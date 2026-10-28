Москва отрече участие в пожара в оръжейна фабрика в Румъния

Москва отхвърли обвиненията, че е свързана със саботажа, предизвикал пожара на 14 септември на промишлената платформа на оръжейната фабрика „Карфил“ в Брашов, Румъния. Руското посолство в Букурещ заяви, че Русия нито е планирала, нито е координирала или извършвала саботажи на румънска територия.
Реакцията последва съобщение на Румънската разузнавателна служба, че е разкрита мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според румънските служби мрежата е свързана с пожара в предприятието „Карфил“, което е част от румънската отбранителна индустрия.
Руският посланик е извикан в Букурещ
Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик Владимир Липаев и изрази протест срещу предполагаемото участие на Москва. Румънската страна е заявила, че разполага с доказателства, събрани в рамките на разследването, и е определила действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите.
Руското посолство обаче отрича тези твърдения. В позицията си дипломатическото представителство определя обвиненията като „проява на политически цинизъм и лицемерие“ и отхвърля също твърденията за руска отговорност при нападения срещу търговски кораби в Черно море.
Предупреждения за възможни саботажи
Президентът Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску осъдиха предполагаемите актове на саботаж на румънска територия и призоваха за колективен отговор от НАТО и Европейския съюз.
Директорът на „Карфил“ Мирча Танцъу заяви пред Диджи24, че предприятието е получило предупреждения за възможни саботажи още през пролетта. Той не посочи допълнителни подробности за характера на сигналите.
На този етап румънските институции представят пожара като част от координирана саботажна дейност, докато Москва отхвърля обвиненията и твърди, че не е извършвала подобни действия в Румъния или в други държави.
Източници: bta.bg, apnews.com, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко, че пожара е бил в Румъния, а
Коментиран от #16
12:27 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Адрес 4000
Коментиран от #12
12:29 28.10.2026
6 Kaлпазанин
12:31 28.10.2026
7 Джо Ножа
12:31 28.10.2026
8 Тик-Ток
12:32 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пък Сталин заповяда в Катин
До коментар #3 от "Антирашист 2585":да разстрелят полските военопленници, след като се беше разбрал с Хитлер да си поделят Полша. С други думи не прехвърляй някогашните грехове на днешните поколения.
Коментиран от #15
12:33 28.10.2026
12 Антирашист 6348
До коментар #5 от "Адрес 4000":Отивай да чистиш тоалетни на централна жп гара!
12:33 28.10.2026
13 Тик-Ток
Коментиран от #18
12:33 28.10.2026
14 Хи хи
12:35 28.10.2026
15 Антирашист 2176
До коментар #11 от "Пък Сталин заповяда в Катин":Поляците също си заслужават съдбата. А ти да не си румънски мамул, или обичаш румънски мамули? Или просто си укро подлога, в която укрите си изсипват екскрементите?
12:35 28.10.2026
16 Така де
До коментар #1 от "Жалко, че пожара е бил в Румъния, а":Русия да предизвика палеж в Румъния? Ама как така! Аааа, не, не! Руснаците са толкова миролюбиви! И Путин е такъв хуманист!
Коментиран от #19
12:37 28.10.2026
17 Цеко
12:37 28.10.2026
18 Отдавна знаем, че Украйна
До коментар #13 от "Тик-Ток":сама си обстрелва градовете и си потапя корабите, за да оклевети Русия. Освен това развъжда генномодифицирани комари, които жилят само славяни, за да ги пуска на руснаците. Май и бякакви генномодифицирани патки имаше.
12:37 28.10.2026
19 Раковоболен, колко ти остава още?
До коментар #16 от "Така де":Укротрол, доктора колко месеца ти дава с този злокачествен рак? Ще издаяниш ли до нова година?
12:38 28.10.2026
20 Фашагите вече са толкова отчаяни
12:39 28.10.2026