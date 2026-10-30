Г-20 пропусна общата снимка заради присъствието на Лавров

Външните министри на Г-20 започнаха срещата си в Атланта без традиционната обща снимка. Руският представител Сергей Лавров участва във форума, но европейски представители са възразили срещу общ кадър с него.
В дневния ред на Държавния департамент на САЩ не е била предвидена т.нар. „семейна снимка“. По-рано е обсъждан вариант за две отделни снимки – една с Лавров и една без руския външен министър.
Министрите са преминали към първото заседание без да позират пред фотографите. Срещата в Атланта продължава два дни и е посветена на международните кризи, сигурността и икономическите отношения.
Споровете около Русия
Европейските държави от Г-20 подкрепят Украйна, а присъствието на Русия продължава да бъде източник на напрежение във форума. Киев е възразил срещу последните решения на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Москва, сред които сделка за закупуване на дизелово гориво и смекчаване на някои санкции.
Срещата на външните министри в Атланта трябва да подготви разговорите за лидерската среща на Г-20, която е планирана за декември в Маями. Разногласията около участието на Русия показват трудностите пред постигането на общи позиции по войната в Украйна и отношенията с Москва.
Източници: news.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
ЕК да обяви всеобща мобилизация в ЕС
Коментиран от #14
21:12 30.10.2026
2 Дзак
21:13 30.10.2026
3 На Лавров
21:13 30.10.2026
4 Овчар
21:14 30.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #11
21:14 30.10.2026
6 Дедо Поп
21:15 30.10.2026
7 Баламата
21:16 30.10.2026
8 ПО ТОЧНО
21:16 30.10.2026
9 Примати
Коментиран от #18
21:16 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така е,
До коментар #5 от "Сатана Z":некои не живеят, а само си снимат
21:17 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гошо
21:18 30.10.2026
14 Няма снимка,
До коментар #1 от "Шопо":защото Лавров е много грозен
21:19 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 На европе ......итата
21:28 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Маймун
До коментар #9 от "Примати":Знаем , знаем .
Те и ракети нямаха !
Киев е разцепен на две , Франция гори , Италия изкара армията да бие ,,демокрацията ,, влакове трепят Испанци , Германия потъва .
21:35 30.10.2026
19 Военнолюбец
21:37 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ето тук трябва Телефон.
По време на Студената война САЩ и СССР създадоха директна комуникационна линия, известна като „червения телефон“, за да предотвратяват военни конфликти, възникнали поради грешка, провокация или недоразумение.
Днес ситуацията в Черно море изисква подобен механизъм!
Когато бъде нападнат търговски кораб с морски дронове, първата задача трябва да бъде установяването на извършителя.
Защо България да няма директна защитена комуникация с Русия и Украйна?
Обаждаш се в Москва и Киев и задаваш въпроса: „Ваши ли са тези дронове? Имате ли информация за операцията?“
Разбира се, отговорите трябва да се проверяват чрез независимо разследване, радари, сателитни данни и технически доказателства.
Не бива да се изключва и възможността за провокации от трети страни, престъпни организации или опити за застрахователни измами с търговски кораби и яхти, при които извършителите се представят за руски или украински сили. Такива хипотези обаче трябва да бъдат доказани, а не обявявани за факти.
Подобни действия могат да доведат до:
Международни военни инциденти и опасна ескалация.
Загуба на човешки живот и унищожаване на кораби.
Повишаване на морските застраховки.
Застрахователни измами и финансови злоупотреби.
Нарушаване на международната търговия и корабоплаването.
Въвличане на държави от НАТО в конфликт вследствие на погрешно установена отговорност.
🇧🇬 На Българи
21:41 30.10.2026