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Турският президент Ердоган събира консултативния съвет по национална сигурност

Турският президент Ердоган събира консултативния съвет по национална сигурност

6 Август, 2026 14:37 2 782 4

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Очаква се също да бъдат извършени всеобхватни оценки на сигурността в съответствие с данните от разузнавателните служби и докладите на Въоръжените сили на Турция от региона

Турският президент Ердоган събира консултативния съвет по национална сигурност - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Консултативният съвет за национална сигурност на Турция (КСНС) се събира днес под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган за обсъждане на инициативата „Турция без терор“, съобщава вестник „Йеничаъ“ позовавайки се на информация от президентството, пише БТА.

На заседанието, което ще се проведе в резиденцията на Ердоган „Бештепе“ в Анкара в следобедните часове, се очаква освен основната тема за тероризма, да бъдат засегнати и въпроси, свързани с разоръжаването на обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК), актуалната ситуация в Северен Ирак и Северна Сирия, както и аспекти на междуинституционалната координация по теми от сигурността, уточнява вестникът.

На него основно ще бъдат разгледани действията, които предстои да бъдат предприети по отношение на механизма за разоръжаването на организацията на ПКК в духа на рамковия проектозакон, внесен вчера в Националното събрание на Турция (Меджлиса).

Очаква се също да бъдат извършени всеобхватни оценки на сигурността в съответствие с данните от разузнавателните служби и докладите на Въоръжените сили на Турция от региона, а като важна част от дневния ред ще бъдат именно последните събития в Северен Ирак и Северна Сирия, допълва вестникът.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    5 7 Отговор
    След аятолла да се готви Ердоганчо.

    14:40 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Ексклузивно! Иранската армия влезе в Ирак.Кюрдите се сражават храбро но търпят големи загуби.Осем командири са убити.

    14:46 06.08.2026

  • 3 Ние

    2 6 Отговор
    Води ни Путине направо в Рая!

    Коментиран от #4

    14:47 06.08.2026

  • 4 Вие

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    Направо тръгвайте към Северен Ирак и Северна Сирия ! Виждаш , Ердоган събира аскера ви .

    14:52 06.08.2026

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