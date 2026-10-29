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Финландската външна министърка ще разговаря с Рубио за Украйна
  Тема: Украйна

Финландската външна министърка ще разговаря с Рубио за Украйна

29 Октомври, 2026 22:50 716 10

  • елина валтонен-
  • марко рубио-
  • войната в украйна-
  • финландия-
  • сащ

Елина Валтонен ще обсъди във Вашингтон дипломатическите усилия за мир и двустранните отношения между Финландия и САЩ

Финландската външна министърка ще разговаря с Рубио за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Финландската външна министърка Елина Валтонен ще разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон за войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за постигане на мир.

„Срещата с държавния секретар Рубио идва в подходящ момент и дава възможност за поверителен разговор за усилията за постигане на мир във войната на Русия срещу Украйна“, заяви Валтонен. Тя допълни, че Финландия подкрепя стремежа на Украйна към справедлив и траен мир.

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В дневния ред са включени и други актуални външнополитически въпроси, както и двустранните отношения между Финландия и САЩ. Очаква се министрите да обсъдят технологичното и икономическото сътрудничество между двете държави.

По време на посещението си във Вашингтон Валтонен ще проведе разговори и с други представители на американската администрация. Сред темите ще бъдат външната и сигурностната политика, международните икономически въпроси и технологичното сътрудничество.

Предстоящата среща се състои на фона на активизирани дипломатически контакти, свързани с търсенето на изход от войната в Украйна. Резултатите от разговорите между Валтонен и Рубио предстои да бъдат обявени.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Само им виж муцуните на тия. До вчера громяха Русия, а като почнаха протести в цяла Европа , се сетиха за телефона на Путин. Украинците ги чака тежка зима, а Европа е на прага на революция на недоволните от политиката на Урсула и Кая.

    23:11 29.10.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    На бай Дончо му писна от всякакви руси кукувици да му се катерят по КРА и праща ситния кубинец да и покаже кой кара влака и кой е кондуктора на тази композиция от 27 скачени вагонетки.
    Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави.

    23:14 29.10.2026

  • 3 Прилича ми на българка

    5 0 Отговор
    Тая финландската външна министърка. Изрусена кифла и с лещи като ромка в самолета за Лондон. Даже много прилича на една от Сливен

    23:16 29.10.2026

  • 4 Да каже ясно първо

    1 0 Отговор
    Какво слоред нея е "справедлив мир" пък после да хойка насам натам.
    А не да чака медиите да я питат, щото им е забранено.

    23:17 29.10.2026

  • 5 Дон Антонио Ел Патронос

    2 0 Отговор
    Много ми е смешно за лидерчетата.
    От 5 години само разговарят и живеят в изобилие, хапват гурме и дават на зеления кеш.Толкова си и могат!!! Мохабеди на беседката пред блока с по една фуния слънчоглед.

    23:20 29.10.2026

  • 6 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Снимката на обекта от Финландия поставя само един въпрос.
    Защо някои сънародници са недоволни от външното лице на Льотчика?..

    23:35 29.10.2026

  • 7 Че то

    0 0 Отговор
    Ако по време на посещението си във Вашингтон Валтонен не говори с Рубио с кой да говори? С портиера ли ?

    23:37 29.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ????

    23:37 29.10.2026

  • 9 изключителнo топлото време

    0 0 Отговор
    във финландска Лапландия не е наблюдавано от поне 30 години. Световната купа по слалом в средата на ноември може да е на трева този път

    23:42 29.10.2026

  • 10 Полицейското управление в Оулу започна

    0 0 Отговор
    предварително разследване на дейностите на строителния обект на центъра за данни на Google в Мухос, след искане от Финландската надзорна агенция за проверка на случая. Отделът е получил пет искания за разследване, свързани с обекта Мухос, всички от които ще бъдат разгледани в предварителното разследване.
    Строителството на център за данни е част от инвестицията на технологичния гигант във Финландия на стойност 13 милиарда евро. Шефът на Google Finland се извинява за изсичането на гори около центрове за данни
    Шефът на Google за Финландия казва, че компанията е вярвала, че изсичането на горите е в съответствие със закона и че властите са знаели за плановете ѝ. Анти Ярвинен , мениджър на Google за Финландия, се извини за обширното изсичане на гори в центровете за данни на компанията в Мухос и Каяани. 330 хектара гора са били изсечени в Мухос и малко под 200 хектара в Каяани.

    23:50 29.10.2026