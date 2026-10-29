Техеран: Четири танкера горят в Ормузкия проток

Четири петролни танкера са се запалили в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на морски мини, заявиха иранските въоръжени сили. Три от случаите са съобщени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а за четвърти танкер информира иранската армия.
Според КГИР трите кораба са се опитали да преминат по неразрешен маршрут в южната част на протока. „Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини“, се казва в съобщението на корпуса.
КГИР твърди, че танкерите са изключили радарите и навигационните си системи и са пренебрегнали отправените предупреждения. Не са съобщени имената на корабите, държавите на флаговете им, произходът на товара или броят на хората на борда.
Не е потвърдено дали горящият кораб е сред трите танкера
Британската организация за морски търговски операции съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман. UKMTO не уточни причината за пожара и не потвърди дали това е един от трите плавателни съда, за които говори КГИР. „Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда“, заяви организацията.
Иранската армия по-късно съобщи за още един танкер, който според нея е плавал незаконно в ограничена и опасна зона. Плавателният съд е бил повреден и обхванат от пожар, след като се е натъкнал на морски мини. И по този случай не са дадени данни за името на кораба, екипажа или товара.
Спор за безопасните маршрути
Съобщенията идват на фона на спор между Техеран и Вашингтон за състоянието на морските маршрути в протока. Американското Централно командване заяви, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през Ормузкия проток от лятото и че основните маршрути са разчистени от ирански мини.
КГИР отхвърли това твърдение. „Неразрешеният маршрут е миниран; собствениците и екипажите на кораби са отговорни за преминаването си през такива маршрути“, заяви корпусът. Неговият говорител Хосеин Мохеби призова СЕНТКОМ да представи независимо доказателство за разминирането, а не само твърдения в социалните мрежи.
Ормузкият проток граничи на север с Иран, а на юг с Оман, и е широк около 30 километра в най-тясната си точка. Преди началото на войната в региона през февруари през него преминаваше около една пета от световните доставки на енергийни суровини.
Източници: bta.bg, apnews.com, reuters.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:36 29.10.2026
2 ставка
Хиляда пъти им беше казано: там не се минава, има мини.
Някакви шматки ги подлъгваха, че щели да ги охраняват.
Толкоз им акъла.
Ха!
20:37 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Робот
20:39 29.10.2026
6 Робот
20:40 29.10.2026
7 така, така
20:43 29.10.2026
8 Робот
20:51 29.10.2026