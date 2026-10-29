Финландската външна министърка ще разговаря с Рубио за Украйна

Финландската външна министърка Елина Валтонен ще разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон за войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за постигане на мир.
„Срещата с държавния секретар Рубио идва в подходящ момент и дава възможност за поверителен разговор за усилията за постигане на мир във войната на Русия срещу Украйна“, заяви Валтонен. Тя допълни, че Финландия подкрепя стремежа на Украйна към справедлив и траен мир.
В дневния ред са включени и други актуални външнополитически въпроси, както и двустранните отношения между Финландия и САЩ. Очаква се министрите да обсъдят технологичното и икономическото сътрудничество между двете държави.
По време на посещението си във Вашингтон Валтонен ще проведе разговори и с други представители на американската администрация. Сред темите ще бъдат външната и сигурностната политика, международните икономически въпроси и технологичното сътрудничество.
Предстоящата среща се състои на фона на активизирани дипломатически контакти, свързани с търсенето на изход от войната в Украйна. Резултатите от разговорите между Валтонен и Рубио предстои да бъдат обявени.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
23:11 29.10.2026
2 Сатана Z
Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
Та те така се прави.
23:14 29.10.2026
3 Прилича ми на българка
23:16 29.10.2026
4 Да каже ясно първо
А не да чака медиите да я питат, щото им е забранено.
23:17 29.10.2026
5 Дон Антонио Ел Патронос
От 5 години само разговарят и живеят в изобилие, хапват гурме и дават на зеления кеш.Толкова си и могат!!! Мохабеди на беседката пред блока с по една фуния слънчоглед.
23:20 29.10.2026
6 Тити на Кака
Защо някои сънародници са недоволни от външното лице на Льотчика?..
23:35 29.10.2026
7 Че то
23:37 29.10.2026
8 Kaлпазанин
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9 изключителнo топлото време
23:42 29.10.2026
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