Путин увеличи числеността на армията за четвърти път от началото на годината

Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили се увеличава с 15 500 души, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че това е четвъртото му решение от този род през тази година.
Указът на Путин идва в момент, когато както Русия, така и Украйна понасят все по-големи загуби във войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години и половина.
В указа не се посочва причина за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности. "Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа.
Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли тази година. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 войници.
Настъплението на руските сили на бойното поле се забави тази година, като широко разпространеното използване на дронове на фронта прави почти невъзможни бързите и масирани маневри на войските.
Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация, което Путин определи като украинска "дезинформация".
Руският президент за последно беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
23:14 28.09.2026
3 Европеец
23:15 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Биби
23:16 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хобби
До коментар #1 от "Готов за бой":Ти остави, ма това са много Копейкини!
23:17 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДНЕСКА 250 РУСНАЦИ
ВОЛЯ
И СЕ ПРЕДАДОХА НА УКРАИНСКАТА АРМИЯ.
РЕШИХА ДА НЕ УМИРАТ
ЗА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР.
ЗАЩОТО НАД 2000 РУСНАЦИ
ПЪК НАМЕРИХА ЧЕРНИ ЧУВАЛИ
И МЯСТО НА КЛАДБИЩЕТО.
ТЪЖЕН ДЕН ЗА РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ.
23:18 28.09.2026
11 ПОЧНА СЕ
ЩЕ ДОЙДЕ РЕД НА НОВАТА
МАСОВА МОБИЛИЗАЦИЯ.
ОЧАКВА СЕ НОВИ
300 ХИЛЯДИ ДА ГИ ПРАТЯТ
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
В МЕСОМЕЛАЧКАТА .
23:21 28.09.2026
12 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира маскалите!
23:23 28.09.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #25
23:23 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мдаа!🤔
Коментиран от #19, #23
23:24 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 опаа,
23:27 28.09.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Мдаа!🤔":Предателю на българите в Украйна ще трошиш чакъл за магистралите
23:29 28.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 000
Коментиран от #24
23:33 28.09.2026
22 Шо станА бе
23:33 28.09.2026
23 ха, ха, ха...
До коментар #15 от "Мдаа!🤔":Тя за 5 години Дон не можа да прекоси, а той на Дунав щял да я чака. Ти да не си мислиш, че ще живееш още 1000 години? Заемай мястото си още от сега, че да не останеш в последните редици и пак да не можеш да видиш кой идва. Руснаците ги чакахме през 44-та и дойдоха, после чакахме американците и те дойдоха. Тези си минаха от реда, сега ще чакаме едни други...
23:34 28.09.2026
24 Хомосексуален ли си?
До коментар #21 от "000":Ще ти помогнем.
23:37 28.09.2026
25 az СВО Победа 81
До коментар #13 от "стоян георгиев":Мобилизацията е насилствен призив в армията. Увеличението на щата става със доброволно запълване на увеличената бройка, ама ти откъде да ги знаеш тези неща, нали си жена и нямаш досег с военното дело? 🤣
23:40 28.09.2026