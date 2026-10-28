Примирието в Олешки се разширява в Херсонска област

Локалното примирие около окупирания от Русия украински град Олешки е разширено в по-голямата част от Херсонска област. Споразумението трябва да осигури достъп за доставки на храна и лекарства, а след това да позволи евакуацията на цивилни, които искат да напуснат района.

В самия Олешки остават между 1700 и 2000 души, а в околните населени места са блокирани още няколко хиляди. Хората са без надежден достъп до храна, вода и електричество. Градът е ограничен от река Днепър и руски позиции, а маршрутите за напускане са опасни заради минираните пътища и продължителните атаки.

Досега не са съобщени нарушения на примирието, което влезе в сила в нощта срещу вторник. Прессекретарят на украинския омбудсман Дмитро Любинец и заместник-началникът на Херсонската областна военна администрация Олександър Толоников потвърдиха разширяването му. Толоников заяви, че руският обстрел е спрял както в контролирания от Украйна Херсон, така и в по-широкия регион.

Помощта трябва да предхожда евакуацията

Според украинския преговарящ Давид Арахамия примирието трябва да продължи до 1 ноември. След хуманитарните доставки е планирана евакуация на желаещите жители в петък. Местен доброволец е съобщил пред Би Би Си, че около 500 души вече са проявили интерес.

Подробностите за маршрута и условията на евакуацията все още не са изяснени. Част от жителите се колебаят дали да предоставят имената и адресите си заради опасения от проверки на телефоните и онлайн активността им. Някои се страхуват и че Русия може да не им позволи да се върнат в Украйна.

Според Файненшъл таймс хората, които се съгласят да бъдат евакуирани, може първо да бъдат отведени в Крим или Русия, преди да им бъде позволено да се върнат в украинска територия. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да използва разминирането, за да насочи евакуираните към Русия и да ги задържи там.

Жителите описват критична хуманитарна ситуация

Много жители са разказали пред Би Би Си, че са прибягнали до готвене на плевели от градините си, за да оцелеят. Една жена, която е стъпила върху противопехотна мина и е претърпяла две операции, заяви: „Не знам колко време ще трябва да прекарам там“, имайки предвид болницата, в която се намира.

Местни жители са казали пред Гардиън, че фронтовата линия от другата страна на Днепър е била тиха за първи път от години. В същото време руски подразделения за безпилотни летателни апарати многократно са атакували цивилни, линейки и пешеходци в Херсон и други населени места.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всичко протича „според плана“, и благодари за посредничеството на Съединените щати. Украинският външен министър Андрий Сибига каза, че ако примирието даде резултат, то може да „проправи пътя за по-нататъшни стъпки в мирния процес“.

Комисия на ООН е заключила, че атаките срещу цивилни в Херсонска област сочат координирана политика за принуждаване на населението да напусне района и представляват престъпления срещу човечеството.

Източници: bta.bg, theguardian.com, apnews.com