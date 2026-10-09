680 000 руски военни срещу Украйна: тайната мобилизация не покрива загубите на Путин

Русия увеличава набирането на военнослужещи, но новите попълнения не успяват да компенсират загубите на фронта. Украинското разузнаване оценява сухопътното руско формирование в Украйна на около 680 000 души и съобщава за подготвян план за допълнителна мобилизация на 600 000 военнослужещи през 2026 и 2027 г.

Според данните, представени от украинската военна разведка, Москва планира да привлече по 300 000 души през всяка от двете години. Целта е да бъдат попълнени действащите части, новосформираните формирования и загубите на руската армия. Планът е описан като реакция на забавянето при набирането на договорни военнослужещи и на нарастващите загуби в Украйна.

Загубите изпреварват попълненията

От януари до юли 2026 г. руските загуби са били около 240 000 души, като най-малко 140 000 от тях са оценени като невъзстановими. За същия период около 232 000 души са били привлечени на договор, посочва украинското разузнаване.

Отделна оценка, цитирана от „Гардиън“, сочи, че Русия набира приблизително 1000 души дневно, но губи с около 6000 военнослужещи месечно повече, отколкото успява да привлече. Западни представители, цитирани от британското издание, посочват, че този недостиг се наблюдава най-малко през последните два месеца.

Последните данни на Генералния щаб на Украйна показват 1710 руски военнослужещи като загуби за последното денонощие. Общият показател от началото на пълномащабната война според украинската страна достига около 1 549 490 души. Данните са украинска военна оценка и не са потвърдени от руското Министерство на отбраната.

Ръст на загубите в началото на октомври

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди съобщи за увеличение с 39,7% на безвъзвратните и санитарните загуби на руските сили през 1-5 октомври в сравнение със същия период на септември.

„Скритата мобилизация на Русия е в действие“, заяви Роберт Бровди.

По думите му едновременното увеличаване на числеността на руските части и на интензивността на атаките води до нови значителни загуби. Твърдението се основава на данни на украинските Сили за безпилотни системи, а независима проверка на посочения процент не е представена.

Натиск върху руските региони

Украинското разузнаване съобщава, че Русия разширява административните механизми за набиране на военнослужещи. Сред подготвяните мерки са електронни повиквателни, ограничения за напускане на страната, замразяване на банкови средства и забрани за определени финансови операции.

Според същите данни договорният набор се забавя в редица руски региони. В Курганска област плановете се изпълняват на 57-69%, а във Волгоградска област броят на потенциалните кандидати е намалял с 40% спрямо 2025 г. Тези показатели са част от оценката на украинските служби и не са потвърдени от независим руски източник.

Така Москва продължава да разчита на комбинация от договорен набор, високи финансови плащания и административен натиск, докато руското командване поддържа настъпателни действия по направленията в Донецка област. Според украинските оценки именно разликата между броя на новите военнослужещи и мащаба на загубите е причината да се подготвя нова мобилизационна вълна.

Източници: uatv.ua, theguardian.com, en.interfax.com.ua