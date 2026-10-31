Украйна разреши частни подземни заводи за оръжие

Украйна разреши на частни компании да изграждат подземни производствени мощности за отбранителната индустрия. Решението на кабинета в Киев е от 22 октомври и е насочено към защитата на военните заводи от руските ракетни и дронови удари.
Инвеститорите ще могат да строят съоръженията със собствени или привлечени средства, а след това да ги продават, отдават под наем или предоставят за ползване на компании, които произвеждат оръжие. Така държавата търси допълнителни производствени площи, без да поема изцяло разходите по изграждането им.
„Частните компании могат да изграждат такива съоръжения и впоследствие да ги отдават под наем или да ги продават на предприятия, които пряко произвеждат оръжие“, заяви украинският премиер Сергий Корецки. По думите му мярката ще улесни разширяването на производството на фона на засилващите се руски атаки.
Без мита и ДДС за част от компонентите
Кабинетът въведе и механизъм за безмитен внос на компоненти, използвани за производството на оръжие, когато то е финансирано от международни партньори. Доставките ще бъдат освободени и от данък върху добавената стойност.
Проверките и митническото оформяне на тези стоки ще се извършват по съкратена процедура чрез електронната система „Единно гише“. Според Корецки целта е бизнесът да получава необходимите части по-бързо и да се намали административното забавяне.
Подземен завод за компоненти за дронове
Част от новия модел вече се развива чрез международни партньорства. Хърватската технологична компания ORQA и украинската General Cherry изграждат подземен завод в Украйна за производство на компоненти, електроника и комуникационни системи.
Съоръжението ще доставя продукция за дронове прехващачи и системи за радиоелектронна борба. Серийното сглобяване на готовите апарати за съюзниците от НАТО ще се извършва в Хърватия, а подземната база ще обслужва украинските производители.
„Да се произвеждат компоненти в Европа и да се внасят в Украйна е по-неефективно и по-скъпо, отколкото директно да ги изработваме на място“, заяви пред Business Insider изпълнителният директор на ORQA Сърджан Ковачевич.
По-устойчиво производство, но с по-висока цена
Украинските компании вече разделят производството си между множество по-малки площадки и периодично преместват оборудването. Децентрализирането намалява риска един удар да извади от строя цял завод, но усложнява снабдяването, управлението и контрола на производствения процес.
Подземната инфраструктура изисква допълнителни системи за вентилация, електрозахранване, дренаж и транспорт на материали. Разходите често надвишават тези за конвенционални халета, а условията създават допълнителни рискове за работниците.
Въпреки това Киев разглежда защитените мощности като начин да запази производството на оръжие и критични технологии дори при продължаващи въздушни атаки.
Източници: money.bg, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хихи
12:38 31.10.2026
3 Антирашист
12:39 31.10.2026
4 осраински
12:39 31.10.2026
5 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #28
12:39 31.10.2026
6 Абе,
12:40 31.10.2026
7 Къде отиде, бре?
До коментар #1 от "След 2г":След 2 години дори ти ще си забравил за Украйна! Ха ха ха
12:40 31.10.2026
8 Последния Софиянец
12:40 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Най смешното в случая е
Коментиран от #14, #23, #26, #31
12:42 31.10.2026
12 стоян георгиев
Коментиран от #16, #22
12:43 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 стоян георгиев
До коментар #11 от "Най смешното в случая е":Кой га да го чакаме това скоро?
Коментиран от #20
12:44 31.10.2026
15 Нок
12:45 31.10.2026
16 Бай Стояне, що не стана почетен
До коментар #12 от "стоян георгиев":гражданин на Бургазъ?
Коментиран от #27
12:45 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 осраински
12:46 31.10.2026
19 Стоянчо Пуканката
До коментар #1 от "След 2г":След две години не знам дали Китай, Русия, Индия, Иран, Бразилия и прочие ще смогват да изхранват попула на Франция, Германия и ОК, понеже, както вървят нещата, бъдещето на европските "грандове" е да я карат на хуманитарна помощ...
12:46 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 До там се докараха
12:46 31.10.2026
22 Този завод ще е
До коментар #12 от "стоян георгиев":Да се сбирате на скришно и да си мерите дупките на гевреците.
Коментиран от #29
12:47 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Критик Стоян
Коментиран от #39
12:49 31.10.2026
25 Подземни
12:51 31.10.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Най смешното в случая е":Украйна не е държава а територия, руска територия.
12:52 31.10.2026
27 стоян георгиев
До коментар #16 от "Бай Стояне, що не стана почетен":Сега и на бургас...хах...
Коментиран от #32
12:53 31.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шопо
До коментар #11 от "Най смешното в случая е":Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
ЕК да изпрати войници
12:56 31.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОГАТО ИМАШ
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СИ ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ.
ДРУГ ВАРИАНТ НЯМА .
МИНЕ НЕ МИНЕ
ВИНАГИ СЕ ПОЯВЯВА НЯКОЙ
ЧАТРАК КАТО ПУТИН
КОЙТО СЕ МИСЛИ ЗА ФЮРЕР.
12:57 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Недоумявам как има наивници за това
Някой може ли да ми отговори - колко време е необходимо да се построи цял завод под земята? Отделно логистична инфраструтура, пътища, логистика, елекрическа енергия, вода, материали... А в условия на война?
Защо се пуска изобщо това - кой има полза от тези фантасмагории?
Коментиран от #40
13:00 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Критик Стоян
До коментар #24 от "Критик Стоян":Биел жени. Всичките му жени го напуснали , защото ги биел. Изкарвал си мъжеството срещу тях, когато се върнал от Бахмут. Не можал да го оварди. И всяка вечер пиел, ревял и пеел
Ар-те- мовск стана руски😢😭
13:02 31.10.2026
40 стоян георгиев
До коментар #37 от "Недоумявам как има наивници за това":Плаща се за това. Украйна губи на фронта, но иска да побеждава в новините. /Стоянка Георгиева/.
13:03 31.10.2026
41 кукузел
13:07 31.10.2026