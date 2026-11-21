Федералното бюро за разследвания на САЩ (ФБР) разследва предполагаемо проникване в Националния център за криминална информация (NCIC) – база данни, използвана от правоохранителните органи в цялата страна. За случая съобщи CNN, като се позова на двама души, запознати с разследването.

NCIC съдържа и обменя информация за съдебни заповеди и се използва при проверки на биографични данни. В съобщението, цитирано от CNN, се посочва:

„Базата данни NCIC се използва от правоохранителните органи в цялата страна за обмен на информация относно съдебни заповеди и за проверка на биографични данни.“

Засега няма официално съобщение какъв е обхватът на инцидента, какъв тип информация може да е била достъпена и дали са били променяни записи. ФБР не е предоставило оперативен коментар по случая.

Втори съобщен пробив във ФБР

Предполагаемото проникване в NCIC е вторият съобщен пробив в система на ФБР през последните месеци. През септември хакерската група ShinyHunters заяви, че е получила достъп до поверителни лични данни на хиляди настоящи и бивши служители на бюрото.

Тогава е бил атакуван онлайн порталът, чрез който се публикува информация за кандидатите за работа във ФБР. Бюрото започна разследване, но не потвърди публично всички твърдения на хакерите за обема и характера на откраднатите данни.

Отделна атака срещу платежна система на USDA

Министерството на земеделието на САЩ също е станало жертва на хакерска атака. Според NBC News, който се позовава на двама бивши служители на ведомството, запознати със случая, нападателите са получили достъп до система, улесняваща плащанията към земеделски производители.

Служителите на министерството са били уведомени за пробива в четвъртък. Според същите източници ведомството се опасява, че платежната система може да бъде използвана като „задна врата“ за достъп до допълнителна чувствителна информация. Министерството на земеделието не е коментирало публично твърденията.

Не е съобщено дали атаката е довела до неправомерни плащания, забавяне на средства или изтичане на данни. Няма и публично посочен срок за приключване на разследването или за пълното възстановяване на засегнатите системи.

Източници: news.bg, ktvz.com, investing.com