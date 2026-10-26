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Зеленски удължи военното положение и мобилизацията до януари
  Тема: Украйна

Зеленски удължи военното положение и мобилизацията до януари

26 Октомври, 2026 23:50 365 13

  • володимир зеленски-
  • военно положение-
  • мобилизация-
  • украйна-
  • върховна рада-
  • русия

Върховната рада одобри удължаването на 26 октомври

Зеленски удължи военното положение и мобилизацията до януари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Новият срок започва на 31 октомври 2026 г., а двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.

Указът за военното положение е №1060/2026, а този за общата мобилизация – №1061/2026. Военното положение ще продължи от 5:30 часа на 31 октомври. Документите са подписани на 26 октомври и влизат в сила едновременно със законите, с които украинският парламент одобрява президентските укази.

Върховната рада одобри удължаването

По-рано на същия ден Върховната рада гласува за продължаване на военното положение и мобилизацията. Законопроектът за военното положение беше подкрепен от 293 депутати. Двата проекта бяха внесени от Володимир Зеленски.

В указите причината е посочена като продължаваща широкомащабна въоръжена агресия на Русия срещу Украйна. В документа за мобилизацията е записано, че мярката цели да осигури отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на украинските въоръжени сили и други военни формирования.

„С цел да се осигурят отбраната на държавата и поддържането на боеспособността на въоръжените сили“

Военното положение и общата мобилизация са в сила в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава срокът им е продължаван на 90-дневни периоди. Новото удължаване ще запази действащия режим до края на януари 2027 г.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин ще се бие до последният Руснак

    1 3 Отговор
    Така че ще удължава още няколко пъти Военното полужение

    Коментиран от #7, #10

    23:52 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дрончик

    1 4 Отговор
    Средната продължителност на Живота на Руснак на фронта е 20 минути

    Но Путин обеща това да се промени кардинално и да стане 25-30 минути

    Коментиран от #5, #8

    23:54 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гледай си жалкия животец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дрончик":

    и се моли да не вкарат и теб в касапницата.

    23:55 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дрончик":

    А средна продължителност на украинец 5 мин

    23:58 26.10.2026

  • 9 Покраината

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ирина":

    и тем може да смели.

    За недосегаема ли се имаш?

    23:58 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 аааа

    0 0 Отговор
    Военното положение го удължава Парламентът на Украйна, не Президентът. Президентът само се съгласява, подписвайки указите. Може да наложи и мораториум, и Радата (Парламента) пак да го гласува, но не може да го удължи той. Много жалка манипулация!

    00:00 27.10.2026

  • 12 Иринке

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ирина":

    Даправо ги попиляха
    Срам не срам Джуджето ходи да проси подаяния
    Инак Зеленски ще е на трона в Кремъл

    00:04 27.10.2026

  • 13 Урка, укра или бандеровец...

    0 0 Отговор
    Има ли разлика?

    00:04 27.10.2026

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