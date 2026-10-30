Г-20 пропусна общата снимка заради присъствието на Лавров

Външните министри на Г-20 започнаха срещата си в Атланта без традиционната обща снимка. Руският представител Сергей Лавров участва във форума, но европейски представители са възразили срещу общ кадър с него.

В дневния ред на Държавния департамент на САЩ не е била предвидена т.нар. „семейна снимка“. По-рано е обсъждан вариант за две отделни снимки – една с Лавров и една без руския външен министър.

Още новини от Украйна

„В никакъв случай няма да има обща снимка с европейските партньори и господин Лавров, тъй като с Русия не може да се поддържат нормални отношения“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.

Министрите са преминали към първото заседание без да позират пред фотографите. Срещата в Атланта продължава два дни и е посветена на международните кризи, сигурността и икономическите отношения.

Споровете около Русия

Европейските държави от Г-20 подкрепят Украйна, а присъствието на Русия продължава да бъде източник на напрежение във форума. Киев е възразил срещу последните решения на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Москва, сред които сделка за закупуване на дизелово гориво и смекчаване на някои санкции.

Срещата на външните министри в Атланта трябва да подготви разговорите за лидерската среща на Г-20, която е планирана за декември в Маями. Разногласията около участието на Русия показват трудностите пред постигането на общи позиции по войната в Украйна и отношенията с Москва.

Източници: news.bg, marketscreener.com