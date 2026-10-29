Техеран: Четири танкера горят в Ормузкия проток

Четири петролни танкера са се запалили в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на морски мини, заявиха иранските въоръжени сили. Три от случаите са съобщени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а за четвърти танкер информира иранската армия.

Според КГИР трите кораба са се опитали да преминат по неразрешен маршрут в южната част на протока. „Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини“, се казва в съобщението на корпуса.

КГИР твърди, че танкерите са изключили радарите и навигационните си системи и са пренебрегнали отправените предупреждения. Не са съобщени имената на корабите, държавите на флаговете им, произходът на товара или броят на хората на борда.

Не е потвърдено дали горящият кораб е сред трите танкера

Британската организация за морски търговски операции съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман. UKMTO не уточни причината за пожара и не потвърди дали това е един от трите плавателни съда, за които говори КГИР. „Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда“, заяви организацията.

Иранската армия по-късно съобщи за още един танкер, който според нея е плавал незаконно в ограничена и опасна зона. Плавателният съд е бил повреден и обхванат от пожар, след като се е натъкнал на морски мини. И по този случай не са дадени данни за името на кораба, екипажа или товара.

Спор за безопасните маршрути

Съобщенията идват на фона на спор между Техеран и Вашингтон за състоянието на морските маршрути в протока. Американското Централно командване заяви, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през Ормузкия проток от лятото и че основните маршрути са разчистени от ирански мини.

КГИР отхвърли това твърдение. „Неразрешеният маршрут е миниран; собствениците и екипажите на кораби са отговорни за преминаването си през такива маршрути“, заяви корпусът. Неговият говорител Хосеин Мохеби призова СЕНТКОМ да представи независимо доказателство за разминирането, а не само твърдения в социалните мрежи.

Ормузкият проток граничи на север с Иран, а на юг с Оман, и е широк около 30 километра в най-тясната си точка. Преди началото на войната в региона през февруари през него преминаваше около една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Източници: bta.bg, apnews.com, reuters.com