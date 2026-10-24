Доналд Тръмп: Допускам нова военна операция срещу Иран! Лондон настоява за Starlink за украинската армия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да проведе още една военна операция срещу Иран. Той направи изявлението по време на предизборен митинг във Флорида, без да даде подробности за евентуалните действия.

„Може да проведем още една малка операция от типа „Епична ярост““, каза Тръмп, цитиран от Ройтерс.

„Епична ярост“ е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната срещу Иран, започнала с удари на 28 февруари. Конфликтът навлиза в осмия си месец, а повишаването на цените на горивата оказва натиск върху политическата обстановка в САЩ преди междинните избори.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ могат да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да търси незабавно приключване или да остави конфликта постепенно да затихне. По-рано през октомври американският президент каза, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори.

Лондон настоява за пълен достъп до „Старлинк“

Междувременно британският премиер Анди Бърнам е разговарял по телефона с Тръмп и е подчертал значението на пълния достъп на Украйна до сателитната система „Старлинк“, предаде Франс прес.

От „Даунинг стрийт“ съобщиха, че Бърнам е посочил, че системата е от съществено значение за украинците, „за да продължат да се защитават срещу пълномащабното нахлуване на Русия“.

Британският премиер е приветствал и усилията на Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори. От британската страна не са съобщени допълнителни подробности за разговора.

Източници: bta.bg