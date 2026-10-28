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Предизборно! Делси Родригес започна обиколка в щатите на Мачадо

Предизборно! Делси Родригес започна обиколка в щатите на Мачадо

28 Октомври, 2026 12:41 463 1

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  • президентски избори-
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Временната президентка посети Арагуа и Карабобо в рамките на кампанията за „производствено възраждане“, опозиционната лидерка междувременно проведе срещи с политически сили и близки на затворници

Предизборно! Делси Родригес започна обиколка в щатите на Мачадо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес започна обиколка на щатите, през които дни по-рано премина опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо. Родригес посети Арагуа и Карабобо в рамките на инициативата „Производствено възраждане“, обявена от властите като начало на нов етап за икономиката и селското стопанство.

В северния щат Арагуа Родригес откри училището за обучение на селскостопански лидери „Есекиел Самора“. На среща със земеделски производители и други работници от сектора тя заяви, че правителството се стреми „да служи на народа“, а не да се вкопчва във властта.

„Ще обиколим цялата страна в рамките на производственото възраждане, ще посетим местата, където се натрупва опит в селското стопанство, където работят рибарите и хората, занимаващи се с аквакултури, за да им окажем пълна подкрепа“, заяви Родригес.

Тя пое ангажимент Венецуела да постигне целта за „нулев глад“ до 2027 или 2028 г. Родригес каза още, че заедно с министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабельо и председателя на парламента Хорхе Родригес е поставила началото на „производственото възраждане на Венецуела“.

По думите ѝ населението скоро ще усети облекчение от продължителните прекъсвания на електрозахранването. Енергийната криза във Венецуела продължава повече от десетилетие и се е задълбочила през последната година.

Посещение и в Карабобо

По-късно Родригес се появи в щата Карабобо заедно с губернатора Рафаел Лакава. Двамата танцуваха по време на публична проява, а президентката призова „нищо и никой“ да не нарушава спокойствието в страната.

Карабобо и Арагуа бяха сред щатите, посетени в неделя от Мария Корина Мачадо по време на пътуването ѝ към Каракас. Маршрутът на опозиционната лидерка премина още през Лара и Яракуй, където хиляди хора излязоха по улиците, за да я приветстват след завръщането ѝ във Венецуела.

Мачадо заяви, че седем пъти е била възпрепятствана да се върне в страната, след като през декември я е напуснала, за да получи Нобеловата награда за мир за 2025 г. Правителството отхвърли твърденията ѝ и определи обиколката като „спектакъл“, като заяви, че тя е можела да се върне през летищата.

Опозицията търси единство

След завръщането си Мачадо проведе срещи с повече от 100 роднини на политически затворници и с 33 представители на основната опозиционна коалиция „Платформа за демократично единство“, на „Алианс за Венецуела“ и с независими политически дейци.

Целта е да се постигне напредък „в единство към Голямото национално споразумение“, съобщи предизборната платформа на Мачадо „Командване с Венецуела“. „Платформата за демократично единство“ потвърди подкрепата си за опозиционната лидерка и изрази надежда, че тя ще може да упражнява политическите и гражданските си права.

Забраната на Мачадо да заема публични длъжности, наложена от венецуелската Главна контролна служба, продължава да действа. Партията ѝ „Венте Венесуела“ отново настоя за освобождаването на политическите затворници, чийто брой според неправителствената организация „Форо Пенал“ е 322.

Очаква се Мачадо да даде първата си пресконференция след завръщането си. Завръщането ѝ поднови призивите за президентски избори, след като Националният избирателен съвет обяви Николас Мадуро за победител на изборите през 2024 г., без да публикува подробните резултати от гласуването.

Източници: bta.bg, efe.com


Венецуела
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