Русия и САЩ може да подпишат още 2 сделки до края на 2026 г.

Русия и САЩ може да подпишат още едно или две споразумения за съвместни икономически проекти до края на 2026 г. Договореностите ще бъдат допълнение към споразумението за доставки на руско дизелово гориво, съобщава френският вестник Le Monde, позовавайки се на представители на руско-американските делови среди.
Прогнозата е на Робърт Ейджи, изпълнителен директор на Американско-руската търговска камара в Москва. Той участва във Веронския евразийски икономически форум в Истанбул и очаква задълбочаване на икономическите отношения между Москва и Вашингтон.„До края на годината ще бъдат подписани още един или два руско-американски проекта в допълнение към споразумението за дизеловото гориво“, заяви Ейджи.
По думите му американските санкции срещу Русия са навредили на компаниите от САЩ, докато са създали възможности за китайския бизнес. „Санкциите нанесоха щети на американските компании, като облагодетелстваха китайските фирми, и Тръмп разбра това“, каза представителят на търговската камара.
Москва очаква възстановяване на икономическите връзки
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, също определи възстановяването на икономическите отношения между Русия и САЩ като неизбежно.„Икономическото сътрудничество с Русия е неизбежно“, заяви Дмитриев пред Le Monde.
Според него представители на администрацията на Доналд Тръмп все по-добре разбират значението на икономическите отношения с Москва за американските национални интереси. Дмитриев съобщи, че на 5 септември е разговарял със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър.
„Стив и Джаред играят ключова роля в търсенето на реалистични компромиси“, подчерта руският представител.
Европейски компании също проявяват интерес
Москва разчита на постепенно възстановяване на икономическите отношения и с европейски компании. По думите на Дмитриев интерес към обсъжданите руско-американски проекти вече са проявили представители на европейския бизнес, включително френски компании.
Той посочи като възможна политическа подкрепа за подобно сътрудничество европейски сили, които се застъпват за подобряване на отношенията с Русия. Сред тях Дмитриев открои германската партия „Алтернатива за Германия“, чиито представители възнамерява да покани в Москва през декември. Посещението трябва да бъде част от подготовката за икономически форум, планиран за второто тримесечие на 2027 г.
Le Monde съобщава още, че американски представители са обсъждали възможно възобновяване на транзита на руски петрол и природен газ към Европа през украинска територия като част от бъдещото следвоенно икономическо сътрудничество.
Украинската агенция УНИАН съобщава, че американската страна е поела ангажимент за закупуване на близо пет милиона тона руско дизелово гориво. Според агенцията по време на среща във Флорида представители на Вашингтон са уведомили украинската делегация за договореността и са настояли Киев да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии.
Източници: news.bg, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Россий
Коментиран от #6
12:43 27.10.2026
3 Сащ победа винаги
Коментиран от #8
12:44 27.10.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Както казват украинците-"почалося"- хахаххах
12:44 27.10.2026
5 А пък
12:44 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Сащ победа винаги":Саш победа винаги -Корея, Виетнам ,Сомали ,Афганистан ,Иран ,Иран ,Иран
Коментиран от #12
12:48 27.10.2026
9 Кина
12:49 27.10.2026
10 Всичко от московия е лъжа и измама !
Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
Коментиран от #18, #20, #21, #22
12:50 27.10.2026
11 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
12:51 27.10.2026
12 Объркана копейка
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е как така са победили ядрена държава ? Нали от сутрин до вечер ни обясняват, че русия не може да бъде победена, защото била ядрена сила ?
Коментиран от #17, #25
12:55 27.10.2026
13 Пантагрюел
13:00 27.10.2026
14 Първанов
Коментиран от #24
13:01 27.10.2026
15 сделките
13:01 27.10.2026
16 Гориил
13:02 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сергей
До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Руската империя, СССР и Руската федерация винаги са спазвали споразуменията си. Ако не ми вярвате, намерете такова, което не са спазвали.
13:05 27.10.2026
19 ФАКТИ
13:05 27.10.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Няма договор международен който да не е нарушен от Сащ
13:05 27.10.2026
21 Сергей
До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Руската империя, СССР и Руската федерация винаги са спазвали споразуменията си. Ако не ми вярвате, намерете такова, което не са спазвали.
13:06 27.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Европейски терлик скъсан
Вдигай тука хляба на 5€ и горивото на 10€.
13:09 27.10.2026
24 Забрави да посочиш
До коментар #14 от "Първанов":Че лечението включва около 1,5 трилиона заеми към Украйна които тя никога няма да върне
13:10 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 (Българин)
13:29 27.10.2026