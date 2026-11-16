ЕС санкционира руска фирма за дезинформация и хакери

Европейският съюз наложи санкции на руската „Агенция за социален дизайн“, хакерската група NoName057(16) и общо 30 физически лица. Решението на Съвета на ЕС е насочено срещу дезинформационни кампании и кибератаки, за които европейската институция свързва с руски структури.

Мерките включват замразяване на активи и забрана за пътуване в страните от ЕС. Граждани и компании от съюза нямат право да предоставят пряко или косвено средства на включените в списъка лица и организации.

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Дезинформационни кампании срещу ЕС

„Агенция за социален дизайн“ е базирана в Москва компания за връзки с обществеността и политически технологии. Съветът на ЕС я определя като „финансирана, ръководена и контролирана“ от руската президентска администрация.

Според Съвета компанията е организирала мащабни операции за манипулиране на информация и намеса, насочени срещу държави членки, европейските институции и обществената подкрепа за Украйна. Сред санкционираните са 24 нейни служители, участвали в разработването и провеждането на кампании.

Структурата е свързвана с мрежата Doppelganger, която според европейските власти е провеждала операции срещу изборите за Европейски парламент през 2024 г. и е насочвала действията си към държави като Германия и Франция. В санкционния списък са включени и руски пропагандатори, за които ЕС посочва, че разпространяват послания, оправдаващи руската война срещу Украйна.

Санкции срещу NoName057(16)

ЕС включи в списъка и NoName057(16) – проруска хакерска група, появила се през март 2022 г. Организацията поема отговорност за атаки срещу държавни институции, критична инфраструктура и частни компании в Европейския съюз, Украйна и Съединените щати.

Групата използва DDoS атаки – чрез огромен обем заявки интернет сайтове и портали се претоварват и стават недостъпни. Според Съвета на ЕС са били атакувани обекти от енергийния, финансовия и транспортния сектор, системи за водоснабдяване, както и политически партии и кандидати по време на избори.

Европейската институция посочва, че новите мерки са част от отговора на засилващите се руски хибридни действия срещу ЕС и партньорите му. Правните актове за санкциите са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Източници: news.bg