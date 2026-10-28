Телефонна дипломация! Стьоре обясни защо е позвънил на Путин

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре защити решението си да разговаря с Владимир Путин заедно с президента на Финландия Александър Стуб. Тристранният телефонен разговор на 27 октомври е продължил около 90 минути и се проведе преди очакваните през ноември преговори в Абу Даби между украински и руски представители.

Стьоре обясни, че целта е руският президент да чуе пряко както европейската, така и американската позиция за прекратяване на войната. „Не мисля, че Путин ще промени мнението си, но поне чува много ясно нашата позиция. Притеснявам се, че някои от тези послания не достигат до него, когато американците разговарят с него“, заяви норвежкият премиер.

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По думите му разговорът е бил насочен към бъдещето и към стъпките, които могат да спрат продължаването на войната. „Със Стуб се съсредоточихме върху бъдещето и върху това какво трябва да се случи, за да не продължава тази война безкрайно с месеци, докато хората загиват“, каза Стьоре.

Предложения за деескалация

Норвегия иска да бъдат обсъдени конкретни мерки за намаляване на напрежението. Сред тях са прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура в Русия и Украйна, спиране на ударите срещу корабите, превозващи украинско зърно за износ, както и размяна на военнопленници.

Стьоре посочи, че въпросът за териториите остава един от най-трудните в евентуалните мирни преговори. „В момента Русия контролира почти 20% от украинската територия. Украйна никога няма да подпише споразумение, с което признава, че е загубила територии“, заяви той.

Норвежкият премиер допълни, че отделен въпрос е дали Украйна би могла да приеме настоящата фронтова линия като реалност и отправна точка за преговори. Според него решаващо значение ще имат и гаранциите за сигурност, които Киев би получил след мирно споразумение.

Критики към разговора

Телефонният контакт наруши дългогодишната практика на западноевропейски лидери да избягват преки разговори с Кремъл. Инициативата беше критикувана от съюзници, сред които датският премиер Мете Фредериксен.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорът не е донесъл нищо ново по конфликта в Украйна. Според него европейските държави се опитват да си осигурят роля в бъдещия преговорен процес.

Източници: news.bg, investing.com