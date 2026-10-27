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Русия и САЩ може да подпишат още 2 сделки до края на 2026 г.

Русия и САЩ може да подпишат още 2 сделки до края на 2026 г.

27 Октомври, 2026 12:40 1 344 27

  • русия-
  • съединени щати-
  • икономически споразумения-
  • руско дизелово гориво-
  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Новите проекти ще бъдат допълнение към договореността за доставки на руско дизелово гориво

Русия и САЩ може да подпишат още 2 сделки до края на 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Monde Le Monde

Русия и САЩ може да подпишат още едно или две споразумения за съвместни икономически проекти до края на 2026 г. Договореностите ще бъдат допълнение към споразумението за доставки на руско дизелово гориво, съобщава френският вестник Le Monde, позовавайки се на представители на руско-американските делови среди.

Прогнозата е на Робърт Ейджи, изпълнителен директор на Американско-руската търговска камара в Москва. Той участва във Веронския евразийски икономически форум в Истанбул и очаква задълбочаване на икономическите отношения между Москва и Вашингтон.

„До края на годината ще бъдат подписани още един или два руско-американски проекта в допълнение към споразумението за дизеловото гориво“, заяви Ейджи.

По думите му американските санкции срещу Русия са навредили на компаниите от САЩ, докато са създали възможности за китайския бизнес. „Санкциите нанесоха щети на американските компании, като облагодетелстваха китайските фирми, и Тръмп разбра това“, каза представителят на търговската камара.

Москва очаква възстановяване на икономическите връзки

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, също определи възстановяването на икономическите отношения между Русия и САЩ като неизбежно.

„Икономическото сътрудничество с Русия е неизбежно“, заяви Дмитриев пред Le Monde.

Според него представители на администрацията на Доналд Тръмп все по-добре разбират значението на икономическите отношения с Москва за американските национални интереси. Дмитриев съобщи, че на 5 септември е разговарял със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

„Стив и Джаред играят ключова роля в търсенето на реалистични компромиси“, подчерта руският представител.

Европейски компании също проявяват интерес

Москва разчита на постепенно възстановяване на икономическите отношения и с европейски компании. По думите на Дмитриев интерес към обсъжданите руско-американски проекти вече са проявили представители на европейския бизнес, включително френски компании.

Той посочи като възможна политическа подкрепа за подобно сътрудничество европейски сили, които се застъпват за подобряване на отношенията с Русия. Сред тях Дмитриев открои германската партия „Алтернатива за Германия“, чиито представители възнамерява да покани в Москва през декември. Посещението трябва да бъде част от подготовката за икономически форум, планиран за второто тримесечие на 2027 г.

Le Monde съобщава още, че американски представители са обсъждали възможно възобновяване на транзита на руски петрол и природен газ към Европа през украинска територия като част от бъдещото следвоенно икономическо сътрудничество.

Украинската агенция УНИАН съобщава, че американската страна е поела ангажимент за закупуване на близо пет милиона тона руско дизелово гориво. Според агенцията по време на среща във Флорида представители на Вашингтон са уведомили украинската делегация за договореността и са настояли Киев да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии.

Източници: news.bg, lemonde.fr


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Россий

    5 21 Отговор
    Ще подпише само своята капитулация.

    Коментиран от #6

    12:43 27.10.2026

  • 3 Сащ победа винаги

    5 19 Отговор
    Ръша отече в канала ,по руската комунистическа БНТ казват Башбакан Румен Радев,не президент

    Коментиран от #8

    12:44 27.10.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор
    Премиерите на Финляндия и Норвегия са сё обаждали днес на Путин.
    Както казват украинците-"почалося"- хахаххах

    12:44 27.10.2026

  • 5 А пък

    17 0 Отговор
    Убрюксел само лиги ще точат.

    12:44 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сащ победа винаги":

    Саш победа винаги -Корея, Виетнам ,Сомали ,Афганистан ,Иран ,Иран ,Иран

    Коментиран от #12

    12:48 27.10.2026

  • 9 Кина

    8 1 Отговор
    Строителни фирми вече чакат да влязат в Украйна за ремонт..! В момента играчите се разбират кой ще плати и как...?

    12:49 27.10.2026

  • 10 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 23 Отговор
    Какъв е смисъла от подписване на споразумения и договори с режима на Путин ?!
    Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    Коментиран от #18, #20, #21, #22

    12:50 27.10.2026

  • 11 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 9 Отговор
    Ще сключват, още 2 месеца....

    12:51 27.10.2026

  • 12 Объркана копейка

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е как така са победили ядрена държава ? Нали от сутрин до вечер ни обясняват, че русия не може да бъде победена, защото била ядрена сила ?

    Коментиран от #17, #25

    12:55 27.10.2026

  • 13 Пантагрюел

    14 0 Отговор
    Благодарение на традиционните връзки със Задокеанците Европа ще успее да си купи билети на първите редове,за да гледа отблизо подписването на договорите.Ха,ха,ха !

    13:00 27.10.2026

  • 14 Първанов

    1 15 Отговор
    Позорът Тръмп продължава. Нищо! Наказа го Унгария, Сърбия и Бразилия, а в неделя и България! Путинотръмската болест има лечение и това е свобода и демокрация

    Коментиран от #24

    13:01 27.10.2026

  • 15 сделките

    1 5 Отговор
    мистър Краснов козирува за изпълнението на задачата да направи Америка велика.

    13:01 27.10.2026

  • 16 Гориил

    16 0 Отговор
    Русия ви предупреди.Тя не може да бъде победена.Вие сте пропиляли колосални ресурси безполезно и безсмислено и, както в приказката на Пушкин, отново сте се озовали в колиба близо до счупено корито.

    13:02 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сергей

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Руската империя, СССР и Руската федерация винаги са спазвали споразуменията си. Ако не ми вярвате, намерете такова, което не са спазвали.

    13:05 27.10.2026

  • 19 ФАКТИ

    4 1 Отговор
    СВЕТЪТ ЗНАЕ ,РОСИЯ И ОСТАНАЛИТЕ. ЗОЩО ? ПРИЧИНИТЕ СА МНОГО .

    13:05 27.10.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Няма договор международен който да не е нарушен от Сащ

    13:05 27.10.2026

  • 21 Сергей

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Руската империя, СССР и Руската федерация винаги са спазвали споразуменията си. Ако не ми вярвате, намерете такова, което не са спазвали.

    13:06 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Европейски терлик скъсан

    7 0 Отговор
    Браво, само така!

    Вдигай тука хляба на 5€ и горивото на 10€.

    13:09 27.10.2026

  • 24 Забрави да посочиш

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Първанов":

    Че лечението включва около 1,5 трилиона заеми към Украйна които тя никога няма да върне

    13:10 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 (Българин)

    0 0 Отговор
    А евроидио.... да налагат ембарго и цензура

    13:29 27.10.2026

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