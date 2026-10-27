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Москва отхвърля примирие, въпреки новите преговори
  Тема: Украйна

Москва отхвърля примирие, въпреки новите преговори

27 Октомври, 2026 07:13 984 27

  • русия-
  • украйна-
  • примирие-
  • мирни преговори-
  • абу даби-
  • володимир зеленски

Дмитрий Песков заяви, че разговорите със САЩ и Украйна няма да ограничат руските военни действия, Киев предлага примирие в енергетиката или Черно море

Москва отхвърля примирие, въпреки новите преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия продължава да отхвърля идеята за примирие, въпреки заявената от Украйна готовност за ограничено спиране на ударите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подновяването на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничи действията на руската армия.

„Решението за продължаване на преговорите не предполага ограничения върху военните действия“, каза Песков. По думите му руските сили ще продължат операциите си срещу Украйна. Анадолската агенция предаде изявлението му като знак, че Москва не обвързва дипломатическия процес с прекратяване на бойните действия.

Разговори около 10 ноември

Предстоящият кръг от контакти се очаква да се проведе в Абу Даби около 10 ноември. В него трябва да участват делегации на Русия, Украйна и САЩ, като форматът е на експертно и преговорно ниво, а не среща между президентите.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговорите като вероятен „пробен опит“. Според информацията, цитирана от Асошиейтед прес, Москва се е съгласила по принцип да възобнови тристранния формат, но съществен пробив не е обявен.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев да обсъди споразумение за примирие в енергийния сектор или в Черно море. Украинската позиция е тези мерки да бъдат разгледани именно в рамките на предстоящите разговори.

Москва свързва преговорите с по-широки искания

По оценка на Института за изследване на войната Русия може да използва възобновяването на дипломатическия процес, за да поиска отстъпки не само по въпросите, свързани с Украйна, но и по темите за НАТО и европейската архитектура за сигурност.

Москва формулира подобни искания още през декември 2021 г. Те включват ограничения върху военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Европа. Тази позиция е в противоречие с ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп да поддържа американско военно присъствие в Полша, както и с разполагането на американски сили в балтийските държави.

Така между заявената от Киев готовност за ограничено примирие и руската позиция остава съществено разминаване. Украйна говори за конкретни сектори и временни мерки, докато Кремъл подчертава, че самото провеждане на разговори няма да спре бойните действия.

Удари засегнаха и руска информационна инфраструктура

На този фон украинската кампания за удари на далечни разстояния принуждава руски компании да преместват част от информационната си инфраструктура. Яндекс съобщи, че е преместил суперкомпютрите „Ляпунов“, „Галушкин“ и „Червоненкис“, след като негови центрове за обработка на данни бяха засегнати от атаки.

В центъра в Сасово, Рязанска област, са се намирали два от трите суперкомпютъра на компанията. РБК съобщи, че машините са останали невредими и са били преместени на по-защитени места.

Източници: news.bg, aa.com.tr, rbc.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 5 Отговор
    ОТ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НАСАМ НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО. НИЕ СМЕ СЪЩИТЕ. МИСЛИМ САМО ЗА ВОЙНИ, ЗА ГРАБЕЖ, ЗА РАЗВРАТ И ЗА ИЗМАМА. ПРОМЕНИЛИ СМЕ САМО ИНСТРУМЕНТИТЕ – ОТ КОПИЕ НА ТАНК, ОТ КОН НА КОЛА, ОТ ПОЩАЛЬОН НА СМАРТФОН. НО ЧОВЕКЪТ ОТВЪТРЕ Е СЪЩИЯТ. ТОВА НЕ Е ЕВОЛЮЦИЯ. ТОВА Е ПО-БЪРЗ ПЪТ КЪМ УНИЩОЖЕНИЕ. ИСТИНСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ Е, КОГАТО ИНСТРУМЕНТИТЕ ПРОМЕНЯТ ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПО-ДОБРО. ДОКАТО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧИ, НИЕ СМЕ САМО РИМЛЯНИ С ПО-ДОБРИ ИГРАЧКИ. В момента европееца пита колко е чеса а руснака гледа как е направен часовника..!! Разликата у кратуните е космически километри..!

    Коментиран от #16

    07:17 27.10.2026

  • 2 НАЙ ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    15 2 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    07:17 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ZeLеN надрусаN п@рцал

    15 1 Отговор
    Примирие и мир само след капитулацията на КиЙв...

    07:18 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    15 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че денацификацията иде.

    07:21 27.10.2026

  • 7 МИРЧЕВ МИ БЕШЕ НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ

    9 0 Отговор
    Къде си бе, спиш ли. Излизай да ми ползваш никовете.

    07:24 27.10.2026

  • 8 Нормално

    12 1 Отговор
    Да отхвърля спиране на огъня....за преговорите в Истанбул ги спря и Украйна ги използва да се окопае и ги провали....защо сега да е различно?!;

    07:25 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    5 1 Отговор
    На Русия и трябва мир, не примирие.

    07:28 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    4 0 Отговор
    обективно би било много разумно източната част на Европа да бъде напълно демилитаризирана. Но Западът няма да го допусне. Очевидно планът е след Украина във войната да бъде включена и Полша, че и Румъния ако се наложи.
    Тези две страни могат да бъдат новите донори на месо.

    07:31 27.10.2026

  • 15 Стоянчо Пуканката

    7 1 Отговор
    Та за какво им е примирие на Кремъл?! Войната си върви "както си требе". Военните складове на европците и англосаксите са изпразнени, за възстановяването им е нужно производство, а за производството е нужна енергия и инженери, които станаха кът на Запад... Като прибавим към това и недоволството на европците, които се бунтуват (обеднявайки)..., с две думи- всичко е ток и жици за Москва, войната не само че не трябва да спира, дори напротив- даже трябва да се ускори...

    07:32 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Института май не разбрал

    7 1 Отговор
    Че Русия не иска примирие или какъвто да е замразен конфликт, а мир и нормални отнишения с Европа и запада!
    Изглежда май, хич не са Мозъчен Тръст а просто журналисти. Което обяснява нещата!

    Замразен конфликт в какъвто и да е вариант, е последната надежда и отчаян мерак на НАТО за да съществува и върви далаверата! А НАТО и Евромиротворците са съгласни да дадат на Русия каквото иска от Украйна, без Одеса,- стига да се съгласи на такъв

    Коментиран от #21, #22, #24

    07:33 27.10.2026

  • 18 След

    0 3 Отговор
    колко скоро ще бъде освободена цяла Украйна? След още пет години? Малая Токмачка така си остава неосвободена. А освободената ивица покрай Азовско море руснаците завладяха без бой в началото на войната. Щом украинците ги изгониха от северна Украйна и им дадоха отпор на изток, така си и боксуват на едно място.

    07:36 27.10.2026

  • 19 Фен

    1 0 Отговор
    Абе, Гюров путинист ще излезе!?🤔 И той отхвърля примирие.

    07:38 27.10.2026

  • 20 Русия не желае мир

    0 4 Отговор
    Радев е за Русия
    Йотова е за Русия
    Волгин е за Русия

    Русофилите искат Русия да победи.

    Какво е това? Това са военнолюбците! КОАЛИЦИЯ НА ВОЙНАТА

    Искат да ни вкарат във войната с приказки за мир на страната на руснаците!

    Коментиран от #27

    07:41 27.10.2026

  • 21 Русия не желае мир

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Института май не разбрал":

    Ако Русия желае мир и нормални взаимоотношения с Европа, защо започна война против Европа и от 20 години води хибридна пропаганда срещу Европа? То не бяха русофилски НПОта. То не бяха социални медии да ни обясняват, колко зле било в Европа с негрите и мюсюлманите и как Русия била единствен рай за белите. То не беше финансиране от руснаците на неонацистки и крайно десни партии и националисти. То не бяха убийства и атентати на европейска територия.

    07:44 27.10.2026

  • 22 От разфасоването на Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Института май не разбрал":

    отавна вече са се отказали, а сега са в паника поне замразения конфпикт да не им се изплъзне. Нещата са на живот и смърт, а защо не и на междунариден трибунал.

    07:45 27.10.2026

  • 23 Пенчо

    0 0 Отговор
    Явно европата е забравила как свърши последната война с Русия!

    Коментиран от #26

    07:45 27.10.2026

  • 24 Ти май не си разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Института май не разбрал":

    Преди всеки мир има примирие. Освен ако едната страна не е победила и окупирала тотално другата, но тогава няма обикновен мир, а има окупация. Тъй де разбираме ви военолюбците. Мир ще има, когато Русия окупира цяла Украйна и мирът ще продължи, докато Русия натрупа запаси да нападне Полша, Прибалтика и Румъния.

    07:45 27.10.2026

  • 25 Истината за Украйна

    0 1 Отговор
    На Путин му трябваше Украйна заради ресурсите и за подготвяната война срещу Източна Европа. Путин си искаше Източен Берлин.

    07:46 27.10.2026

  • 26 Помнещ

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пенчо":

    Студената война завърши с разпад на СССР и на малкия СССР Югославия.

    07:47 27.10.2026

  • 27 Гюров, Кандев и аз

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Русия не желае мир":

    И ние не желаем мир!

    07:49 27.10.2026

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