Първият дипломат на ЕС: Европа не може скоро да замени Starlink над Украйна

Европейският съюз не може да замени в краткосрочен план сателитната интернет система Starlink, която е необходима на Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас преди втория ден от заседанието на Европейския съвет.

„Starlink наистина е необходим на Украйна, но за съжаление Европа не може да замени тази възможност в краткосрочен план“, каза Калас.

Тя беше попитана за новите ограничения на САЩ върху използването на Starlink в Украйна. Според информацията ограниченията са принудили Киев да отмени определени операции от контранастъплението си срещу Русия. Калас допусна темата да бъде обсъдена от държавните и правителствените ръководители, събрали се в Брюксел.

ЕС търси собствена алтернатива

Изграждането на европейска алтернатива на Starlink е сред настоящите приоритети на Европейската агенция по отбрана. Калас заяви, че агенцията вече е определила критичните способности, с които ЕС не разполага, както и пропуските, които трябва да бъдат запълнени.

„Сега въпросът е как да приложим това на практика и трябва да го направим възможно най-скоро, защото самите ние се нуждаем от тези способности“, предупреди тя.

Калас заяви, че Европейският съюз ще продължи да подкрепя Украйна поне финансово. Няколко лидери са предложили да бъде възобновена дискусията за използването на замразените руски активи.

Спорът за руските активи остава

По-голямата част от блокираните руски средства се намира в белгийската финансова институция Euroclear. Белгийското правителство се противопоставя на конфискацията им заради правните и финансовите рискове, включително възможни ответни мерки от Русия. Брюксел настоява тези рискове да бъдат споделени между европейските партньори, ако активите бъдат използвани.

„Постигнахме съгласие, че няма да върнем тези активи, докато Русия не изплати репарации на Украйна. Украйна се нуждае от тези пари сега. Затова трябва да работим върху механизми за солидарност, чрез които рисковете да бъдат споделени между държавите членки“, заяви Калас.

Калас: Натискът върху Русия трябва да се засили

Калас каза, че поддържа контакти с американските си колеги за отношенията между Вашингтон и Киев. По думите ѝ европейската позиция е, че натискът върху Русия трябва да бъде засилен, ако целта е прекратяване на войната.

„Защото не става дума само за прекратяване на тази война, а и за гарантиране, че Русия няма да започне друга“, добави тя.

Калас определи като много трудно постижимо Русия да получи списък с искания, чието изпълнение се очаква от нея, без да даде нищо в замяна, дори при подкрепата на американските съюзници.

Източници: news.bg