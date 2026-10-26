Зеленски удължи военното положение и мобилизацията до януари

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Новият срок започва на 31 октомври 2026 г., а двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.
Указът за военното положение е №1060/2026, а този за общата мобилизация – №1061/2026. Военното положение ще продължи от 5:30 часа на 31 октомври. Документите са подписани на 26 октомври и влизат в сила едновременно със законите, с които украинският парламент одобрява президентските укази.
Върховната рада одобри удължаването
По-рано на същия ден Върховната рада гласува за продължаване на военното положение и мобилизацията. Законопроектът за военното положение беше подкрепен от 293 депутати. Двата проекта бяха внесени от Володимир Зеленски.
В указите причината е посочена като продължаваща широкомащабна въоръжена агресия на Русия срещу Украйна. В документа за мобилизацията е записано, че мярката цели да осигури отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на украинските въоръжени сили и други военни формирования.„С цел да се осигурят отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на въоръжените сили“
Военното положение и общата мобилизация са в сила в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава срокът им е продължаван на 90-дневни периоди. Новото удължаване ще запази действащия режим до края на януари 2027 г.
Източници: bta.bg, ukrinform.net, suspilne.media
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин ще се бие до последният Руснак
Коментиран от #7, #10
23:52 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дрончик
Но Путин обеща това да се промени кардинално и да стане 25-30 минути
Коментиран от #5, #8
23:54 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гледай си жалкия животец
До коментар #3 от "Дрончик":и се моли да не вкарат и теб в касапницата.
23:55 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Иван
До коментар #3 от "Дрончик":А средна продължителност на украинец 5 мин
23:58 26.10.2026
9 Покраината
До коментар #4 от "Ирина":и тем може да смели.
За недосегаема ли се имаш?
23:58 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 аааа
00:00 27.10.2026
12 Иринке
До коментар #4 от "Ирина":Даправо ги попиляха
Срам не срам Джуджето ходи да проси подаяния
Инак Зеленски ще е на трона в Кремъл
00:04 27.10.2026
13 Урка, укра или бандеровец...
00:04 27.10.2026