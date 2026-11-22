Христо Грозев съобщи за фишинг атака, насочена срещу журналисти и политици в Европа. Кампанията е използвала съобщения в приложението Signal, изпратени от компрометирани или имитирани контакти, а линковете са водели към фалшиви страници за кражба на данни.

На 17 ноември трима журналисти от френския вестник Le Monde са получили еднакви покани за видеоконференция, посветена на войната в Украйна. Съобщенията са изглеждали като изпратени от познат европейски журналист, но връзките в тях са водели към фишинг страници. При въвеждане на данни атакуващите са могли да получат достъп до акаунтите и кореспонденцията на жертвите.

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Ден по-късно разследващият журналист Христо Грозев е публикувал в социалната мрежа X снимка на подобно съобщение, получено от германски колега. Той е отбелязал, че използваният английски език прилича на превод от руски, а линкът води към фалшив формуляр за регистрация. Според изложената информация целта е била да бъдат откраднати въведените от потребителя данни.

Германският журналист Бастиан Обермайер е заявил, че също е получил подобно съобщение. На 19 ноември за аналогичен опит е съобщил и френският депутат Ерик Боторел.

Кампанията е започнала най-малко в средата на октомври

Le Monde съобщава, че атаките са започнали най-малко в средата на октомври и са били насочени към представители на гражданското общество във Франция, журналисти и политик в Европа. Според информация на вестника е бил компрометиран и акаунтът на ръководител на компания, работеща в областта на киберсигурността.

Водещият анализатор на екипа за анализ на заплахите на Google Джон Халтквист свързва техническите характеристики на атаката с хакерската група UNC5792, известна още като Frontier Blizzard и Sentry Bear.

„Тези злоумишленици се насочват предимно към лица, свързани с руски дела в областта на журналистиката, политиката и отбраната. Те използват месинджъри като Signal“, казва Халтквист.

Според американските власти групата е свързана със специализирано подразделение на граничната служба на руската ФСБ. Това е оценка на американските власти и европейски източници, цитирани от Le Monde, а не публично потвърдено признание от руската страна.

Сходна техника е използвана и срещу украински военни

В началото на 2025 г. е съобщено за сходна технология, използвана за проникване в месинджъри и достъп до кореспонденцията на украински военнослужещи. Активността е била анализирана от екипа за анализ на заплахите на Google, който е предупредил Signal за използвания подход.

При настоящата кампания атакуващите разчитат на доверието между професионални контакти. Фалшивите покани изглеждат като изпратени от познати хора, но отвеждат към страници, създадени за отнемане на данни и евентуално поемане на контрола върху акаунти в Signal или Telegram.

Източници: focus-news.net, lemonde.fr