Политически атентат! Франция ще разследва убийството на Джамал Хашоги в Истанбул

Франция започва разследване по случая с убийството на журналиста Джамал Хашоги, след като френски апелативен съд обяви жалбите на правозащитни организации за допустими, съобщи в събота Националната антитерористична прокуратура на Франция, цитирана от "Ройтерс".

Разследването ще обхваща обвинения в изтезания и насилствено изчезване. То следва решение на Апелативния съд в Париж от 11 май, с което бяха приети жалбите, подадени от правозащитните организации TRIAL International и Reporters Without Borders.

От прокуратурата уточниха, че отделна жалба, подадена от организацията DAWN - работодател на Хашоги, е била обявена за недопустима.

Джамал Хашоги беше убит и разчленен от саудитски агенти в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул през октомври 2018 г. Според американското разузнаване операцията е била наредена от престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Престолонаследникът отрича да е разпоредил убийството, но признава, че то е станало "под негов надзор".

Френското разследване открива нов правен фронт по случая, по който до момента имаше ограничено съдебно развитие. През 2022 г. турски съд прекрати делото срещу 26 саудитски заподозрени и прехвърли случая на Саудитска Арабия - решение, което предизвика остра критика от страна на правозащитни организации.

В САЩ администрацията на президента Джо Байдън предостави имунитет на Мохамед бин Салман след назначаването му за министър-председател, което доведе до прекратяване на гражданско дело, заведено от годеницата на Хашоги.

Френското законодателство позволява на съдии да започват разследвания за тежки престъпления, извършени извън страната, макар че за повдигане на обвинения обикновено се изисква заподозрените да се намират на френска територия.

До момента саудитските власти не са коментирали случая.