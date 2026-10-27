Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха със Зеленски

Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре. След разговорите двамата скандинавски лидери са се свързали с украинския президент Володимир Зеленски.

Телефонните разговори на Путин са били обявени от президентството в Хелзинки. Малко по-рано „Блумбърг“ съобщи, че руският президент планира да обсъди със Стуб и Стьоре перспективите за прекратяване на войната в Украйна. Тогава Кремъл заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече информацията.

Финландският президент определи разговора си с Путин като „откровен и съдържателен“. „С Русия сме съседни страни. Изходът от войната ще има пряко въздействие върху нас и европейската сигурност в по-широк план. Прекратяването на войната изисква преки дискусии“, каза Стуб.

Разговори преди преговорите в Абу Даби

Съветник на Зеленски съобщи, че украинският президент е разговарял със Стуб и Стьоре след телефонните им контакти с Путин. Финландското президентство посочи, че разговорът на Стуб с руския лидер е бил свързан с предстоящия нов кръг от преговори за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. По думите му следващият кръг се предвижда през ноември в Абу Даби.

Стуб и Стьоре участваха миналата седмица в среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. На следващия ден Уиткоф замина за Санкт Петербург за консултации с Путин.

Паралелно примирие в Олешки

Междувременно Кремъл съобщи, че до момента няма регистрирани нарушения на влязлото в сила примирие в района на контролирания от Русия украински град Олешки.

Руското министерство на отбраната заяви, че е спряло обстрела по посока на Херсон в 4:00 часа московско време, за да се подготви хуманитарна операция в Олешки. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди, че украинската страна е започнала спирането на огъня по същото време.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Според подадената информация около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства. Напускането е затруднено от мините и атаките с дронове в района.

Белият дом съобщи, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигането на споразумението за локално прекратяване на огъня в Олешки.

Източници: bta.bg