Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Четири танкера горят в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Техеран: Четири танкера горят в Ормузкия проток

29 Октомври, 2026 20:33 549 8

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролни танкери-
  • кгир-
  • морски мини-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

КГИР твърди, че три кораба са се натъкнали на мини по неразрешен маршрут, иранската армия съобщи и за четвърти повреден танкер

Техеран: Четири танкера горят в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Четири петролни танкера са се запалили в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на морски мини, заявиха иранските въоръжени сили. Три от случаите са съобщени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а за четвърти танкер информира иранската армия.

Според КГИР трите кораба са се опитали да преминат по неразрешен маршрут в южната част на протока. „Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини“, се казва в съобщението на корпуса.

КГИР твърди, че танкерите са изключили радарите и навигационните си системи и са пренебрегнали отправените предупреждения. Не са съобщени имената на корабите, държавите на флаговете им, произходът на товара или броят на хората на борда.

Не е потвърдено дали горящият кораб е сред трите танкера

Британската организация за морски търговски операции съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман. UKMTO не уточни причината за пожара и не потвърди дали това е един от трите плавателни съда, за които говори КГИР. „Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда“, заяви организацията.

Иранската армия по-късно съобщи за още един танкер, който според нея е плавал незаконно в ограничена и опасна зона. Плавателният съд е бил повреден и обхванат от пожар, след като се е натъкнал на морски мини. И по този случай не са дадени данни за името на кораба, екипажа или товара.

Спор за безопасните маршрути

Съобщенията идват на фона на спор между Техеран и Вашингтон за състоянието на морските маршрути в протока. Американското Централно командване заяви, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през Ормузкия проток от лятото и че основните маршрути са разчистени от ирански мини.

КГИР отхвърли това твърдение. „Неразрешеният маршрут е миниран; собствениците и екипажите на кораби са отговорни за преминаването си през такива маршрути“, заяви корпусът. Неговият говорител Хосеин Мохеби призова СЕНТКОМ да представи независимо доказателство за разминирането, а не само твърдения в социалните мрежи.

Ормузкият проток граничи на север с Иран, а на юг с Оман, и е широк около 30 километра в най-тясната си точка. Преди началото на войната в региона през февруари през него преминаваше около една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Източници: bta.bg, apnews.com, reuters.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    В Черно море 400 горят

    20:36 29.10.2026

  • 2 ставка

    7 0 Отговор
    Ей не се научиха тези танкеристи.
    Хиляда пъти им беше казано: там не се минава, има мини.
    Някакви шматки ги подлъгваха, че щели да ги охраняват.
    Толкоз им акъла.
    Ха!

    20:37 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    1 0 Отговор
    ехоо

    20:39 29.10.2026

  • 6 Робот

    1 0 Отговор
    Кой е човека на Факти..?

    20:40 29.10.2026

  • 7 така, така

    3 1 Отговор
    Ще ме прощават иранците, но четирите петролни танкера са се запалили след удар от руски морски дронове - това е диагнозата за всеки ударен кораб и никакво отклонение от златния стандарт на умнокрасивите не може да има.

    20:43 29.10.2026

  • 8 Робот

    0 0 Отговор
    Хутите и Иран са братя..Китай и Русия са им очите в орбита..Запада е силен по телевизора.

    20:51 29.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания