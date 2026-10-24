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Доналд Тръмп: Допускам нова военна операция срещу Иран! Лондон настоява за Starlink за украинската армия
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Допускам нова военна операция срещу Иран! Лондон настоява за Starlink за украинската армия

24 Октомври, 2026 01:16 777 6

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  • старлинк

Британският премиер Анди Бърнам определи достъпа на Украйна до „Старлинк“ като жизненоважен

Доналд Тръмп: Допускам нова военна операция срещу Иран! Лондон настоява за Starlink за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да проведе още една военна операция срещу Иран. Той направи изявлението по време на предизборен митинг във Флорида, без да даде подробности за евентуалните действия.

„Може да проведем още една малка операция от типа „Епична ярост““, каза Тръмп, цитиран от Ройтерс.

„Епична ярост“ е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната срещу Иран, започнала с удари на 28 февруари. Конфликтът навлиза в осмия си месец, а повишаването на цените на горивата оказва натиск върху политическата обстановка в САЩ преди междинните избори.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ могат да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да търси незабавно приключване или да остави конфликта постепенно да затихне. По-рано през октомври американският президент каза, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори.

Лондон настоява за пълен достъп до „Старлинк“

Междувременно британският премиер Анди Бърнам е разговарял по телефона с Тръмп и е подчертал значението на пълния достъп на Украйна до сателитната система „Старлинк“, предаде Франс прес.

От „Даунинг стрийт“ съобщиха, че Бърнам е посочил, че системата е от съществено значение за украинците, „за да продължат да се защитават срещу пълномащабното нахлуване на Русия“.

Британският премиер е приветствал и усилията на Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори. От британската страна не са съобщени допълнителни подробности за разговора.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БЕЗМЕР ЩЕ ИЗГОРИ

    3 0 Отговор
    КВИ РАКЕТИ ЩЕ ПАДАТ И ЦЯЛ БУРГАС ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ КАТО СОДОМ И ГОМОР

    Коментиран от #4

    01:23 24.10.2026

  • 3 Онзи

    9 0 Отговор
    Цял свят разбра, че Лондон е в основата на конфликта и най-много лавира за продължаване на конфликта. Въпроса е какво иска да спечели Лондон 🤔

    Коментиран от #5

    01:25 24.10.2026

  • 4 ИРАНЦИТЕ НАЛИ ГИ ПОБЕДИХА

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БЕЗМЕР ЩЕ ИЗГОРИ":

    И ПАК ФАЩ ЩЕ ГИ ПОБЕЖДАВАТ С РАКЕТИ АМА САМОЛЕТОНОСАЧ АКО СЛУЧАЙНО С РУСКА ПОМОЩ ПОТЪНЕ

    01:28 24.10.2026

  • 5 Източна ромелия

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Онзи":

    За това нищо чудно лондон да има пръст във взривените кораби в Черно мморе

    01:28 24.10.2026

  • 6 Мдаа

    4 0 Отговор
    Междувременно спотовата цена на петрола надхвърли 118 долара и нищо не може да я спре. Всеки ден горят по 2-3 големи танкера в Персийския залив, а американските стратегически запаси са на свършване и вече не могат да спасяват цените, докато иранците нямат търпение да отговорят отново подобаващо и много болезнено.

    А Украйна и Зеленски вече са отписани, защото ножът е опрял до кокала за Запада и на никой не му е до тях и никой няма вече пари да налива в кацата.

    Мдаа....

    01:53 24.10.2026

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