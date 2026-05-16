Новини
Свят »
Франция »
Политически атентат! Франция ще разследва убийството на Джамал Хашоги в Истанбул

Политически атентат! Франция ще разследва убийството на Джамал Хашоги в Истанбул

16 Май, 2026 18:23 2 102 19

  • джамал хашоги-
  • истанбул-
  • мохамед бин салман-
  • саудитска арабия-
  • франция

През 2022 г. турски съд прекрати делото срещу 26 саудитски заподозрени и прехвърли случая на Саудитска Арабия - решение, което предизвика остра критика от страна на правозащитни организации

Политически атентат! Франция ще разследва убийството на Джамал Хашоги в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Франция започва разследване по случая с убийството на журналиста Джамал Хашоги, след като френски апелативен съд обяви жалбите на правозащитни организации за допустими, съобщи в събота Националната антитерористична прокуратура на Франция, цитирана от "Ройтерс".

Разследването ще обхваща обвинения в изтезания и насилствено изчезване. То следва решение на Апелативния съд в Париж от 11 май, с което бяха приети жалбите, подадени от правозащитните организации TRIAL International и Reporters Without Borders.

От прокуратурата уточниха, че отделна жалба, подадена от организацията DAWN - работодател на Хашоги, е била обявена за недопустима.

Джамал Хашоги беше убит и разчленен от саудитски агенти в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул през октомври 2018 г. Според американското разузнаване операцията е била наредена от престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Престолонаследникът отрича да е разпоредил убийството, но признава, че то е станало "под негов надзор".

Френското разследване открива нов правен фронт по случая, по който до момента имаше ограничено съдебно развитие. През 2022 г. турски съд прекрати делото срещу 26 саудитски заподозрени и прехвърли случая на Саудитска Арабия - решение, което предизвика остра критика от страна на правозащитни организации.

В САЩ администрацията на президента Джо Байдън предостави имунитет на Мохамед бин Салман след назначаването му за министър-председател, което доведе до прекратяване на гражданско дело, заведено от годеницата на Хашоги.

Френското законодателство позволява на съдии да започват разследвания за тежки престъпления, извършени извън страната, макар че за повдигане на обвинения обикновено се изисква заподозрените да се намират на френска територия.

До момента саудитските власти не са коментирали случая.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    13 1 Отговор
    В Саудитска Арабия имаше криминално дело по случая, с няколко осъдителни присъди, една част от тях смъртни.
    Какви компетентности може да има френски съд и какво разследване би се провело е абсолютно неясно. По тази логика може и някой съд в Етиопия да разпореди разследване по същия случай.

    18:37 16.05.2026

  • 3 Айде

    11 2 Отговор
    тия па кои са та ще разследват, нещо което не е станало при тях; със същия успех може да разследват
    и де.довия ми...

    18:41 16.05.2026

  • 4 Анатоли

    3 1 Отговор
    "Беним кашък нереде? Бизим ики де диллер тюркче ве франсча, айнъ, ве таммам, ама беним кашък йок."
    Реджеп Ердоан при визита във Франция.

    Коментиран от #5

    18:49 16.05.2026

  • 5 Хи их хи

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анатоли":

    Сред сервиращите може да е имал българин?

    19:05 16.05.2026

  • 6 С ПОДОБНИ ПРОВОКАЦИИ

    7 2 Отговор
    Франсетата съвсем ще изчезнат от Африка.

    19:10 16.05.2026

  • 7 МЕШЕРЕТО

    6 1 Отговор
    В СТОЛИПИНОВО ША РАЗСЛЕДВА МАКАРОНА ЗА ХОМОС....ЕКСУАЛНА
    ГЕРОНТО.....ФИЛИЯ С УТЕЖНЯВАЩА ВИНАТА ИМПО.....ТЕНТНОСТ
    И СМЪРКАЧЕСТВО

    19:20 16.05.2026

  • 8 Хи хи хи . Голям майтап !

    7 1 Отговор
    На това се казва подир дъжд ....качулка !!!!
    Защо франсетата не направиха разследване до сега ????? Лицемера си е лицемер за винаги !!!!!

    19:24 16.05.2026

  • 9 ToЗатова

    2 2 Отговор
    То затова ЕС е на това дереже саудитец убит в Турция, но член на ЕС се самопровъзгласява за съдник и почва разследване - утре ако има ЕС проблем със Саудитска арабия или Турция - пак цената на суровините ще се вдигнат в България, защото Макрон му било важно да се заяде с тях.

    19:32 16.05.2026

  • 10 Макронщини

    4 0 Отговор
    Салман им се вижда проруски и искат да го заменят с френски принц...

    19:40 16.05.2026

  • 11 гост

    1 0 Отговор
    Покривки за кухненска маса.

    20:16 16.05.2026

  • 12 гост

    1 0 Отговор
    Покривки за кухненска маса.

    20:17 16.05.2026

  • 13 факт

    1 1 Отговор
    да не има варени макарони...

    20:47 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ФЕС

    1 1 Отговор
    Добро утро, ха ха ха къде бяхте когато Тюркийе зовеше са подкрепа целия свят срещу коварното деяние.сизи гиди Лицемери.

    20:58 16.05.2026

  • 18 Цвете

    2 0 Отговор
    ЖЕСТОКОСТ НЕЧУВАНА.СПОМНЯМ СИ ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ. КАКВО КАТО Е ЧАРШАФОСАН И НА ВИСОКА ПОЗИЦИЯ ? КАКТО ЗА ВСИЧКИ УБИЙЦИ ТАКА И ЗА " ГОЛЕМИЯ " СЪД, ДО ДОКАЗВАНЕ НА ИСТИНАТА. А ИСТИНАТА Е ЕДНА И ПОЛОВИНАТА СВЯТ Е ЗНАЕ ОТ ГОДИНИ. 👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓

    21:33 16.05.2026

  • 19 УдоМача

    0 0 Отговор
    Ще хвърчат камили, хиджаби и черни обръчи скоро!!!

    23:29 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания