680 000 руски военни срещу Украйна: тайната мобилизация не покрива загубите на Путин

Русия увеличава набирането на военнослужещи, но новите попълнения не успяват да компенсират загубите на фронта. Украинското разузнаване оценява сухопътното руско формирование в Украйна на около 680 000 души и съобщава за подготвян план за допълнителна мобилизация на 600 000 военнослужещи през 2026 и 2027 г.
Според данните, представени от украинската военна разведка, Москва планира да привлече по 300 000 души през всяка от двете години. Целта е да бъдат попълнени действащите части, новосформираните формирования и загубите на руската армия. Планът е описан като реакция на забавянето при набирането на договорни военнослужещи и на нарастващите загуби в Украйна.
Загубите изпреварват попълненията
От януари до юли 2026 г. руските загуби са били около 240 000 души, като най-малко 140 000 от тях са оценени като невъзстановими. За същия период около 232 000 души са били привлечени на договор, посочва украинското разузнаване.
Отделна оценка, цитирана от „Гардиън“, сочи, че Русия набира приблизително 1000 души дневно, но губи с около 6000 военнослужещи месечно повече, отколкото успява да привлече. Западни представители, цитирани от британското издание, посочват, че този недостиг се наблюдава най-малко през последните два месеца.
Последните данни на Генералния щаб на Украйна показват 1710 руски военнослужещи като загуби за последното денонощие. Общият показател от началото на пълномащабната война според украинската страна достига около 1 549 490 души. Данните са украинска военна оценка и не са потвърдени от руското Министерство на отбраната.
Ръст на загубите в началото на октомври
Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди съобщи за увеличение с 39,7% на безвъзвратните и санитарните загуби на руските сили през 1-5 октомври в сравнение със същия период на септември.„Скритата мобилизация на Русия е в действие“, заяви Роберт Бровди.
По думите му едновременното увеличаване на числеността на руските части и на интензивността на атаките води до нови значителни загуби. Твърдението се основава на данни на украинските Сили за безпилотни системи, а независима проверка на посочения процент не е представена.
Натиск върху руските региони
Украинското разузнаване съобщава, че Русия разширява административните механизми за набиране на военнослужещи. Сред подготвяните мерки са електронни повиквателни, ограничения за напускане на страната, замразяване на банкови средства и забрани за определени финансови операции.
Според същите данни договорният набор се забавя в редица руски региони. В Курганска област плановете се изпълняват на 57-69%, а във Волгоградска област броят на потенциалните кандидати е намалял с 40% спрямо 2025 г. Тези показатели са част от оценката на украинските служби и не са потвърдени от независим руски източник.
Така Москва продължава да разчита на комбинация от договорен набор, високи финансови плащания и административен натиск, докато руското командване поддържа настъпателни действия по направленията в Донецка област. Според украинските оценки именно разликата между броя на новите военнослужещи и мащаба на загубите е причината да се подготвя нова мобилизационна вълна.
Източници: uatv.ua, theguardian.com, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре, че бусовете на ТЦК
Коментиран от #18, #43
09:02 09.10.2026
2 "Хепи Броколи "
Коментиран от #69
09:04 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кога ще бъде освободена
09:05 09.10.2026
5 Мир
09:06 09.10.2026
6 Когато свърши Войната
Какви ли Поразии ще правят ?
Хахаха хахаха хахаха
Доста от От Новият Елит
Вече Тероризират
Мирното Население.
А Тези 600-700 Хиляди
УБИЙЦИ
Какво ще работят?
Хахахах
Коментиран от #12
09:08 09.10.2026
7 Забравихте да пишете, че руснаците
Коментиран от #17
09:08 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сериозните новини:
НАЛИ ЕС БЕШЕ В НАЙ-ГОЛЕМИЯ СИ ПОДЕМ ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА И ТЯ ОБЯВИ,
ЧЕ СЕ ГОРДЕЕ ЗАДЕТО НИ Е ОТЪРВАЛА ОТ "ТОКСИЧНИТЕ" РУСКИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ!
СЕГА, ИЗВЕДНЪЖ, ПРЕД СЪЩИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ, НО ТОЗИ ПЪТ В СТРАСБУРГ,
А НЕ В БРЮКСЕЛ, КЪДЕТО ОРАТОРСТВА НА 11 СЕПТЕМВРИ ЗА ЦВЕТУЩОТО СЪСТОЯНИЕ
НА РЪКОВОДЕНИЯ ОТ НЕЯ СЪЮЗ, ДЕГРАДИРАЛАТА ФАРМАЦЕФТИЧНА КРАЛИЦА И КОРПОРАТИВНА ЛОБИСТКА УРСУЛА НАЧЕРТА АПОКАЛИПТИЧНА КАРТИНА.
ИМАЛО КРИЗА И СИТУАЦИЯТА БИЛА ДРАМАТИЧНА! ВЕРНО ЛИ?
Коментиран от #37
09:12 09.10.2026
10 Лъжливо то овчарче
09:13 09.10.2026
11 Баце
Целите на СВО ще бъдат изпълнени.
"Балът на вампирите свърши."
Коментиран от #80
09:14 09.10.2026
12 Не помня точно случая,
До коментар #6 от "Когато свърши Войната":но убиец сключва договор, изкарва 6 месеца и е освободен с почести. Връща се в селото - жена му с друг. Убива ги и двамата, май и децата. Следва съд, присъда, отново в затвора и втори контракт за още 6 месеца.
Коментиран от #56
09:15 09.10.2026
13 Буталото
09:16 09.10.2026
14 Сифиянец
09:18 09.10.2026
15 Милена
Е, Манол Глишевци може да продължат войната, ако Киев падне...
09:18 09.10.2026
16 99999999
17 февруари 2024 г ,Факти- трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.
ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
(КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)
09:19 09.10.2026
17 Правят по
До коментар #7 от "Забравихте да пишете, че руснаците":5 ракети на ден, за маслото и яйцата не знам, но за бензин чакат на огромни опашки. Не яздят коне защото е скъпо, карат западни коли и им морят моторите с калпав бензин. Путин е още жив, но не задълго.
Коментиран от #25
09:19 09.10.2026
18 Путин
До коментар #1 от "добре, че бусовете на ТЦК":Русия може да загуби 40 млн мъже и пак нищо да не е загубила.
Коментиран от #33, #50
09:19 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Някой си
09:20 09.10.2026
23 Фен
09:21 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дойче зеле
До коментар #20 от "Впечален":Вероятно има заблудени души, които вярват на подобни креативни статии. Лесно им е в живота на такива индивиди
09:22 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 шаа
09:23 09.10.2026
29 Zахарова
Само бг копейките са стойностни държат на родината си Русия
Коментиран от #36
09:23 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 😀Факти-най-големите пропагандатори
Общите руски загуби са под = 260 000 ,и са потвърдени ! Украински загуби = 2,67 милиона.
Причината е ,че на фронта са изпращани насилствено мобилизирани неопитни украински граждани с време на живот 3 часа на предна линия.
09:24 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ФАКТИ
17 февруари 2024 г ,Факти- трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.
ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
(КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)
Коментиран от #38, #55
09:26 09.10.2026
35 Без глупости
Коментиран от #72
09:26 09.10.2026
36 Дойче зеле
До коментар #29 от "Zахарова":Кой е превел тази безсмислица на български ? Интересно и от какъв оригинал ?
09:27 09.10.2026
37 Да допълня
До коментар #9 от "Сериозните новини:":Само преди месец Урсула изнесе бравурна реч за състоянието на ЕС и дори обяви,
че с България ще строи транспортен коридор до Китай!
То ние път до Видин не можем да построим вече три десетилетия и едно околовръстно
на София не сме завършили, но ще пробием цяла Западна Азия и Кавказ,
за да стигнем до "лошия" Китай, когото еврочиновничката също посочи за враг на европейското благополучие.
След по-малко от месец на 6-ти октомври комисарката свали розовите очила
и започна да обяснява, че ситуацията е много тежка и се задава криза.
Естествено не посочи причини, а най-малко счита, че точно нейните действия докараха Европа до енергийно-икономически и финансов крах.
Коментиран от #52
09:27 09.10.2026
38 гру гайтанджиева
До коментар #34 от "ФАКТИ":Руски фейкове колега.Дай нещо за чумата .
09:27 09.10.2026
39 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #47, #60
09:28 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Трябва ясно да се каже
09:31 09.10.2026
47 нещастен русофил няма малки букви
До коментар #39 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":39 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
10ОТГОВОР
🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!!
09:32 09.10.2026
48 АБВ
Жалка работа !
09:32 09.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ъъъ
До коментар #45 от "Дойче зеле":Перат ако имат течаща вода.
09:33 09.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 петя
До коментар #12 от "Не помня точно случая,":глупотевини
Коментиран от #82
09:37 09.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 жик так
Въпросът е , дали украйна ще издържи тая зима ?!
Коментиран от #73
09:39 09.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Очакваме масиран удар по Киев
09:40 09.10.2026
62 ха ха ха ....колко си пр..баце
До коментар #58 от "Путлер си се надява":Ами укрите да изтеглят всички от фронта , стига са ги набирали като кучета и да карат само с технологиите .....
09:40 09.10.2026
63 2030 година
До коментар #53 от "Факти ОТНОВО С ЛЪЖИ 😀":Излез и се радвай на живота тогава другар не ни се обяснявай тук щом пАбЙедата толкова сигурна ✌️🍌🍌🍌🍌🍌✌️
09:41 09.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Очакваме и масиран удар по Киев
- публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
- държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).
Коментиран от #83, #85
09:45 09.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ооооо дааа....
09:48 09.10.2026
69 не е виновна жената
До коментар #2 от ""Хепи Броколи "":Каквото и пуснат, това редактира, по темата за нашата бъдеща победа срещу Русия.
09:49 09.10.2026
70 Мит
09:49 09.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Жик так
До коментар #59 от "жик так":Въпросът дали Украйна ще издържи е всяка зима! 😄😄😄🖕
Коментиран от #77, #88
09:51 09.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Няма нито "тайната мобилизация"
09:53 09.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 така е
До коментар #73 от "Жик так":За съжаление и в русийката ще дойде Цар Зима
09:55 09.10.2026
78 "смелите украинци"
До коментар #71 от "Впечален":Масово дори Киев напускат и смело на запад се изнасят. Киев опустя младеж ..
Коментиран от #81
09:55 09.10.2026
79 Тцк ......тцк
09:56 09.10.2026
80 Пета година ги
До коментар #11 от "Баце":пишеш тези глупости .
09:56 09.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Реалности,
До коментар #56 от "петя":Петя, реалности. Така е било 1917г. когато се връщат победените от немците руснаци. Отиват в Петроград да търсят сметка на цар Николай 2. Нататък сме го учили по "История на КПСС".
09:58 09.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ами тия пари
До коментар #65 от "Очакваме и масиран удар по Киев":са нещо като ленд-лиз, харчат се за оръжия. Ще ги върнат колкото ги върна СССР.
10:01 09.10.2026
86 Министерство на Войната
10:04 09.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 За Украйна
До коментар #73 от "Жик так":ще е 3-та или 4-та зима, за руснаците ще е първата без ток, вода и парно. Призивът на Кличко е да заминават старите, инвалидите, децата които ще бъдат в тежест при въздушна тревога.
10:09 09.10.2026
89 "Смелите украинци" и лино Зеленият
10:11 09.10.2026