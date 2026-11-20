Ракетна атака е повредила PIF Tower във финансовия район на Рияд. В сградата се намира централата на саудитския Фонд за публични инвестиции, а кулата е най-високата в столицата. Няма съобщения за пострадали хора.

Саудитската служба за гражданска защита съобщи, че при нападението са засегнати няколко етажа на небостъргача и съседни сгради. Избити са прозорците на седем-осем етажа, а части от металната фасада са деформирани. Саудитската държавна информационна агенция СПА не назова сградата, но публикувана снимка показва PIF Tower.

Трима източници, запознати със случая, са потвърдили пред Ройтерс, че кулата е била поразена от ракета, изстреляна от хутите. Водената от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че е реагирала на ракетна заплаха срещу Рияд и че отломки са паднали на земята.

След удара финансовият район „Крал Абдула“ е бил затворен за посетители. Жителите на Рияд са били събудени от силен взрив, а службите за гражданска защита многократно са предупреждавали за възможна опасност, преди да обявят, че непосредствената заплаха е преминала.

Хутите заявиха за още атаки

Хутите заявиха, че са атакували финансовия център на Рияд два пъти в четвъртък – призори и вечерта. Групировката съобщи и за нападения срещу международното летище „Крал Халид“, военновъздушната база Хамис Мушайт в Южна Саудитска Арабия и нефтохимическата компания SADAF в индустриалния град Джубайл.

Саудитските власти не са потвърдили незабавно тези допълнителни твърдения. Министерството на външните работи на кралството заяви:

„Саудитска Арабия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки, за да защити своя суверенитет, гражданите и националните си активи.“

Втори удар по знакова сграда

Атаката срещу PIF Tower е вторият удар по знакова сграда във финансовия район на Рияд за по-малко от две седмици. На 8 ноември при нападение беше повредена сграда на държавната петролна компания „Сауди Арамко“.

Ескалацията идва на фона на подновената през юли гражданска война в Йемен. Саудитска Арабия се намеси в конфликта през 2015 г. начело на арабска коалиция, която се опита да възстанови властта на международно признатото правителство след превземането на Сана от хутите. През 2022 г. беше постигнато примирие, запазило се до лятото на 2026 г.

Контролираната от хутите йеменска информационна агенция САБА съобщи и за саудитски въздушни удари срещу Сана. Саудитските власти не коментираха незабавно тази информация.

Източници: news.bg, theprint.in