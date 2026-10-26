Зеленски удължи военното положение и мобилизацията до януари

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Новият срок започва на 31 октомври 2026 г., а двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.

Указът за военното положение е №1060/2026, а този за общата мобилизация – №1061/2026. Военното положение ще продължи от 5:30 часа на 31 октомври. Документите са подписани на 26 октомври и влизат в сила едновременно със законите, с които украинският парламент одобрява президентските укази.

Върховната рада одобри удължаването

По-рано на същия ден Върховната рада гласува за продължаване на военното положение и мобилизацията. Законопроектът за военното положение беше подкрепен от 293 депутати. Двата проекта бяха внесени от Володимир Зеленски.

В указите причината е посочена като продължаваща широкомащабна въоръжена агресия на Русия срещу Украйна. В документа за мобилизацията е записано, че мярката цели да осигури отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на украинските въоръжени сили и други военни формирования.

„С цел да се осигурят отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на въоръжените сили“

Военното положение и общата мобилизация са в сила в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава срокът им е продължаван на 90-дневни периоди. Новото удължаване ще запази действащия режим до края на януари 2027 г.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, suspilne.media