Москва отхвърля примирие, въпреки новите преговори

Русия продължава да отхвърля идеята за примирие, въпреки заявената от Украйна готовност за ограничено спиране на ударите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подновяването на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничи действията на руската армия.

„Решението за продължаване на преговорите не предполага ограничения върху военните действия“, каза Песков. По думите му руските сили ще продължат операциите си срещу Украйна. Анадолската агенция предаде изявлението му като знак, че Москва не обвързва дипломатическия процес с прекратяване на бойните действия.

Разговори около 10 ноември

Предстоящият кръг от контакти се очаква да се проведе в Абу Даби около 10 ноември. В него трябва да участват делегации на Русия, Украйна и САЩ, като форматът е на експертно и преговорно ниво, а не среща между президентите.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговорите като вероятен „пробен опит“. Според информацията, цитирана от Асошиейтед прес, Москва се е съгласила по принцип да възобнови тристранния формат, но съществен пробив не е обявен.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев да обсъди споразумение за примирие в енергийния сектор или в Черно море. Украинската позиция е тези мерки да бъдат разгледани именно в рамките на предстоящите разговори.

Москва свързва преговорите с по-широки искания

По оценка на Института за изследване на войната Русия може да използва възобновяването на дипломатическия процес, за да поиска отстъпки не само по въпросите, свързани с Украйна, но и по темите за НАТО и европейската архитектура за сигурност.

Москва формулира подобни искания още през декември 2021 г. Те включват ограничения върху военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Европа. Тази позиция е в противоречие с ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп да поддържа американско военно присъствие в Полша, както и с разполагането на американски сили в балтийските държави.

Така между заявената от Киев готовност за ограничено примирие и руската позиция остава съществено разминаване. Украйна говори за конкретни сектори и временни мерки, докато Кремъл подчертава, че самото провеждане на разговори няма да спре бойните действия.

Удари засегнаха и руска информационна инфраструктура

На този фон украинската кампания за удари на далечни разстояния принуждава руски компании да преместват част от информационната си инфраструктура. Яндекс съобщи, че е преместил суперкомпютрите „Ляпунов“, „Галушкин“ и „Червоненкис“, след като негови центрове за обработка на данни бяха засегнати от атаки.

В центъра в Сасово, Рязанска област, са се намирали два от трите суперкомпютъра на компанията. РБК съобщи, че машините са останали невредими и са били преместени на по-защитени места.

Източници: news.bg, aa.com.tr, rbc.ru