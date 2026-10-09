Сезонът на бурите! Два мощни урагана застрашават САЩ и Мексико

Два мощни урагана едновременно застрашават крайбрежни райони на Северна Америка. „Исаяс“ достигна трета категория и се насочва към границата между американските щати Алабама и Флорида, докато „Саймън“ се усилва в Тихия океан преди очакваното си приближаване до Мексико.

„Исаяс“ носи устойчиви ветрове със скорост около 193 км/ч. Националният център за ураганите на САЩ прогнозира, че бурята ще достигне сушата късно в петък между Алабама и Флорида. Най-сериозни последици се очакват във Флорида Панхендъл, южна Алабама и южната част на Мисисипи.

В някои крайбрежни райони морското равнище може да се повиши с 1,8–2,7 метра. Предупрежденията са за разрушителни ветрове, проливни дъждове, наводнения и възможни торнада. Властите са разпоредили евакуации в част от застрашените райони, а Алабама и Флорида са обявили извънредно положение в десетки окръзи.

„Подготовката за защита на живота и имуществото трябва да приключи днес“, предупреди Националният център за ураганите.

Очаква се „Исаяс“ бързо да отслабне след достигането на сушата, но валежите ще продължат и през уикенда. В части от южна Алабама и югозападна Джорджия се прогнозират между 10 и 20 сантиметра дъжд, като на отделни места количествата могат да бъдат по-големи.

„Саймън“ заплашва мексиканското крайбрежие

В източната част на Тихия океан ураганът „Саймън“ достигна втора категория с устойчиви ветрове около 155 км/ч. Бурята се движи към мексиканското тихоокеанско крайбрежие, включително щатите Халиско и Колима, и се очаква да се усили допълнително през следващите дни.

Националният център за ураганите съобщи, че „Саймън“ може да достигне мощна ураганна сила преди приближаването си до брега. Мексико издаде ураганно предупреждение от Пунта Мита на север до Сан Блас, а прогнозата сочи, че центърът на бурята може да премине близо до или над западното и централното крайбрежие в неделя.

Властите в щата Халиско преустановиха учебните занятия в 22 крайбрежни общини и започнаха евакуации от застрашени райони. Туристическият сектор в Пуерто Валярта е призован да осигури безопасни места за настаняване на посетителите и служителите.

Очакваните валежи в югозападната част на Мексико са между 20 и 38 сантиметра, а на отделни места могат да достигнат 63 сантиметра. Това създава риск от наводнения и свлачища, особено в районите със стръмен релеф. Американското посолство призова туристите да избягват плажовете и да следват указанията на местните власти.

Източници: bta.bg, apnews.com