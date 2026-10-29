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Хаос във Вашингтон! Защо Пийт Хегсет отстрани главния военен стратег на Пентагона?
  Тема: Иранската криза

Хаос във Вашингтон! Защо Пийт Хегсет отстрани главния военен стратег на Пентагона?

29 Октомври, 2026 16:25 1 171 7

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  • иран-
  • класифицирана информация-
  • доналд тръмп

Генерал-лейтенант Брет Силвия е разследван за евентуално изтичане на класифицирана информация, смяната идва на фона на обсъждани нови удари срещу Иран

Хаос във Вашингтон! Защо Пийт Хегсет отстрани главния военен стратег на Пентагона? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е отстранил генерал-лейтенант Брет Силвия, висшия военен служител в Пентагона, отговарящ за стратегията и планирането. Силвия е бил директор на звеното по стратегията, плановете и политиката, известно като J5, към Обединения комитет на началник-щабовете.

Новината е съобщена от CNN, позовавайки се на представител на Министерството на отбраната на САЩ и друг източник, запознат със случая. Отстраняването е потвърдено от говорител на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Според представителя на отбранителното ведомство срещу Силвия се води разследване за евентуално изтичане на класифицирана информация. Причината за освобождаването е описана като предполагаемо неправомерно поведение. Данните представляват твърдения в рамките на разследване и не установяват вина.

Коригирано изявление на щаба

Първоначално говорителят на генерал Дан Кейн е изразил благодарност към Силвия за 32 години служба и му е пожелал успех в бъдещите му начинания. По-късно обаче изявлението е било променено.

„След допълнителен преглед установихме, че изявлението не отразява адекватно всички обстоятелства“.

Корекцията не дава публични подробности за естеството на твърдяното нарушение или за хода на разследването. Не е ясно и кой ще поеме овакантения пост.

Смяната идва на фона на напрежението с Иран

Отстраняването на Силвия става в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля нови удари срещу Иран. Това поставя освобождаването на висшия служител по военното планиране в контекста на подготовката и обсъждането на бъдещи американски операции.

Случаят е поредното освобождаване на висш офицер от Пентагона по време на администрацията на Тръмп и след като Хегсет пое ръководството на Министерството на отбраната. При него бяха предприети съкращения сред висшето военно ръководство.

Източници: news.bg, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как защо?

    7 16 Отговор
    Защото не харесва Путин и като истински военен и патриот подкрепя Зеленски.

    Коментиран от #7

    16:27 29.10.2026

  • 2 Иран

    19 2 Отговор
    ги направи разногледи крави.:))

    16:27 29.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    16 0 Отговор
    Ами НЕ е бил съгласен с поредните
    Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ удари на ТръНп❗

    Коментиран от #4

    16:29 29.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Още повече, че базите на САШтанистите в района са вече НЕгодни ❗

    16:31 29.10.2026

  • 5 Защото се справи отлично

    12 2 Отговор
    с Иран. Остана само кафява линия след самолетоносача в океана

    16:35 29.10.2026

  • 6 ЩЕ СЛОЖАТ

    11 0 Отговор
    НЕКОЙ ПОСЛУШКО БЕЗГРЪБНАЧЕН ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛЕШКОМ ЗАПОВЕДИ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОСЛЕДСТВИЯТА.

    16:47 29.10.2026

  • 7 Баце

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как защо?":

    Мечтай. Истината е, че не иска щатите да се превърнат в Леденото кралство, може и Остъкленото такова.

    16:53 29.10.2026

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