Финландската външна министърка ще разговаря с Рубио за Украйна

Финландската външна министърка Елина Валтонен ще разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон за войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за постигане на мир.

„Срещата с държавния секретар Рубио идва в подходящ момент и дава възможност за поверителен разговор за усилията за постигане на мир във войната на Русия срещу Украйна“, заяви Валтонен. Тя допълни, че Финландия подкрепя стремежа на Украйна към справедлив и траен мир.

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В дневния ред са включени и други актуални външнополитически въпроси, както и двустранните отношения между Финландия и САЩ. Очаква се министрите да обсъдят технологичното и икономическото сътрудничество между двете държави.

По време на посещението си във Вашингтон Валтонен ще проведе разговори и с други представители на американската администрация. Сред темите ще бъдат външната и сигурностната политика, международните икономически въпроси и технологичното сътрудничество.

Предстоящата среща се състои на фона на активизирани дипломатически контакти, свързани с търсенето на изход от войната в Украйна. Резултатите от разговорите между Валтонен и Рубио предстои да бъдат обявени.

Източници: bta.bg