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Г-20 пропусна общата снимка заради присъствието на Лавров
  Тема: Украйна

Г-20 пропусна общата снимка заради присъствието на Лавров

30 Октомври, 2026 21:09 749 21

  • г-20-
  • сергей лавров-
  • йохан вадефул-
  • русия-
  • украйна

Европейски представители са възразили срещу общ кадър с руския външен министър. Срещата на външните министри продължава в Атланта

Г-20 пропусна общата снимка заради присъствието на Лавров - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Външните министри на Г-20 започнаха срещата си в Атланта без традиционната обща снимка. Руският представител Сергей Лавров участва във форума, но европейски представители са възразили срещу общ кадър с него.

В дневния ред на Държавния департамент на САЩ не е била предвидена т.нар. „семейна снимка“. По-рано е обсъждан вариант за две отделни снимки – една с Лавров и една без руския външен министър.

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„В никакъв случай няма да има обща снимка с европейските партньори и господин Лавров, тъй като с Русия не може да се поддържат нормални отношения“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.

Министрите са преминали към първото заседание без да позират пред фотографите. Срещата в Атланта продължава два дни и е посветена на международните кризи, сигурността и икономическите отношения.

Споровете около Русия

Европейските държави от Г-20 подкрепят Украйна, а присъствието на Русия продължава да бъде източник на напрежение във форума. Киев е възразил срещу последните решения на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Москва, сред които сделка за закупуване на дизелово гориво и смекчаване на някои санкции.

Срещата на външните министри в Атланта трябва да подготви разговорите за лидерската среща на Г-20, която е планирана за декември в Маями. Разногласията около участието на Русия показват трудностите пред постигането на общи позиции по войната в Украйна и отношенията с Москва.

Източници: news.bg, marketscreener.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    20 9 Отговор
    Украинците свършиха, няма кой да иде на фронта.
    ЕК да обяви всеобща мобилизация в ЕС

    Коментиран от #14

    21:12 30.10.2026

  • 2 Дзак

    5 4 Отговор
    Лавров льош! Все го коладят за нещо.

    21:13 30.10.2026

  • 3 На Лавров

    17 4 Отговор
    му дреме на дедовия

    21:13 30.10.2026

  • 4 Овчар

    15 7 Отговор
    Тази зима ще е исторически запомнена..! Тагове:: Режим на тока , протестен вирус в ЕС , олигархията в паника , нови световни играчи , фалити на банки...! Цирка почна днес и продължава утре...!

    21:14 30.10.2026

  • 5 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Г 20 вече са снимани в профил и анфас на Любянка .

    Коментиран от #11

    21:14 30.10.2026

  • 6 Дедо Поп

    11 4 Отговор
    Дано, не се налага един ден, да се натискат всички Тези за снимка с него.

    21:15 30.10.2026

  • 7 Баламата

    18 4 Отговор
    От тия г-20, г-15 нямат проблем с Лавров.С него проблем им само фашистка Германия, Англия,Франция и Канада

    21:16 30.10.2026

  • 8 ПО ТОЧНО

    16 5 Отговор
    И ЛАВРОВ СИ ГИ ПРЕМЕСТИ

    21:16 30.10.2026

  • 9 Примати

    1 13 Отговор
    Украйна е ударила основния производител на консерви и сух порцион за руската армия… много странно , то така или иначе Русия вече няма достатъчно камиони за превоз на провизии до самата фронтова линия.

    Коментиран от #18

    21:16 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така е,

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    некои не живеят, а само си снимат

    21:17 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гошо

    7 3 Отговор
    Страх ги е явно ,Лавров да не ги урочаса

    21:18 30.10.2026

  • 14 Няма снимка,

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    защото Лавров е много грозен

    21:19 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На европе ......итата

    5 3 Отговор
    Ще им се наложи да се снимат и с Тръмп и с Путин и със Си.

    21:28 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маймун

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Знаем , знаем .
    Те и ракети нямаха !
    Киев е разцепен на две , Франция гори , Италия изкара армията да бие ,,демокрацията ,, влакове трепят Испанци , Германия потъва .

    21:35 30.10.2026

  • 19 Военнолюбец

    1 0 Отговор
    Войната на путин срещу света ще продължи 10 г. или до отпадането на путин. След 2032 г. На Украйна ще помогне нов план маршал, на русия....само китай и то напълно "безкористно". Към 2050г. жизненото равнище в Украйна ще е по високо от това на русия. А русия и руснаците ще имат на западната си граници един враг....от който ще се страхуват. ....и то основателно....

    21:37 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ето тук трябва Телефон.

    0 0 Отговор
    🇧🇬 ЧЕРВЕНИЯТ ТЕЛЕФОН – КОЙ ИСКА ДА ПРЕДОТВРАТЯВА КОНФЛИКТИ В ЧЕРНО МОРЕ?

    По време на Студената война САЩ и СССР създадоха директна комуникационна линия, известна като „червения телефон“, за да предотвратяват военни конфликти, възникнали поради грешка, провокация или недоразумение.

    Днес ситуацията в Черно море изисква подобен механизъм!

    Когато бъде нападнат търговски кораб с морски дронове, първата задача трябва да бъде установяването на извършителя.

    Защо България да няма директна защитена комуникация с Русия и Украйна?

    Обаждаш се в Москва и Киев и задаваш въпроса: „Ваши ли са тези дронове? Имате ли информация за операцията?“

    Разбира се, отговорите трябва да се проверяват чрез независимо разследване, радари, сателитни данни и технически доказателства.

    Не бива да се изключва и възможността за провокации от трети страни, престъпни организации или опити за застрахователни измами с търговски кораби и яхти, при които извършителите се представят за руски или украински сили. Такива хипотези обаче трябва да бъдат доказани, а не обявявани за факти.

    Подобни действия могат да доведат до:

    Международни военни инциденти и опасна ескалация.
    Загуба на човешки живот и унищожаване на кораби.
    Повишаване на морските застраховки.
    Застрахователни измами и финансови злоупотреби.
    Нарушаване на международната търговия и корабоплаването.
    Въвличане на държави от НАТО в конфликт вследствие на погрешно установена отговорност.

    🇧🇬 На Българи

    21:41 30.10.2026