНДИРАЩИ ТЕ НАЦИЗМА И ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИТЕ

    18:27 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Инна

    4 0 Отговор
    Всичко вече е откраднато. Преди нас. Хората искат да разберат кое какво е. (в)

    18:34 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Голяма корупция

    7 0 Отговор
    Това се казва източване на Европейски финанси и международен валутен фонд

    19:02 15.10.2026

  • 11 Дигат

    3 0 Отговор
    им данъците. Няма ликвидност.

    19:08 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 българин

    4 0 Отговор
    До кога тия ще продължават "да изискват" от всички, а те "ще усвояват" всичко което им се изпраща.Отидете в Европа и ще видите кои са тези, които карат най скъпите коли, кои харчат в магазините "като невидели", кои са най-аругантните и нахални.

    19:18 15.10.2026

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