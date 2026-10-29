Хаос във Вашингтон! Защо Пийт Хегсет отстрани главния военен стратег на Пентагона?

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е отстранил генерал-лейтенант Брет Силвия, висшия военен служител в Пентагона, отговарящ за стратегията и планирането. Силвия е бил директор на звеното по стратегията, плановете и политиката, известно като J5, към Обединения комитет на началник-щабовете.

Новината е съобщена от CNN, позовавайки се на представител на Министерството на отбраната на САЩ и друг източник, запознат със случая. Отстраняването е потвърдено от говорител на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Според представителя на отбранителното ведомство срещу Силвия се води разследване за евентуално изтичане на класифицирана информация. Причината за освобождаването е описана като предполагаемо неправомерно поведение. Данните представляват твърдения в рамките на разследване и не установяват вина.

Коригирано изявление на щаба

Първоначално говорителят на генерал Дан Кейн е изразил благодарност към Силвия за 32 години служба и му е пожелал успех в бъдещите му начинания. По-късно обаче изявлението е било променено.

„След допълнителен преглед установихме, че изявлението не отразява адекватно всички обстоятелства“.

Корекцията не дава публични подробности за естеството на твърдяното нарушение или за хода на разследването. Не е ясно и кой ще поеме овакантения пост.

Смяната идва на фона на напрежението с Иран

Отстраняването на Силвия става в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля нови удари срещу Иран. Това поставя освобождаването на висшия служител по военното планиране в контекста на подготовката и обсъждането на бъдещи американски операции.

Случаят е поредното освобождаване на висш офицер от Пентагона по време на администрацията на Тръмп и след като Хегсет пое ръководството на Министерството на отбраната. При него бяха предприети съкращения сред висшето военно ръководство.

Източници: news.bg, apnews.com