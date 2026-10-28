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Москва отрече участие в пожара в оръжейна фабрика в Румъния
  Тема: Украйна

Москва отрече участие в пожара в оръжейна фабрика в Румъния

28 Октомври, 2026 12:25 369 20

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  • румъния-
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Румънските служби свързват инцидента в „Карфил“ с мрежа за саботажи, координирана от Русия, Москва определя обвиненията като неоснователни

Москва отрече участие в пожара в оръжейна фабрика в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва отхвърли обвиненията, че е свързана със саботажа, предизвикал пожара на 14 септември на промишлената платформа на оръжейната фабрика „Карфил“ в Брашов, Румъния. Руското посолство в Букурещ заяви, че Русия нито е планирала, нито е координирала или извършвала саботажи на румънска територия.

Реакцията последва съобщение на Румънската разузнавателна служба, че е разкрита мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според румънските служби мрежата е свързана с пожара в предприятието „Карфил“, което е част от румънската отбранителна индустрия.

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Руският посланик е извикан в Букурещ

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик Владимир Липаев и изрази протест срещу предполагаемото участие на Москва. Румънската страна е заявила, че разполага с доказателства, събрани в рамките на разследването, и е определила действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите.

Руското посолство обаче отрича тези твърдения. В позицията си дипломатическото представителство определя обвиненията като „проява на политически цинизъм и лицемерие“ и отхвърля също твърденията за руска отговорност при нападения срещу търговски кораби в Черно море.

Предупреждения за възможни саботажи

Президентът Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску осъдиха предполагаемите актове на саботаж на румънска територия и призоваха за колективен отговор от НАТО и Европейския съюз.

Директорът на „Карфил“ Мирча Танцъу заяви пред Диджи24, че предприятието е получило предупреждения за възможни саботажи още през пролетта. Той не посочи допълнителни подробности за характера на сигналите.

На този етап румънските институции представят пожара като част от координирана саботажна дейност, докато Москва отхвърля обвиненията и твърди, че не е извършвала подобни действия в Румъния или в други държави.

Източници: bta.bg, apnews.com, btvnovinite.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко, че пожара е бил в Румъния, а

    6 2 Отговор
    не в България

    Коментиран от #16

    12:27 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Адрес 4000

    3 3 Отговор
    Тоест го е потвърдила

    Коментиран от #12

    12:29 28.10.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Купето на комшията умря ,само Путин ще го е отровил

    12:31 28.10.2026

  • 7 Джо Ножа

    5 1 Отговор
    Лъжат, както винаги.

    12:31 28.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Путин е виновен

    12:32 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пък Сталин заповяда в Катин

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Антирашист 2585":

    да разстрелят полските военопленници, след като се беше разбрал с Хитлер да си поделят Полша. С други думи не прехвърляй някогашните грехове на днешните поколения.

    Коментиран от #15

    12:33 28.10.2026

  • 12 Антирашист 6348

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Адрес 4000":

    Отивай да чистиш тоалетни на централна жп гара!

    12:33 28.10.2026

  • 13 Тик-Ток

    3 2 Отговор
    Това са специални диверсии на ЦРУ Мосад и МИ6 да вкарат мамалигите и цървулите във войната ,очаквайте и нашите заводи за фишеци скоро да гърмят

    Коментиран от #18

    12:33 28.10.2026

  • 14 Хи хи

    3 0 Отговор
    А уж щяха да пазят всеки квадратен сантиметър от нато !!!

    12:35 28.10.2026

  • 15 Антирашист 2176

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пък Сталин заповяда в Катин":

    Поляците също си заслужават съдбата. А ти да не си румънски мамул, или обичаш румънски мамули? Или просто си укро подлога, в която укрите си изсипват екскрементите?

    12:35 28.10.2026

  • 16 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко, че пожара е бил в Румъния, а":

    Русия да предизвика палеж в Румъния? Ама как така! Аааа, не, не! Руснаците са толкова миролюбиви! И Путин е такъв хуманист!

    Коментиран от #19

    12:37 28.10.2026

  • 17 Цеко

    1 1 Отговор
    Супер новина! Давайте още такива.

    12:37 28.10.2026

  • 18 Отдавна знаем, че Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тик-Ток":

    сама си обстрелва градовете и си потапя корабите, за да оклевети Русия. Освен това развъжда генномодифицирани комари, които жилят само славяни, за да ги пуска на руснаците. Май и бякакви генномодифицирани патки имаше.

    12:37 28.10.2026

  • 19 Раковоболен, колко ти остава още?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    Укротрол, доктора колко месеца ти дава с този злокачествен рак? Ще издаяниш ли до нова година?

    12:38 28.10.2026

  • 20 Фашагите вече са толкова отчаяни

    0 0 Отговор
    че и фабриките си палят за да обвинят Русия! Види му се края!

    12:39 28.10.2026

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