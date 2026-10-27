Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха със Зеленски

Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре. След разговорите двамата скандинавски лидери са се свързали с украинския президент Володимир Зеленски.
Телефонните разговори на Путин са били обявени от президентството в Хелзинки. Малко по-рано „Блумбърг“ съобщи, че руският президент планира да обсъди със Стуб и Стьоре перспективите за прекратяване на войната в Украйна. Тогава Кремъл заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече информацията.
Финландският президент определи разговора си с Путин като „откровен и съдържателен“. „С Русия сме съседни страни. Изходът от войната ще има пряко въздействие върху нас и европейската сигурност в по-широк план. Прекратяването на войната изисква преки дискусии“, каза Стуб.
Разговори преди преговорите в Абу Даби
Съветник на Зеленски съобщи, че украинският президент е разговарял със Стуб и Стьоре след телефонните им контакти с Путин. Финландското президентство посочи, че разговорът на Стуб с руския лидер е бил свързан с предстоящия нов кръг от преговори за Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. По думите му следващият кръг се предвижда през ноември в Абу Даби.
Стуб и Стьоре участваха миналата седмица в среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. На следващия ден Уиткоф замина за Санкт Петербург за консултации с Путин.
Паралелно примирие в Олешки
Междувременно Кремъл съобщи, че до момента няма регистрирани нарушения на влязлото в сила примирие в района на контролирания от Русия украински град Олешки.
Руското министерство на отбраната заяви, че е спряло обстрела по посока на Херсон в 4:00 часа московско време, за да се подготви хуманитарна операция в Олешки. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди, че украинската страна е започнала спирането на огъня по същото време.
Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Според подадената информация около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства. Напускането е затруднено от мините и атаките с дронове в района.
Белият дом съобщи, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигането на споразумението за локално прекратяване на огъня в Олешки.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 дядя дръмпирушка
Коментиран от #11, #14, #46
14:13 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
На крайната среща, Зелю докато говори, ще мълчи!!!
14:16 27.10.2026
7 А Стуб и другия СОП
14:16 27.10.2026
8 ко стана?!?
До коментар #2 от "1488":Стуб беше казал през 24 -та, че няма да вдигне слушалката на Путин, ако той му звънни.
Сега, изведнъж звини сам..
Коментиран от #15, #17
14:17 27.10.2026
9 Автора
14:19 27.10.2026
10 Антирашист 4845
14:19 27.10.2026
11 важното е, че
До коментар #3 от "дядя дръмпирушка":след разговора с докладвали на Заленски. Сигурно ще трябва да отпуснем още някой друг милиард за руски газ за Украйна.
14:19 27.10.2026
12 Анатолиииии, статията е
14:20 27.10.2026
13 Сатана Z
14:20 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Недейте с тази снимка
Коментиран от #20
14:21 27.10.2026
17 Еемии
До коментар #8 от "ко стана?!?":Последователен е човекът. Путин не му е звънял.
14:22 27.10.2026
18 Ларва Сергеевна
14:22 27.10.2026
19 Висша журналистика
До коментар #2 от "1488":Бившите имперски руски територии се събуждат от дълбок сън.
14:22 27.10.2026
20 Чува, но
До коментар #16 от "Недейте с тази снимка":иска, по-силен рев от клоуна😁
14:23 27.10.2026
21 Овчар
До коментар #2 от "1488":Прав си целия свят започва да коленичи на Русия и Китай а милен търси сензация и орешник.!
Коментиран от #38, #47
14:24 27.10.2026
22 Зеления път
14:24 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пулицър
14:27 27.10.2026
25 БРАВО И АКО Е ВЯРНО
14:28 27.10.2026
26 195208
Кое му е висшето в този случай?
Може би,че Путин все пак им е вдигмал телефона?
Ааа,най-висшето е,че после се обадили на Зеленски!!!Само не пише дали е бил адекватен!!!
Ако е поискал пак пари,значи е бил тавряз!
14:29 27.10.2026
27 Висша дипломация
Коментиран от #52
14:29 27.10.2026
28 Софиянец
14:31 27.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Другарят Си
Коментиран от #45
14:32 27.10.2026
31 Другари "умни и красиви"
14:33 27.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе
14:35 27.10.2026
34 Градът
14:37 27.10.2026
35 Преговорите
14:39 27.10.2026
36 путин ИЗДИША
Коментиран от #42, #49
14:39 27.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 русия Всал на Китай
До коментар #21 от "Овчар":Овчарю, нищо не схващаш! Китай забрани на руските фашисти да използват думата Ядрено оръжие и кара путин да започне преговори!
Коментиран от #48
14:41 27.10.2026
39 МиZирки сър, 4хилядници !
Това съобщи канцеларията на финландския президент. Разговорът на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с Путин стана продължение на срещата в Осло на 20 октомври и се проведе със съгласуване с Украйна, добавиха от канцеларията. Разговорът бе иницииран от Стуб и Стьоре, за да обсъдят преговорите по конфликта между РФ и Украйна и неговото прекратяване:
Държавните лидери на Финландия и Норвегия подчертаха, че ще продължат подкрепата си за Украйна. Те отбелязаха, че конфликтът трябва да бъде прекратен, а преговорите – възобновени.
Разговорът бе откровен и съдържателен. Ние сме съседни на Русия страни. Изходът от тази война пряко ще повлияе върху сигурността на нашите страни и на Европа като цяло. За приключването на войната са необходими директни преговори, заяви президентът Стуб.
14:42 27.10.2026
40 Мдааа
Коментиран от #50
14:42 27.10.2026
41 Не Путин е разговарял
14:42 27.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стоянчо Пуканката
И на късачите на билети в "Болшой театър" им става ясно че Русия няма абсолютно никакъв интерес от спиране на военните действия в покрайнините на Империята. Дори напротив- позитивите от "СВО-то" за Москва са огромни, а загубите за Колективния Запад- колосални...
14:46 27.10.2026
44 Алйоооо
14:47 27.10.2026
45 Димократите
До коментар #30 от "Другарят Си":Губят
14:50 27.10.2026
46 Серсемин
До коментар #3 от "дядя дръмпирушка":Веднага започва нова гражданска война в остатъка от Украйна. Завърналите се от фронта хем имат пушки, хем имат и сметки за разчистване с управляващите.
14:50 27.10.2026
47 Антирашист 4845
До коментар #21 от "Овчар":Размечтал си се ,но не го представяй като действително !
14:51 27.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Антирашист 4846
До коментар #40 от "Мдааа":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #57
14:53 27.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Антирашист 4847
До коментар #27 от "Висша дипломация":Да питам лидер но ссср ли беше ?
14:57 27.10.2026
53 Ти да видиш
До коментар #5 от "ЧуКа е":Какви клипчета има във "фейса" с Тръмп, Зеленски и Путин. Естествено правени са с ИИ, но като ги гледам направо се напикавам от смях. :-D
Та и тримата правят театър за пред хората, но зад гърба ни си пият водката и уискито заедно и ни се присмиват колко лесно ни харчат парите от нашите данъци.
15:14 27.10.2026
54 Телефонни измамници!
15:15 27.10.2026
55 az СВО Победа 81
Ами "изолацията"???
Забравиха лк за нея? 😂
15:20 27.10.2026
56 Реалността
15:34 27.10.2026
57 Мислител
До коментар #50 от "Антирашист 4846":Не пиши преди да си помислил кой си , кои са смъркача и роднините на фсшагите от Абвера и какво имаш в джобовете си !
15:39 27.10.2026