Телефонна дипломация! Стьоре обясни защо е позвънил на Путин

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре защити решението си да разговаря с Владимир Путин заедно с президента на Финландия Александър Стуб. Тристранният телефонен разговор на 27 октомври е продължил около 90 минути и се проведе преди очакваните през ноември преговори в Абу Даби между украински и руски представители.
Стьоре обясни, че целта е руският президент да чуе пряко както европейската, така и американската позиция за прекратяване на войната. „Не мисля, че Путин ще промени мнението си, но поне чува много ясно нашата позиция. Притеснявам се, че някои от тези послания не достигат до него, когато американците разговарят с него“, заяви норвежкият премиер.
По думите му разговорът е бил насочен към бъдещето и към стъпките, които могат да спрат продължаването на войната. „Със Стуб се съсредоточихме върху бъдещето и върху това какво трябва да се случи, за да не продължава тази война безкрайно с месеци, докато хората загиват“, каза Стьоре.
Предложения за деескалация
Норвегия иска да бъдат обсъдени конкретни мерки за намаляване на напрежението. Сред тях са прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура в Русия и Украйна, спиране на ударите срещу корабите, превозващи украинско зърно за износ, както и размяна на военнопленници.
Стьоре посочи, че въпросът за териториите остава един от най-трудните в евентуалните мирни преговори. „В момента Русия контролира почти 20% от украинската територия. Украйна никога няма да подпише споразумение, с което признава, че е загубила територии“, заяви той.
Норвежкият премиер допълни, че отделен въпрос е дали Украйна би могла да приеме настоящата фронтова линия като реалност и отправна точка за преговори. Според него решаващо значение ще имат и гаранциите за сигурност, които Киев би получил след мирно споразумение.
Критики към разговора
Телефонният контакт наруши дългогодишната практика на западноевропейски лидери да избягват преки разговори с Кремъл. Инициативата беше критикувана от съюзници, сред които датският премиер Мете Фредериксен.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорът не е донесъл нищо ново по конфликта в Украйна. Според него европейските държави се опитват да си осигурят роля в бъдещия преговорен процес.
Източници: news.bg, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАКА СЕ ПОЧВА
14:56 28.10.2026
2 Кой му е номера
14:57 28.10.2026
3 Защото не може да го види лично
Коментиран от #7, #10
14:57 28.10.2026
4 може да дойде лято
15:00 28.10.2026
5 Хи хи хи волoдiмiр
истината е,
че ги е шубеее,
норвежците и фините де........
от какво ???....
ами ще разберем скоро
15:01 28.10.2026
6 Защото пажовете
15:02 28.10.2026
7 Некой си
До коментар #3 от "Защото не може да го види лично":Отклоняваш се от правата линия на партията!
Путин не е в бункера, той умря преди 5 години, ТРИ ПЪТИ.
Тройникът му е болен от рак, а двойникът беше убит от Пригожин.
15:02 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соваж бейби
15:08 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
15:11 28.10.2026
12 Иванов
Коментиран от #21
15:11 28.10.2026
13 Телефон на доверието
15:12 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мнение
15:40 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РусофилоФоб
Коментиран от #20
15:43 28.10.2026
18 Традиционно
Ще продължат да дават пари за войната, тъй като поначало нямат идеи за друго. Ще им се все по тяхната да става, но реалностите са съвсем различно нещо от желанията.
15:44 28.10.2026
19 Надяват
Коментиран от #23
15:46 28.10.2026
20 А, той име отговорил,
До коментар #17 от "РусофилоФоб":живейте си пълноценно последните дни от живота си,че после и папер няма да остане от вас.
16:00 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.