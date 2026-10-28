Москва отрече участие в пожара в оръжейна фабрика в Румъния

Москва отхвърли обвиненията, че е свързана със саботажа, предизвикал пожара на 14 септември на промишлената платформа на оръжейната фабрика „Карфил“ в Брашов, Румъния. Руското посолство в Букурещ заяви, че Русия нито е планирала, нито е координирала или извършвала саботажи на румънска територия.

Реакцията последва съобщение на Румънската разузнавателна служба, че е разкрита мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според румънските служби мрежата е свързана с пожара в предприятието „Карфил“, което е част от румънската отбранителна индустрия.

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Руският посланик е извикан в Букурещ

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик Владимир Липаев и изрази протест срещу предполагаемото участие на Москва. Румънската страна е заявила, че разполага с доказателства, събрани в рамките на разследването, и е определила действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите.

Руското посолство обаче отрича тези твърдения. В позицията си дипломатическото представителство определя обвиненията като „проява на политически цинизъм и лицемерие“ и отхвърля също твърденията за руска отговорност при нападения срещу търговски кораби в Черно море.

Предупреждения за възможни саботажи

Президентът Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску осъдиха предполагаемите актове на саботаж на румънска територия и призоваха за колективен отговор от НАТО и Европейския съюз.

Директорът на „Карфил“ Мирча Танцъу заяви пред Диджи24, че предприятието е получило предупреждения за възможни саботажи още през пролетта. Той не посочи допълнителни подробности за характера на сигналите.

На този етап румънските институции представят пожара като част от координирана саботажна дейност, докато Москва отхвърля обвиненията и твърди, че не е извършвала подобни действия в Румъния или в други държави.

Източници: bta.bg, apnews.com, btvnovinite.bg