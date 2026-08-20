Процесът срещу Имамоглу: няма дори опит за справедливост

Съдебната зала е огромна, но процесът е много спорен: бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу до момента така и не е получил право на защита. А е в ареста от март 2025 година.

Пред съдебната зала на затвора "Силиври", недалеч от Истанбул, от ранна утрин се извиват опашки от посетители, които искат да присъстват на процеса срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Освен към него, обвинения са повдигнати и към още 400 души, информира АРД.

Германската обществена медия пише, че залата може да побере над 2400 посетители - адвокати, чуждестранни дипломати, представители на медиите, членове на семействата и обикновена публика.

"Искам да окажа подкрепа"

Фотографката Гюлен изтъква пред АРД: "Дошла съм да окажа подкрепа". Жената споделя: "Не мога просто да седя вкъщи пред телевизора, да гледам и да се възмущавам. Като гражданка нося отговорността да бъда тук. За мен това е най-важното, което се случва в Турция в момента - борбата за нашата демокрация".

Повечето присъстващи са членове на Републиканската народна партия - партията на Екрем Имамоглу и доскоро най-голямата опозиционна партия в страната. Но след като съдебната власт разпусна нейното ръководство, преди няколко седмици бе създадена "Yeni Parti" ("Новата партия") и много депутати директно преминаха към нея. Бившият лидер на Републиканската народна партия Йозгюр Йоджел сега е председател именно на "Новата партия", посочва АРД.

Дали Имамоглу ще може да се защити?

Основният въпрос е дали Имамоглу ще получи правото да се защитава, отбелязва германската обществена медия и обяснява, че след досегашните 64 дни от процеса този въпрос продължава да е открит.

През юли политикът отправи критики, че въпреки всички обвинения срещу него защитата му е била ограничена по време. Съдията обаче не му даде възможност да продължи да говори, отбелязвайки - отказва показания.

През това време международният интерес към процеса на Имамоглу спада. Медиите в Турция продължават да пишат за него, но това са предимно малки, критично насочени към режима вестници или платформи.

Един от адвокатите на Имамоглу издигна настоявания пред съда да допусне неговата защита и съдията се съгласи. Но незабавно подчерта - аз ще реша кога и за колко време, пише АРД.

Според Йозгюр Йоджел това е невероятен скандал. "Съдията казва, че ще осигури право на защита - като че ли върши благодеяние. Тук дори не се прави опит за справедлив процес." Йоджел допълва: "Те се опасяват, че защитата ще разкрие истината. Само за това става дума".