Русия и САЩ може да подпишат още 2 сделки до края на 2026 г.

Русия и САЩ може да подпишат още едно или две споразумения за съвместни икономически проекти до края на 2026 г. Договореностите ще бъдат допълнение към споразумението за доставки на руско дизелово гориво, съобщава френският вестник Le Monde, позовавайки се на представители на руско-американските делови среди.

Прогнозата е на Робърт Ейджи, изпълнителен директор на Американско-руската търговска камара в Москва. Той участва във Веронския евразийски икономически форум в Истанбул и очаква задълбочаване на икономическите отношения между Москва и Вашингтон.

„До края на годината ще бъдат подписани още един или два руско-американски проекта в допълнение към споразумението за дизеловото гориво“, заяви Ейджи.

По думите му американските санкции срещу Русия са навредили на компаниите от САЩ, докато са създали възможности за китайския бизнес. „Санкциите нанесоха щети на американските компании, като облагодетелстваха китайските фирми, и Тръмп разбра това“, каза представителят на търговската камара.

Москва очаква възстановяване на икономическите връзки

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, също определи възстановяването на икономическите отношения между Русия и САЩ като неизбежно.

„Икономическото сътрудничество с Русия е неизбежно“, заяви Дмитриев пред Le Monde.

Според него представители на администрацията на Доналд Тръмп все по-добре разбират значението на икономическите отношения с Москва за американските национални интереси. Дмитриев съобщи, че на 5 септември е разговарял със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

„Стив и Джаред играят ключова роля в търсенето на реалистични компромиси“, подчерта руският представител.

Европейски компании също проявяват интерес

Москва разчита на постепенно възстановяване на икономическите отношения и с европейски компании. По думите на Дмитриев интерес към обсъжданите руско-американски проекти вече са проявили представители на европейския бизнес, включително френски компании.

Той посочи като възможна политическа подкрепа за подобно сътрудничество европейски сили, които се застъпват за подобряване на отношенията с Русия. Сред тях Дмитриев открои германската партия „Алтернатива за Германия“, чиито представители възнамерява да покани в Москва през декември. Посещението трябва да бъде част от подготовката за икономически форум, планиран за второто тримесечие на 2027 г.

Le Monde съобщава още, че американски представители са обсъждали възможно възобновяване на транзита на руски петрол и природен газ към Европа през украинска територия като част от бъдещото следвоенно икономическо сътрудничество.

Украинската агенция УНИАН съобщава, че американската страна е поела ангажимент за закупуване на близо пет милиона тона руско дизелово гориво. Според агенцията по време на среща във Флорида представители на Вашингтон са уведомили украинската делегация за договореността и са настояли Киев да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии.

Източници: news.bg, lemonde.fr