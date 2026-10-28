Новини
Свят »
Финландия »
Телефонна дипломация! Стьоре обясни защо е позвънил на Путин
  Тема: Украйна

Телефонна дипломация! Стьоре обясни защо е позвънил на Путин

28 Октомври, 2026 14:55 1 361 23

  • йонас гар стьоре-
  • владимир путин-
  • александър стуб-
  • войната в украйна-
  • преговори в абу даби-
  • русия-
  • украйна

Норвежкият премиер защити разговора с руския президент и заяви, че целта е Москва да чуе ясно европейската и американската позиция

Телефонна дипломация! Стьоре обясни защо е позвънил на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре защити решението си да разговаря с Владимир Путин заедно с президента на Финландия Александър Стуб. Тристранният телефонен разговор на 27 октомври е продължил около 90 минути и се проведе преди очакваните през ноември преговори в Абу Даби между украински и руски представители.

Стьоре обясни, че целта е руският президент да чуе пряко както европейската, така и американската позиция за прекратяване на войната. „Не мисля, че Путин ще промени мнението си, но поне чува много ясно нашата позиция. Притеснявам се, че някои от тези послания не достигат до него, когато американците разговарят с него“, заяви норвежкият премиер.

Още новини от Украйна

По думите му разговорът е бил насочен към бъдещето и към стъпките, които могат да спрат продължаването на войната. „Със Стуб се съсредоточихме върху бъдещето и върху това какво трябва да се случи, за да не продължава тази война безкрайно с месеци, докато хората загиват“, каза Стьоре.

Предложения за деескалация

Норвегия иска да бъдат обсъдени конкретни мерки за намаляване на напрежението. Сред тях са прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура в Русия и Украйна, спиране на ударите срещу корабите, превозващи украинско зърно за износ, както и размяна на военнопленници.

Стьоре посочи, че въпросът за териториите остава един от най-трудните в евентуалните мирни преговори. „В момента Русия контролира почти 20% от украинската територия. Украйна никога няма да подпише споразумение, с което признава, че е загубила територии“, заяви той.

Норвежкият премиер допълни, че отделен въпрос е дали Украйна би могла да приеме настоящата фронтова линия като реалност и отправна точка за преговори. Според него решаващо значение ще имат и гаранциите за сигурност, които Киев би получил след мирно споразумение.

Критики към разговора

Телефонният контакт наруши дългогодишната практика на западноевропейски лидери да избягват преки разговори с Кремъл. Инициативата беше критикувана от съюзници, сред които датският премиер Мете Фредериксен.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разговорът не е донесъл нищо ново по конфликта в Украйна. Според него европейските държави се опитват да си осигурят роля в бъдещия преговорен процес.

Източници: news.bg, investing.com


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАКА СЕ ПОЧВА

    29 5 Отговор
    ПЪРВО ПО ТЕЛЕФОНА И ПОСЛЕ ВСИЧКИ НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ "НЕДЕЙ БЕ БАТКА".

    14:56 28.10.2026

  • 2 Кой му е номера

    8 1 Отговор
    и аз да позвъня?

    14:57 28.10.2026

  • 3 Защото не може да го види лично

    5 26 Отговор
    От 5 години никой не е виждал Путин. Дори охраната му. Стои си сам в бункера и трепери.

    Коментиран от #7, #10

    14:57 28.10.2026

  • 4 може да дойде лято

    10 1 Отговор
    в норвегия през зимата...

    15:00 28.10.2026

  • 5 Хи хи хи волoдiмiр

    10 2 Отговор
    тиа почнааа а сЪ оправдават......
    истината е,
    че ги е шубеее,
    норвежците и фините де........
    от какво ???....
    ами ще разберем скоро

    15:01 28.10.2026

  • 6 Защото пажовете

    6 2 Отговор
    са длъжни да имат лично отношение и подчинение към императора.

    15:02 28.10.2026

  • 7 Некой си

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Защото не може да го види лично":

    Отклоняваш се от правата линия на партията!
    Путин не е в бункера, той умря преди 5 години, ТРИ ПЪТИ.
    Тройникът му е болен от рак, а двойникът беше убит от Пригожин.

    15:02 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соваж бейби

    6 3 Отговор
    Украинците нямат избор трябва да подпишат че са загубили земи ,нямат силата да си запазят и цяла Европа вдигна ръце от тях ,пари няма. САЩ или ЕС да намерят психолог за Украйна който да говори по радио и телевизия да си избият от главата запазване на цялата им територия и защо,стига са им давали напразни надежди.На наркомана личен психолог всеки ден по з сеанса му набие в кухото канче реалната истина.

    15:08 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    0 3 Отговор
    За да го поздрави по случай празника.

    15:11 28.10.2026

  • 12 Иванов

    11 4 Отговор
    Абе, тия нормални ли са? Аз им знам позицията, а Путин не я знае?! Война до последния украинец! После до последния балтиец, поляк и т.н.

    Коментиран от #21

    15:11 28.10.2026

  • 13 Телефон на доверието

    4 8 Отговор
    Ало,Вова слуша!

    15:12 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мнение

    7 5 Отговор
    Чиста загуба на време е да се разговаря с отявлен социопат и военнопрестъпник .

    15:40 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РусофилоФоб

    2 3 Отговор
    Казали са му директно ,че няма да стане на неговата.

    Коментиран от #20

    15:43 28.10.2026

  • 18 Традиционно

    5 1 Отговор
    европейците не са силни в дипломацията... Справка - 2 световни войни с повече от 70 милиона жертви.
    Ще продължат да дават пари за войната, тъй като поначало нямат идеи за друго. Ще им се все по тяхната да става, но реалностите са съвсем различно нещо от желанията.

    15:44 28.10.2026

  • 19 Надяват

    4 1 Отговор
    се руснаците да приемат тяхното гледище и нещата дан продължат постарому, но това отдавна е невъзможно. Ще трябва да превъоръжават украинската армия в движение доколкото могат. Пауза няма да има.

    Коментиран от #23

    15:46 28.10.2026

  • 20 А, той име отговорил,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "РусофилоФоб":

    живейте си пълноценно последните дни от живота си,че после и папер няма да остане от вас.

    16:00 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания