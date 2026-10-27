Москва отхвърля примирие, въпреки новите преговори

Русия продължава да отхвърля идеята за примирие, въпреки заявената от Украйна готовност за ограничено спиране на ударите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подновяването на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничи действията на руската армия.
„Решението за продължаване на преговорите не предполага ограничения върху военните действия“, каза Песков. По думите му руските сили ще продължат операциите си срещу Украйна. Анадолската агенция предаде изявлението му като знак, че Москва не обвързва дипломатическия процес с прекратяване на бойните действия.
Разговори около 10 ноември
Предстоящият кръг от контакти се очаква да се проведе в Абу Даби около 10 ноември. В него трябва да участват делегации на Русия, Украйна и САЩ, като форматът е на експертно и преговорно ниво, а не среща между президентите.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговорите като вероятен „пробен опит“. Според информацията, цитирана от Асошиейтед прес, Москва се е съгласила по принцип да възобнови тристранния формат, но съществен пробив не е обявен.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев да обсъди споразумение за примирие в енергийния сектор или в Черно море. Украинската позиция е тези мерки да бъдат разгледани именно в рамките на предстоящите разговори.
Москва свързва преговорите с по-широки искания
По оценка на Института за изследване на войната Русия може да използва възобновяването на дипломатическия процес, за да поиска отстъпки не само по въпросите, свързани с Украйна, но и по темите за НАТО и европейската архитектура за сигурност.
Москва формулира подобни искания още през декември 2021 г. Те включват ограничения върху военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Европа. Тази позиция е в противоречие с ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп да поддържа американско военно присъствие в Полша, както и с разполагането на американски сили в балтийските държави.
Така между заявената от Киев готовност за ограничено примирие и руската позиция остава съществено разминаване. Украйна говори за конкретни сектори и временни мерки, докато Кремъл подчертава, че самото провеждане на разговори няма да спре бойните действия.
Удари засегнаха и руска информационна инфраструктура
На този фон украинската кампания за удари на далечни разстояния принуждава руски компании да преместват част от информационната си инфраструктура. Яндекс съобщи, че е преместил суперкомпютрите „Ляпунов“, „Галушкин“ и „Червоненкис“, след като негови центрове за обработка на данни бяха засегнати от атаки.
В центъра в Сасово, Рязанска област, са се намирали два от трите суперкомпютъра на компанията. РБК съобщи, че машините са останали невредими и са били преместени на по-защитени места.
Източници: news.bg, aa.com.tr, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #16
07:17 27.10.2026
2 НАЙ ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
07:17 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ZeLеN надрусаN п@рцал
07:18 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:21 27.10.2026
7 МИРЧЕВ МИ БЕШЕ НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ
07:24 27.10.2026
8 Нормално
07:25 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
07:28 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
Тези две страни могат да бъдат новите донори на месо.
07:31 27.10.2026
15 Стоянчо Пуканката
07:32 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Института май не разбрал
Изглежда май, хич не са Мозъчен Тръст а просто журналисти. Което обяснява нещата!
Замразен конфликт в какъвто и да е вариант, е последната надежда и отчаян мерак на НАТО за да съществува и върви далаверата! А НАТО и Евромиротворците са съгласни да дадат на Русия каквото иска от Украйна, без Одеса,- стига да се съгласи на такъв
Коментиран от #21, #22, #24
07:33 27.10.2026
18 След
07:36 27.10.2026
19 Фен
07:38 27.10.2026
20 Русия не желае мир
Йотова е за Русия
Волгин е за Русия
Русофилите искат Русия да победи.
Какво е това? Това са военнолюбците! КОАЛИЦИЯ НА ВОЙНАТА
Искат да ни вкарат във войната с приказки за мир на страната на руснаците!
Коментиран от #27
07:41 27.10.2026
21 Русия не желае мир
До коментар #17 от "И Института май не разбрал":Ако Русия желае мир и нормални взаимоотношения с Европа, защо започна война против Европа и от 20 години води хибридна пропаганда срещу Европа? То не бяха русофилски НПОта. То не бяха социални медии да ни обясняват, колко зле било в Европа с негрите и мюсюлманите и как Русия била единствен рай за белите. То не беше финансиране от руснаците на неонацистки и крайно десни партии и националисти. То не бяха убийства и атентати на европейска територия.
07:44 27.10.2026
22 От разфасоването на Русия
До коментар #17 от "И Института май не разбрал":отавна вече са се отказали, а сега са в паника поне замразения конфпикт да не им се изплъзне. Нещата са на живот и смърт, а защо не и на междунариден трибунал.
07:45 27.10.2026
23 Пенчо
Коментиран от #26
07:45 27.10.2026
24 Ти май не си разбрал
До коментар #17 от "И Института май не разбрал":Преди всеки мир има примирие. Освен ако едната страна не е победила и окупирала тотално другата, но тогава няма обикновен мир, а има окупация. Тъй де разбираме ви военолюбците. Мир ще има, когато Русия окупира цяла Украйна и мирът ще продължи, докато Русия натрупа запаси да нападне Полша, Прибалтика и Румъния.
07:45 27.10.2026
25 Истината за Украйна
07:46 27.10.2026
26 Помнещ
До коментар #23 от "Пенчо":Студената война завърши с разпад на СССР и на малкия СССР Югославия.
07:47 27.10.2026
27 Гюров, Кандев и аз
До коментар #20 от "Русия не желае мир":И ние не желаем мир!
07:49 27.10.2026