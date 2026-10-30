Иранската армия съобщи: Два танкера горят в Ормузкия проток

Два танкера са били спрени в Ормузкия проток, след като според Иран са се опитали да преминат по неразрешени маршрути. Военноморските сили на Революционната гвардия съобщиха, че единият плавателен съд е бил в източната част на протока, а другият – в западната.

Иранската страна твърди, че двата танкера са изключили навигационните и позициониращите си системи и са пренебрегнали няколко радиопредупреждения. След това плавателните съдове са навлезли в зони, определяни от Техеран като опасни, и са били спрени близо до южния бряг на протока.

„Плавателните съдове са действали с подкрепата на американските въоръжени сили“, заявиха от Военноморските сили на Революционната гвардия.

Според изявлението на борда на двата танкера са избухнали пожари. Към момента не са съобщени имената на плавателните съдове, държавите, под чиито флагове плават, или данни за екипажите им. Не е обявено и дали има загинали или ранени, както и какъв е размерът на щетите.

Асошиейтед прес потвърди, че Иран съобщава за спиране на два петролни танкера, опитали да използват неразрешени маршрути през протока. Според агенцията Техеран настоява корабите да комуникират с иранските власти и да преминават по маршрут в северната част на водния път, близо до иранския бряг. Независимо потвърждение на иранските твърдения за пожарите и подкрепата от американските въоръжени сили не е посочено.

Отделно Кралските военноморски сили на Оман са евакуирали 25 души от екипажа на търговски кораб под панамски флаг, който се е запалил след атака на 1,6 морски мили от бреговете на Мусандам. Операцията е извършена в координация с Центъра за морска сигурност, който съобщи, че на евакуираните е оказана медицинска помощ.

Двата инцидента се случват на фона на спор между Иран и Съединените щати за маршрутите и правилата за корабоплаване през Ормузкия проток – ключов воден път за превоза на петрол и други енергийни суровини. Засега няма съобщение за имената на засегнатите танкери, за състоянието на екипажите или за последващи действия по случая.

Източници: news.bg, apnews.com, tasnimnews.ir