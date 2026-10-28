Примирието в Олешки се спазва втори пореден ден

Локалното хуманитарно примирие в украинския град Олешки се спазва втори пореден ден, потвърдиха украинският омбудсман Дмитро Лубинец и руската комисарка по правата на човека Яна Лантратова. Прекратяването на огъня е договорено със съдействието на САЩ, за да позволи доставката на помощи и евакуацията на цивилни от окупирания от руските сили град в Херсонска област.

„Изминаха 30 часа от началото на прекратяването на огъня в Олешки, без да бъде регистриран нито един инцидент“, заяви Лубинец.

Примирието е изключително рядко явление на фона на продължаващата близо пет години война. То беше обявено от първата дама на САЩ Мелания Тръмп и обхваща район, в който фронтовата линия преминава по река Днепър.

Около 2000 души остават в града

В Олешки все още се намират приблизително 2000 души. От месеци те изпитват недостиг на храна, вода и лекарства. Градът е подложен на удари с дронове от украинска и руска страна, а придвижването по пътищата е изключително опасно заради мините.

Бивши жители на Олешки, които поддържат връзка с хората в града, са разказали пред Франс прес, че част от останалите цивилни са били принудени да ловят и ядат гълъби. Съобщенията за тежката хуманитарна ситуация са свързани и с липсата на безопасен маршрут за напускане.

Мостовете над Днепър са разрушени, което практически блокира преминаването към територии под украински контрол. Назначените от Русия местни власти допуснаха, че желаещите да напуснат може да бъдат насочени през анексирания от Москва Кримски полуостров. Според руските представители повечето хора, които са искали да напуснат града, вече са го направили. Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, заяви пред Франс прес, че значителна част от жителите предпочитат да останат.

След примирието трябва да започне хуманитарната операция

Договорената операция включва доставки на храна, вода, лекарства и други основни материали, както и евакуация на цивилни, които желаят да напуснат Олешки. Първоначално трябва да бъдат осигурени безопасни условия за придвижването на хуманитарните екипи и превозните средства.

Украинският депутат и преговарящ Давид Арахамия определи прекратяването на огъня като „най-значителната деескалация“ от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Предишни краткотрайни примирия, обявявани по поводи като православния Великден, доведоха до намаляване на въздушните атаки и обстрела с далекобойни оръжия. Киев и Москва обаче взаимно се обвиняваха в многобройни нарушения по фронтовата линия.

Източници: bta.bg, apnews.com