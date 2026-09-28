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Путин увеличи числеността на армията за четвърти път от началото на годината
  Тема: Украйна

Путин увеличи числеността на армията за четвърти път от началото на годината

28 Септември, 2026 23:12 582 25

  • руска армия-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • владимир путин

В указа не се посочва причина за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности

Путин увеличи числеността на армията за четвърти път от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили се увеличава с 15 500 души, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е четвъртото му решение от този род през тази година.

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Указът на Путин идва в момент, когато както Русия, така и Украйна понасят все по-големи загуби във войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години и половина.

В указа не се посочва причина за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности. "Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа.

Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли тази година. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 войници.

Настъплението на руските сили на бойното поле се забави тази година, като широко разпространеното използване на дронове на фронта прави почти невъзможни бързите и масирани маневри на войските.

Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация, което Путин определи като украинска "дезинформация".

Руският президент за последно беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня АФП.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    11 8 Отговор
    Ами не ги лови по улиците с бусове, както правят либералните демократи в Украйна. Иначе ДВ вече щеше да ни е информирало.

    23:14 28.09.2026

  • 3 Европеец

    7 6 Отговор
    Може и увеличава..... А зеленото, просяка милионера тотално си е намаляла, ама толкова му акъла, тотално изпълнява за ръката на рошавия пияница... Но като гледам и рошавият пияница по натрупа парички....

    23:15 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Биби

    5 5 Отговор
    Путилифонът скимтейки бате Пунде изхлипа каде некой си Вивалди мо цигулирвал на ушето три времена и че почвал четвърто и било убаво каде немало пето,шесто и т.д! Внетен ли е?

    23:16 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хобби

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Ти остави, ма това са много Копейкини!

    23:17 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДНЕСКА 250 РУСНАЦИ

    7 8 Отговор
    НАПРАВИХА ЖЕСТ НА ДОБРА
    ВОЛЯ
    И СЕ ПРЕДАДОХА НА УКРАИНСКАТА АРМИЯ.

    РЕШИХА ДА НЕ УМИРАТ
    ЗА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР.

    ЗАЩОТО НАД 2000 РУСНАЦИ

    ПЪК НАМЕРИХА ЧЕРНИ ЧУВАЛИ
    И МЯСТО НА КЛАДБИЩЕТО.

    ТЪЖЕН ДЕН ЗА РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ.

    23:18 28.09.2026

  • 11 ПОЧНА СЕ

    5 4 Отговор
    СЛЕД ТОЗИ УКАЗ НА БУНКЕРНАТА ГНИДА

    ЩЕ ДОЙДЕ РЕД НА НОВАТА
    МАСОВА МОБИЛИЗАЦИЯ.

    ОЧАКВА СЕ НОВИ

    300 ХИЛЯДИ ДА ГИ ПРАТЯТ
    ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
    В МЕСОМЕЛАЧКАТА .

    23:21 28.09.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира маскалите!

    23:23 28.09.2026

  • 13 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Това е вид мобилизация и тя ще продължи.

    Коментиран от #25

    23:23 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мдаа!🤔

    3 6 Отговор
    Колко е голяма армията на Русия не е важно! Когато наближи Дунава, ще се разправим с предателите! Списъците, списъците, не забравяйте да ги попълвате!

    Коментиран от #19, #23

    23:24 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 опаа,

    4 2 Отговор
    Пушечно месо за цяла седмица.

    23:27 28.09.2026

  • 19 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа!🤔":

    Предателю на българите в Украйна ще трошиш чакъл за магистралите

    23:29 28.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 000

    2 3 Отговор
    Агонията на запада струва скъпо. Голямото финално ограбване на американските васали е в ход.

    Коментиран от #24

    23:33 28.09.2026

  • 22 Шо станА бе

    3 1 Отговор
    Дека са 2 милиона Ватна/ци ?

    23:33 28.09.2026

  • 23 ха, ха, ха...

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа!🤔":

    Тя за 5 години Дон не можа да прекоси, а той на Дунав щял да я чака. Ти да не си мислиш, че ще живееш още 1000 години? Заемай мястото си още от сега, че да не останеш в последните редици и пак да не можеш да видиш кой идва. Руснаците ги чакахме през 44-та и дойдоха, после чакахме американците и те дойдоха. Тези си минаха от реда, сега ще чакаме едни други...

    23:34 28.09.2026

  • 24 Хомосексуален ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "000":

    Ще ти помогнем.

    23:37 28.09.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Мобилизацията е насилствен призив в армията. Увеличението на щата става със доброволно запълване на увеличената бройка, ама ти откъде да ги знаеш тези неща, нали си жена и нямаш досег с военното дело? 🤣

    23:40 28.09.2026

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