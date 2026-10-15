В Киев! Украинският парламент прие закони за помощта от ЕС и МВФ

Украинският парламент прие пакет от закони, свързани с ключови изисквания на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Промените са необходими за отпускането на финансова помощ за милиарди долари в момент, когато Киев изпитва недостиг на средства за отбрана и за покриване на бюджетните разходи.

Одобрените текстове предвиждат по-високо данъчно облагане на пратките от чужбина, по-голяма прозрачност в електронната търговия и промени в правилата за финансов мониторинг на политиците.

„Одобрените днес закони установяват модерен модел за данъчно облагане на електронната търговия, който е в съответствие с подхода на Европейския съюз и е справедлив спрямо местните предприятия“, заяви министърът на финансите Сергий Марченко.

По думите му реформата е част от програмата за сътрудничество с МВФ и е условие за макрофинансова подкрепа от ЕС.

Нови правила за пратките от чужбина

Министерството на финансите съобщи, че промените предвиждат облагане с 20 процента данък върху добавената стойност на пратките от чужбина. Мярката няма да влезе в сила преди юли 2027 г.

Според оценки на депутати новото облагане може да осигури между 20 и 30 млрд. гривни допълнителни приходи в бюджета. Промените са представени и като начин за изравняване на условията между чуждестранните електронни търговци и местните предприятия.

Недостиг на средства за бюджета

Украйна е изправена пред бюджетен натиск заради растящите разходи за оръжия, дронове и боеприпаси, както и заради щетите по предприятията и инфраструктурата, причинени от руските удари.

Вътрешните данъчни постъпления са намалели с 32 млрд. гривни, или около 711 млн. долара, през август и септември. На този фон правителството е отложило част от бюджетните разходи, включително за възстановителни дейности и подготовка за зимата, поради недостиг на ликвидни средства.

До края на годината Украйна очаква около 29 млрд. долара финансова подкрепа от Европейския съюз. Помощта е свързана с изпълнението на договорени реформи, сред които са и приетите от парламента закони.

Премиерът Сергей Корецки заяви, че резултатите от парламентарната работа дават основание за оптимизъм. Той обаче подчерта, че остава много работа по изпълнението на всички изисквания на кредиторите.

Източници: bta.bg