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Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха със Зеленски
  Тема: Украйна

Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха със Зеленски

27 Октомври, 2026 14:10 2 786 57

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • александер стуб-
  • юнас гар стьоре-
  • преговори за украйна-
  • нато

Телефонните разговори са били свързани с възможните преговори за край на войната в Украйна и с предстоящата среща в Абу Даби

Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре. След разговорите двамата скандинавски лидери са се свързали с украинския президент Володимир Зеленски.

Телефонните разговори на Путин са били обявени от президентството в Хелзинки. Малко по-рано „Блумбърг“ съобщи, че руският президент планира да обсъди със Стуб и Стьоре перспективите за прекратяване на войната в Украйна. Тогава Кремъл заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече информацията.

Финландският президент определи разговора си с Путин като „откровен и съдържателен“. „С Русия сме съседни страни. Изходът от войната ще има пряко въздействие върху нас и европейската сигурност в по-широк план. Прекратяването на войната изисква преки дискусии“, каза Стуб.

Разговори преди преговорите в Абу Даби

Съветник на Зеленски съобщи, че украинският президент е разговарял със Стуб и Стьоре след телефонните им контакти с Путин. Финландското президентство посочи, че разговорът на Стуб с руския лидер е бил свързан с предстоящия нов кръг от преговори за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. По думите му следващият кръг се предвижда през ноември в Абу Даби.

Стуб и Стьоре участваха миналата седмица в среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. На следващия ден Уиткоф замина за Санкт Петербург за консултации с Путин.

Паралелно примирие в Олешки

Междувременно Кремъл съобщи, че до момента няма регистрирани нарушения на влязлото в сила примирие в района на контролирания от Русия украински град Олешки.

Руското министерство на отбраната заяви, че е спряло обстрела по посока на Херсон в 4:00 часа московско време, за да се подготви хуманитарна операция в Олешки. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди, че украинската страна е започнала спирането на огъня по същото време.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Според подадената информация около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства. Напускането е затруднено от мините и атаките с дронове в района.

Белият дом съобщи, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигането на споразумението за локално прекратяване на огъня в Олешки.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дядя дръмпирушка

    6 47 Отговор
    След спиране навойната ....войната почва отново но в просията.....

    Коментиран от #11, #14, #46

    14:13 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    33 25 Отговор
    Както и да е - нека си говорят!!!
    На крайната среща, Зелю докато говори, ще мълчи!!!

    14:16 27.10.2026

  • 7 А Стуб и другия СОП

    35 23 Отговор
    казаха ли дали зеленко е ревал много за пари?

    14:16 27.10.2026

  • 8 ко стана?!?

    48 23 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Стуб беше казал през 24 -та, че няма да вдигне слушалката на Путин, ако той му звънни.
    Сега, изведнъж звини сам..

    Коментиран от #15, #17

    14:17 27.10.2026

  • 9 Автора

    27 16 Отговор
    на заглавието взе ли надник?

    14:19 27.10.2026

  • 10 Антирашист 4845

    2 32 Отговор
    Ес и великобритания да се учат от Тръмп ,а просия следва челния опит на хитлер !

    14:19 27.10.2026

  • 11 важното е, че

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядя дръмпирушка":

    след разговора с докладвали на Заленски. Сигурно ще трябва да отпуснем още някой друг милиард за руски газ за Украйна.

    14:19 27.10.2026

  • 12 Анатолиииии, статията е

    23 1 Отговор
    от типа един гаща плява да давш нащо магари. Нграмотноооо...

    14:20 27.10.2026

  • 13 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Висша дипломация! Владимир Путин разговаря със Стуб и Стьоре, после се чуха Зеленски да иска пари.

    14:20 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Недейте с тази снимка

    10 4 Отговор
    Путин все едно не дочува,

    Коментиран от #20

    14:21 27.10.2026

  • 17 Еемии

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "ко стана?!?":

    Последователен е човекът. Путин не му е звънял.

    14:22 27.10.2026

  • 18 Ларва Сергеевна

    11 3 Отговор
    Кое е висшето да говориш по телефон?

    14:22 27.10.2026

  • 19 Висша журналистика

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Бившите имперски руски територии се събуждат от дълбок сън.

    14:22 27.10.2026

  • 20 Чува, но

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Недейте с тази снимка":

    иска, по-силен рев от клоуна😁

    14:23 27.10.2026

  • 21 Овчар

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Прав си целия свят започва да коленичи на Русия и Китай а милен търси сензация и орешник.!

    Коментиран от #38, #47

    14:24 27.10.2026

  • 22 Зеления път

    27 6 Отговор
    Всички търчат, срещат се, преговарят. Зеленото и той обикаля като куфар, надрусан до козирката и проси милиарди, като заплашва "желаещите" да се разприказва.. Само Путин седи и се усмихва снизходително. Гледа им цирка и как ще се наиграят всички, дето се размечтаха да превземат Русия..

    14:24 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пулицър

    11 0 Отговор
    за заглавие дават ли?

    14:27 27.10.2026

  • 25 БРАВО И АКО Е ВЯРНО

    6 3 Отговор
    ДАНО ДА СЕ ЧУЯТ И ОЩЕ МНОГО ПЪТИ. ДА СЕ ВИДЯТ РАЗБЕРАТ И УБИЙСТВАТА ДА СПРАТ. И ПОСЛЕ ЕДИНИЯТ НАДРУСАН У СИБИР. А ДРУГИЯ НА ДО ИЗЖИВЯВАНЕ А ПОСЛЕ КАКВО БОГА РЕШИ. И ДВАМАТА СА МЕНТИ

    14:28 27.10.2026

  • 26 195208

    12 1 Отговор
    Брей,голяма статия,голямо заглавие!!!
    Кое му е висшето в този случай?
    Може би,че Путин все пак им е вдигмал телефона?
    Ааа,най-висшето е,че после се обадили на Зеленски!!!Само не пише дали е бил адекватен!!!
    Ако е поискал пак пари,значи е бил тавряз!

    14:29 27.10.2026

  • 27 Висша дипломация

    5 0 Отговор
    е да чукаш с чепика по масата,в ООН!

    Коментиран от #52

    14:29 27.10.2026

  • 28 Софиянец

    11 4 Отговор
    Хихи, евро китките рязко омекнаха пред реалността!

    14:31 27.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Другарят Си

    6 16 Отговор
    Кой какво казал не е много ясно. Важното е ,че Тръмп губи конгреса и ще има промени.От друга страна щурмоваците на Императора на блатата още са на Малая Токмачка. Всичко се развива строго по план.

    Коментиран от #45

    14:32 27.10.2026

  • 31 Другари "умни и красиви"

    8 1 Отговор
    този зеленски на снимката прилича ли на онзи брадясалия и с пуловерчето.

    14:33 27.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абе

    10 2 Отговор
    списвача ама много ги удурдисваш нещата." После се чуха със Зеленски " Чули се ама не?!?!? Тоаааа кой го бръсне за нещо....

    14:35 27.10.2026

  • 34 Градът

    4 0 Отговор
    Се казва Алёшки, а не олешки. Не си измисляйте.

    14:37 27.10.2026

  • 35 Преговорите

    7 1 Отговор
    Заприличаха на Формула 1! По-следващия кръг в Монако, после в Дубай, Токио, Манила... Или в Манила май бяха вече с Рубио?

    14:39 27.10.2026

  • 36 путин ИЗДИША

    5 11 Отговор
    Жужето Фашист кляка!

    Коментиран от #42, #49

    14:39 27.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 русия Всал на Китай

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Овчар":

    Овчарю, нищо не схващаш! Китай забрани на руските фашисти да използват думата Ядрено оръжие и кара путин да започне преговори!

    Коментиран от #48

    14:41 27.10.2026

  • 39 МиZирки сър, 4хилядници !

    4 0 Отговор
    Президентът на Финландия и премиерът на Норвегия проведоха съгласуван с Украйна телефонен разговор с Путин.
    Това съобщи канцеларията на финландския президент. Разговорът на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с Путин стана продължение на срещата в Осло на 20 октомври и се проведе със съгласуване с Украйна, добавиха от канцеларията. Разговорът бе иницииран от Стуб и Стьоре, за да обсъдят преговорите по конфликта между РФ и Украйна и неговото прекратяване:

    Държавните лидери на Финландия и Норвегия подчертаха, че ще продължат подкрепата си за Украйна. Те отбелязаха, че конфликтът трябва да бъде прекратен, а преговорите – възобновени.

    Разговорът бе откровен и съдържателен. Ние сме съседни на Русия страни. Изходът от тази война пряко ще повлияе върху сигурността на нашите страни и на Европа като цяло. За приключването на войната са необходими директни преговори, заяви президентът Стуб.

    14:42 27.10.2026

  • 40 Мдааа

    10 2 Отговор
    Фашагите губят почва в европа и страхливите рософобчета се разваняха на Путин да търсят милостта му!

    Коментиран от #50

    14:42 27.10.2026

  • 41 Не Путин е разговарял

    8 2 Отговор
    Те са му звънили за да разговарят с него.

    14:42 27.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стоянчо Пуканката

    9 1 Отговор
    Императорът на Свещената Руска Империя на славянските народи определено се кудоши с евроатлантиците. Уж говорили по телефона, па са се били разбрали, чак и Зелю щяли да включат в разговорите...

    И на късачите на билети в "Болшой театър" им става ясно че Русия няма абсолютно никакъв интерес от спиране на военните действия в покрайнините на Империята. Дори напротив- позитивите от "СВО-то" за Москва са огромни, а загубите за Колективния Запад- колосални...

    14:46 27.10.2026

  • 44 Алйоооо

    9 2 Отговор
    по-голямата част от Херсонска област НЕ е "окупирана" от руските сили а ОСВОБОДЕНА от руските сили !

    14:47 27.10.2026

  • 45 Димократите

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Другарят Си":

    Губят

    14:50 27.10.2026

  • 46 Серсемин

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "дядя дръмпирушка":

    Веднага започва нова гражданска война в остатъка от Украйна. Завърналите се от фронта хем имат пушки, хем имат и сметки за разчистване с управляващите.

    14:50 27.10.2026

  • 47 Антирашист 4845

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Овчар":

    Размечтал си се ,но не го представяй като действително !

    14:51 27.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Антирашист 4846

    1 8 Отговор

    До коментар #40 от "Мдааа":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #57

    14:53 27.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Антирашист 4847

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Висша дипломация":

    Да питам лидер но ссср ли беше ?

    14:57 27.10.2026

  • 53 Ти да видиш

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЧуКа е":

    Какви клипчета има във "фейса" с Тръмп, Зеленски и Путин. Естествено правени са с ИИ, но като ги гледам направо се напикавам от смях. :-D
    Та и тримата правят театър за пред хората, но зад гърба ни си пият водката и уискито заедно и ни се присмиват колко лесно ни харчат парите от нашите данъци.

    15:14 27.10.2026

  • 54 Телефонни измамници!

    4 1 Отговор
    Искат да измамят Владимир Владимирович, като българска бабичка, която хвърля пачки от балкона!

    15:15 27.10.2026

  • 55 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Абе, тия какди разгоеори с Путин водят?

    Ами "изолацията"???
    Забравиха лк за нея? 😂

    15:20 27.10.2026

  • 56 Реалността

    1 3 Отговор
    Фашистите окупират украински градове и не могат да осигурят в тях елементарни условия за живот на населението им.

    15:34 27.10.2026

  • 57 Мислител

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Антирашист 4846":

    Не пиши преди да си помислил кой си , кои са смъркача и роднините на фсшагите от Абвера и какво имаш в джобовете си !

    15:39 27.10.2026

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