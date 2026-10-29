Хаос във Вашингтон! Защо Пийт Хегсет отстрани главния военен стратег на Пентагона?

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е отстранил генерал-лейтенант Брет Силвия, висшия военен служител в Пентагона, отговарящ за стратегията и планирането. Силвия е бил директор на звеното по стратегията, плановете и политиката, известно като J5, към Обединения комитет на началник-щабовете.
Новината е съобщена от CNN, позовавайки се на представител на Министерството на отбраната на САЩ и друг източник, запознат със случая. Отстраняването е потвърдено от говорител на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.
Според представителя на отбранителното ведомство срещу Силвия се води разследване за евентуално изтичане на класифицирана информация. Причината за освобождаването е описана като предполагаемо неправомерно поведение. Данните представляват твърдения в рамките на разследване и не установяват вина.
Коригирано изявление на щаба
Първоначално говорителят на генерал Дан Кейн е изразил благодарност към Силвия за 32 години служба и му е пожелал успех в бъдещите му начинания. По-късно обаче изявлението е било променено.„След допълнителен преглед установихме, че изявлението не отразява адекватно всички обстоятелства“.
Корекцията не дава публични подробности за естеството на твърдяното нарушение или за хода на разследването. Не е ясно и кой ще поеме овакантения пост.
Смяната идва на фона на напрежението с Иран
Отстраняването на Силвия става в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля нови удари срещу Иран. Това поставя освобождаването на висшия служител по военното планиране в контекста на подготовката и обсъждането на бъдещи американски операции.
Случаят е поредното освобождаване на висш офицер от Пентагона по време на администрацията на Тръмп и след като Хегсет пое ръководството на Министерството на отбраната. При него бяха предприети съкращения сред висшето военно ръководство.
Източници: news.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как защо?
Коментиран от #7
16:27 29.10.2026
2 Иран
16:27 29.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ удари на ТръНп❗
Коментиран от #4
16:29 29.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Още повече, че базите на САШтанистите в района са вече НЕгодни ❗
16:31 29.10.2026
5 Защото се справи отлично
16:35 29.10.2026
6 ЩЕ СЛОЖАТ
16:47 29.10.2026
7 Баце
До коментар #1 от "Как защо?":Мечтай. Истината е, че не иска щатите да се превърнат в Леденото кралство, може и Остъкленото такова.
16:53 29.10.2026