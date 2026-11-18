Демократката Мери Пелтола спечели изборите за Сената на САЩ в Аляска и победи действащия републикански сенатор Дан Съливан. Асошиейтед прес обяви Пелтола за победител в последната нерешена сенатска надпревара от междинните избори.

Според публикуваните резултати Пелтола получава около 50,1% от гласовете, а Съливан – около 45,8%. Джералд Хайкс е с приблизително 2,1%, а независимият кандидат Дан Дж. Съливан – с около 1,7%. Пелтола преминава границата от 50% още при първото броене и така не се стига до допълнителен тур по системата за преференциално гласуване в Аляска.

Демократите ще имат 56 места в Сената

Победата в Аляска е деветото място, което демократите печелят от републиканците на междинните избори. Така партията ще разполага с 56 места в Сената срещу 44 за републиканците – най-голямото демократическо мнозинство в горната камара от 2009 г. насам. Демократите спечелиха и контрола върху Камарата на представителите, което създава предпоставки за политическо противопоставяне с републиканския президент Доналд Тръмп.

Вотът в Аляска беше обявен две седмици след изборния ден. Причината е бавното преброяване в отдалечените и труднодостъпни райони на щата, както и големият брой гласове, изпратени по пощата.

Историческа победа за Пелтола

Мери Пелтола става първата коренна жителка на Аляска, избрана за Сената. Тя е и първата демократка от щата, спечелила сенаторско място от близо 20 години. Пелтола беше избрана за първи път в Конгреса през 2022 г., когато спечели единственото място на Аляска в Камарата на представителите, но загуби мандата си през 2024 г.

В кампанията си тя постави акцент върху високите разходи за живот, цените на горивата и защитата на интересите на Аляска. След обявяването на победата Пелтола написа, че за човек, прекарал целия си живот в щата и посветил кариерата си на неговото обслужване, няма по-голяма чест от подкрепата на жителите на Аляска.

„Заедно ще сложим край на ерата на политиците, които се облагодетелстват за ваша сметка. Заедно ще поставим Аляска на първо място“, заяви Пелтола.

Преди да влезе в политиката, тя е работила в търговския риболов. Победата ѝ бележи политическо завръщане след загубата на мястото в Камарата на представителите и променя баланса на силите в новия Конгрес.

Източници: investing.com, apnews.com, nbcboston.com