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680 000 руски военни срещу Украйна: тайната мобилизация не покрива загубите на Путин
  Тема: Украйна

680 000 руски военни срещу Украйна: тайната мобилизация не покрива загубите на Путин

9 Октомври, 2026 09:01 1 382 89

  • русия-
  • мобилизация-
  • руска армия-
  • загуби-
  • войната в украйна

Западни представители оценяват, че Москва губи повече военнослужещи, отколкото успява да набере за фронта

680 000 руски военни срещу Украйна: тайната мобилизация не покрива загубите на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия увеличава набирането на военнослужещи, но новите попълнения не успяват да компенсират загубите на фронта. Украинското разузнаване оценява сухопътното руско формирование в Украйна на около 680 000 души и съобщава за подготвян план за допълнителна мобилизация на 600 000 военнослужещи през 2026 и 2027 г.

Според данните, представени от украинската военна разведка, Москва планира да привлече по 300 000 души през всяка от двете години. Целта е да бъдат попълнени действащите части, новосформираните формирования и загубите на руската армия. Планът е описан като реакция на забавянето при набирането на договорни военнослужещи и на нарастващите загуби в Украйна.

Загубите изпреварват попълненията

От януари до юли 2026 г. руските загуби са били около 240 000 души, като най-малко 140 000 от тях са оценени като невъзстановими. За същия период около 232 000 души са били привлечени на договор, посочва украинското разузнаване.

Отделна оценка, цитирана от „Гардиън“, сочи, че Русия набира приблизително 1000 души дневно, но губи с около 6000 военнослужещи месечно повече, отколкото успява да привлече. Западни представители, цитирани от британското издание, посочват, че този недостиг се наблюдава най-малко през последните два месеца.

Последните данни на Генералния щаб на Украйна показват 1710 руски военнослужещи като загуби за последното денонощие. Общият показател от началото на пълномащабната война според украинската страна достига около 1 549 490 души. Данните са украинска военна оценка и не са потвърдени от руското Министерство на отбраната.

Ръст на загубите в началото на октомври

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди съобщи за увеличение с 39,7% на безвъзвратните и санитарните загуби на руските сили през 1-5 октомври в сравнение със същия период на септември.

„Скритата мобилизация на Русия е в действие“, заяви Роберт Бровди.

По думите му едновременното увеличаване на числеността на руските части и на интензивността на атаките води до нови значителни загуби. Твърдението се основава на данни на украинските Сили за безпилотни системи, а независима проверка на посочения процент не е представена.

Натиск върху руските региони

Украинското разузнаване съобщава, че Русия разширява административните механизми за набиране на военнослужещи. Сред подготвяните мерки са електронни повиквателни, ограничения за напускане на страната, замразяване на банкови средства и забрани за определени финансови операции.

Според същите данни договорният набор се забавя в редица руски региони. В Курганска област плановете се изпълняват на 57-69%, а във Волгоградска област броят на потенциалните кандидати е намалял с 40% спрямо 2025 г. Тези показатели са част от оценката на украинските служби и не са потвърдени от независим руски източник.

Така Москва продължава да разчита на комбинация от договорен набор, високи финансови плащания и административен натиск, докато руското командване поддържа настъпателни действия по направленията в Донецка област. Според украинските оценки именно разликата между броя на новите военнослужещи и мащаба на загубите е причината да се подготвя нова мобилизационна вълна.

Източници: uatv.ua, theguardian.com, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре, че бусовете на ТЦК

    39 57 Отговор
    успяват да съберат достатъчно за попълване на украинските загуби хахахахахаха Скачай в буса, Маро

    Коментиран от #18, #43

    09:02 09.10.2026

  • 2 "Хепи Броколи "

    30 53 Отговор
    А дали е така ??? На Марчето инфото не е много много надеждно!

    Коментиран от #69

    09:04 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кога ще бъде освободена

    33 14 Отговор
    Малая Токмачка?

    09:05 09.10.2026

  • 5 Мир

    28 29 Отговор
    Путинисти спрете войната, спрете убийствата!

    09:06 09.10.2026

  • 6 Когато свърши Войната

    20 11 Отговор
    Този Новият Елит
    Какви ли Поразии ще правят ?

    Хахаха хахаха хахаха

    Доста от От Новият Елит
    Вече Тероризират
    Мирното Население.

    А Тези 600-700 Хиляди
    УБИЙЦИ
    Какво ще работят?

    Хахахах

    Коментиран от #12

    09:08 09.10.2026

  • 7 Забравихте да пишете, че руснаците

    37 58 Отговор
    нямат и ракети, долара стана 200 рубли, нямат яйца и масло и бензин и яздят стари, куци, слепи и глухи еми магарета и Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #17

    09:08 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сериозните новини:

    19 45 Отговор
    КАКВО СЕ СЛУЧИ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ С УРСУЛА?
    НАЛИ ЕС БЕШЕ В НАЙ-ГОЛЕМИЯ СИ ПОДЕМ ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА И ТЯ ОБЯВИ,
    ЧЕ СЕ ГОРДЕЕ ЗАДЕТО НИ Е ОТЪРВАЛА ОТ "ТОКСИЧНИТЕ" РУСКИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ!
    СЕГА, ИЗВЕДНЪЖ, ПРЕД СЪЩИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ, НО ТОЗИ ПЪТ В СТРАСБУРГ,
    А НЕ В БРЮКСЕЛ, КЪДЕТО ОРАТОРСТВА НА 11 СЕПТЕМВРИ ЗА ЦВЕТУЩОТО СЪСТОЯНИЕ
    НА РЪКОВОДЕНИЯ ОТ НЕЯ СЪЮЗ, ДЕГРАДИРАЛАТА ФАРМАЦЕФТИЧНА КРАЛИЦА И КОРПОРАТИВНА ЛОБИСТКА УРСУЛА НАЧЕРТА АПОКАЛИПТИЧНА КАРТИНА.
    ИМАЛО КРИЗА И СИТУАЦИЯТА БИЛА ДРАМАТИЧНА! ВЕРНО ЛИ?

    Коментиран от #37

    09:12 09.10.2026

  • 10 Лъжливо то овчарче

    15 18 Отговор
    С тези лъжи Наркоса иска да привлече доброволци, защото масово бягат от Покрайнината.

    09:13 09.10.2026

  • 11 Баце

    17 21 Отговор
    "Не плачете на чужди гробища". И престанете с пропагандата.
    Целите на СВО ще бъдат изпълнени.
    "Балът на вампирите свърши."

    Коментиран от #80

    09:14 09.10.2026

  • 12 Не помня точно случая,

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "Когато свърши Войната":

    но убиец сключва договор, изкарва 6 месеца и е освободен с почести. Връща се в селото - жена му с друг. Убива ги и двамата, май и децата. Следва съд, присъда, отново в затвора и втори контракт за още 6 месеца.

    Коментиран от #56

    09:15 09.10.2026

  • 13 Буталото

    18 19 Отговор
    Сега Русия губи по еди колко си войници, а отвличанията на ТЦК в Украйна немогат да компенсират загубите?!!! Като пишете нещо нека да има някаква последователност

    09:16 09.10.2026

  • 14 Сифиянец

    18 22 Отговор
    "Тайна мобилизация" 😂 това ли ви роди гладките мозъци, бе? Преди изборите в Русия, Зеления наркоман не спря да лъже как Путин готви мобилизация след тях и като се видя, че всичко е поредната наркоманска лъжа, сега медийните пропагандьори се чудят как да замажат поредния гаф! Хихихи

    09:18 09.10.2026

  • 15 Милена

    11 17 Отговор
    Обръчът около Киев се затяга. Кметът Кличко вече издаде, че в града не може да се живее и прикани столичани да напуснат. Ударите на Русия унищожават всичко. Вчера е била ударена академията на украинското разузнаване, а британски медии предупреждават, че започва унищожението на всичките 7 моста на Днепър в града.
    Е, Манол Глишевци може да продължат войната, ако Киев падне...

    09:18 09.10.2026

  • 16 99999999

    8 14 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г ,Факти- трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.
    РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !

    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.

    ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
    (КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)

    09:19 09.10.2026

  • 17 Правят по

    18 11 Отговор

    До коментар #7 от "Забравихте да пишете, че руснаците":

    5 ракети на ден, за маслото и яйцата не знам, но за бензин чакат на огромни опашки. Не яздят коне защото е скъпо, карат западни коли и им морят моторите с калпав бензин. Путин е още жив, но не задълго.

    Коментиран от #25

    09:19 09.10.2026

  • 18 Путин

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "добре, че бусовете на ТЦК":

    Русия може да загуби 40 млн мъже и пак нищо да не е загубила.

    Коментиран от #33, #50

    09:19 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Някой си

    12 14 Отговор
    Украинското разузнаване съобщава... толкова за тази статия

    09:20 09.10.2026

  • 23 Фен

    10 11 Отговор
    Бе в Русия, не знам, сигурно е зле. Ама в Украйна, Кличко вика, изнасяйте се от Киев, тук вече няма да може да се живе.Германия остана без енергия и без индустрия. Франция потъна в дългове. В Англия най-популярното име е Мохамед....

    09:21 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дойче зеле

    7 15 Отговор

    До коментар #20 от "Впечален":

    Вероятно има заблудени души, които вярват на подобни креативни статии. Лесно им е в живота на такива индивиди

    09:22 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 шаа

    8 12 Отговор
    само платени мисирки вярват на укрофантазиите

    09:23 09.10.2026

  • 29 Zахарова

    14 7 Отговор
    Позор сме!
    Само бг копейките са стойностни държат на родината си Русия

    Коментиран от #36

    09:23 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 😀Факти-най-големите пропагандатори

    10 15 Отговор
    и лъжци разпространяващи ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !

    Общите руски загуби са под = 260 000 ,и са потвърдени ! Украински загуби = 2,67 милиона.
    Причината е ,че на фронта са изпращани насилствено мобилизирани неопитни украински граждани с време на живот 3 часа на предна линия.

    09:24 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ФАКТИ

    4 13 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г ,Факти- трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.
    РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !

    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.

    ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
    (КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)

    Коментиран от #38, #55

    09:26 09.10.2026

  • 35 Без глупости

    10 3 Отговор
    Няма такова нещо като "допълнителна мобилизация". Путин има издаден указ за мобилизация през 2022-ра година, който е безсрочен и продължава да издаване на указ за демобилизация. Мобилизацията е без прекъсване вече четвърта година. Мъжете получават повиквателне редовно или ги бусифицират. Досега мобилизирахя предимно безработни, задлъжнели, алкохолици, политически противници, нарушители на обществения ред. Но този ресур се изчерпа, минават към студенти, жени и други незаети във военната промишленост.

    Коментиран от #72

    09:26 09.10.2026

  • 36 Дойче зеле

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Zахарова":

    Кой е превел тази безсмислица на български ? Интересно и от какъв оригинал ?

    09:27 09.10.2026

  • 37 Да допълня

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "Сериозните новини:":

    Само преди месец Урсула изнесе бравурна реч за състоянието на ЕС и дори обяви,
    че с България ще строи транспортен коридор до Китай!
    То ние път до Видин не можем да построим вече три десетилетия и едно околовръстно
    на София не сме завършили, но ще пробием цяла Западна Азия и Кавказ,
    за да стигнем до "лошия" Китай, когото еврочиновничката също посочи за враг на европейското благополучие.
    След по-малко от месец на 6-ти октомври комисарката свали розовите очила
    и започна да обяснява, че ситуацията е много тежка и се задава криза.
    Естествено не посочи причини, а най-малко счита, че точно нейните действия докараха Европа до енергийно-икономически и финансов крах.

    Коментиран от #52

    09:27 09.10.2026

  • 38 гру гайтанджиева

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "ФАКТИ":

    Руски фейкове колега.Дай нещо за чумата .

    09:27 09.10.2026

  • 39 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    5 14 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #47, #60

    09:28 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Трябва ясно да се каже

    6 10 Отговор
    Че българите сме за Русия и кво казва "украинската военна разведка" въобще не ни е важно

    09:31 09.10.2026

  • 47 нещастен русофил няма малки букви

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    39 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    10ОТГОВОР
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!!

    09:32 09.10.2026

  • 48 АБВ

    5 9 Отговор
    Аз под заглавие на статия от такива източници никога няма да си сложа името. Все пак имам някакво самоуважение.
    Жалка работа !

    09:32 09.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дойче зеле":

    Перат ако имат течаща вода.

    09:33 09.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 петя

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Не помня точно случая,":

    глупотевини

    Коментиран от #82

    09:37 09.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 жик так

    3 4 Отговор
    Те западните анализатори да продължават да си смятат .
    Въпросът е , дали украйна ще издържи тая зима ?!

    Коментиран от #73

    09:39 09.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Очакваме масиран удар по Киев

    2 5 Отговор
    Дайте да се изнасяме другари на някъде, примерно към САЩ. Ще измислим нещо там за кво да е

    09:40 09.10.2026

  • 62 ха ха ха ....колко си пр..баце

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "Путлер си се надява":

    Ами укрите да изтеглят всички от фронта , стига са ги набирали като кучета и да карат само с технологиите .....

    09:40 09.10.2026

  • 63 2030 година

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Факти ОТНОВО С ЛЪЖИ 😀":

    Излез и се радвай на живота тогава другар не ни се обяснявай тук щом пАбЙедата толкова сигурна ✌️🍌🍌🍌🍌🍌✌️

    09:41 09.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Очакваме и масиран удар по Киев

    2 5 Отговор
    А впрочем Украйна е принудена постоянно да взема пари назаем от международни партньори, но засега изплаща много по-малко, отколкото взема назаем . Въпреки това, според резултатите от август, общият размер на държавния дълг и гарантирания от държавата дълг на Украйна възлиза на 9 602,89 милиарда гривни (185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара).Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва:
    - публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
    вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
    - държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
    гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
    гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).

    Коментиран от #83, #85

    09:45 09.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ооооо дааа....

    2 5 Отговор
    Нов шеф е нужен в Киев на медицинският надзор. Старият е хоспитализиран

    09:48 09.10.2026

  • 69 не е виновна жената

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от ""Хепи Броколи "":

    Каквото и пуснат, това редактира, по темата за нашата бъдеща победа срещу Русия.

    09:49 09.10.2026

  • 70 Мит

    2 4 Отговор
    Марчето толко си може,скоро не е писала за любимия и Путин,аде Маро пиши.

    09:49 09.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Жик так

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "жик так":

    Въпросът дали Украйна ще издържи е всяка зима! 😄😄😄🖕

    Коментиран от #77, #88

    09:51 09.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Няма нито "тайната мобилизация"

    2 5 Отговор
    Нито някаква друга мобилизация още ! По договори са. То ако почне мобилизация ей тогава вече не мога да ги мисля зеленасалата сган кво ще пише

    09:53 09.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Жик так":

    За съжаление и в русийката ще дойде Цар Зима

    09:55 09.10.2026

  • 78 "смелите украинци"

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Впечален":

    Масово дори Киев напускат и смело на запад се изнасят. Киев опустя младеж ..

    Коментиран от #81

    09:55 09.10.2026

  • 79 Тцк ......тцк

    0 3 Отговор
    Организира безплатна екскурзия за жълтопаветници за фронта

    09:56 09.10.2026

  • 80 Пета година ги

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баце":

    пишеш тези глупости .

    09:56 09.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Реалности,

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "петя":

    Петя, реалности. Така е било 1917г. когато се връщат победените от немците руснаци. Отиват в Петроград да търсят сметка на цар Николай 2. Нататък сме го учили по "История на КПСС".

    09:58 09.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ами тия пари

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Очакваме и масиран удар по Киев":

    са нещо като ленд-лиз, харчат се за оръжия. Ще ги върнат колкото ги върна СССР.

    10:01 09.10.2026

  • 86 Министерство на Войната

    3 0 Отговор
    Пълна мобилизация на всички комунчумаци , за подкрепа на рускуо фронт!

    10:04 09.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 За Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Жик так":

    ще е 3-та или 4-та зима, за руснаците ще е първата без ток, вода и парно. Призивът на Кличко е да заминават старите, инвалидите, децата които ще бъдат в тежест при въздушна тревога.

    10:09 09.10.2026

  • 89 "Смелите украинци" и лино Зеленият

    1 1 Отговор
    лалугер го казват това: "Очакваме масиран удар по Киев" а не аз ... и се изнесоха естествено за САЩ !

    10:11 09.10.2026

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