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Украйна разреши частни подземни заводи за оръжие
  Тема: Украйна

Украйна разреши частни подземни заводи за оръжие

31 Октомври, 2026 12:35 695 41

  • украйна-
  • военна индустрия-
  • подземни заводи-
  • дронове-
  • отбранителна промишленост-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Инвеститорите ще могат да строят защитени мощности със собствени или привлечени средства и да ги отдават под наем на производители на оръжие

Украйна разреши частни подземни заводи за оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна разреши на частни компании да изграждат подземни производствени мощности за отбранителната индустрия. Решението на кабинета в Киев е от 22 октомври и е насочено към защитата на военните заводи от руските ракетни и дронови удари.

Инвеститорите ще могат да строят съоръженията със собствени или привлечени средства, а след това да ги продават, отдават под наем или предоставят за ползване на компании, които произвеждат оръжие. Така държавата търси допълнителни производствени площи, без да поема изцяло разходите по изграждането им.

„Частните компании могат да изграждат такива съоръжения и впоследствие да ги отдават под наем или да ги продават на предприятия, които пряко произвеждат оръжие“, заяви украинският премиер Сергий Корецки. По думите му мярката ще улесни разширяването на производството на фона на засилващите се руски атаки.

Без мита и ДДС за част от компонентите

Кабинетът въведе и механизъм за безмитен внос на компоненти, използвани за производството на оръжие, когато то е финансирано от международни партньори. Доставките ще бъдат освободени и от данък върху добавената стойност.

Проверките и митническото оформяне на тези стоки ще се извършват по съкратена процедура чрез електронната система „Единно гише“. Според Корецки целта е бизнесът да получава необходимите части по-бързо и да се намали административното забавяне.

Подземен завод за компоненти за дронове

Част от новия модел вече се развива чрез международни партньорства. Хърватската технологична компания ORQA и украинската General Cherry изграждат подземен завод в Украйна за производство на компоненти, електроника и комуникационни системи.

Съоръжението ще доставя продукция за дронове прехващачи и системи за радиоелектронна борба. Серийното сглобяване на готовите апарати за съюзниците от НАТО ще се извършва в Хърватия, а подземната база ще обслужва украинските производители.

„Да се произвеждат компоненти в Европа и да се внасят в Украйна е по-неефективно и по-скъпо, отколкото директно да ги изработваме на място“, заяви пред Business Insider изпълнителният директор на ORQA Сърджан Ковачевич.

По-устойчиво производство, но с по-висока цена

Украинските компании вече разделят производството си между множество по-малки площадки и периодично преместват оборудването. Децентрализирането намалява риска един удар да извади от строя цял завод, но усложнява снабдяването, управлението и контрола на производствения процес.

Подземната инфраструктура изисква допълнителни системи за вентилация, електрозахранване, дренаж и транспорт на материали. Разходите често надвишават тези за конвенционални халета, а условията създават допълнителни рискове за работниците.

Въпреки това Киев разглежда защитените мощности като начин да запази производството на оръжие и критични технологии дори при продължаващи въздушни атаки.

Източници: money.bg, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хихи

    25 0 Отговор
    ама ореха бърка и под земята...

    12:38 31.10.2026

  • 3 Антирашист

    23 0 Отговор
    Нищо не изграждат тези частни инвеститори. От времената на СССР в Украйна е пълно с подземни съоръжения. Т.нар. частни инвеститори взимат милиони и продават такива съоръжения от 50-60 години, защото днес никой не може да построи дори подобни на тези съоръжения. Нито имат време, нито имат материали, нито имат знания.

    12:39 31.10.2026

  • 4 осраински

    15 2 Отговор
    А над земни кога ще разреши

    12:39 31.10.2026

  • 5 Стоянчо Пуканката

    15 1 Отговор
    Срещу Фаб- 3000 ще издържат ли? А Орешника ако се развихри?...Не им завиждам на инвеститорите на тия подземни военни заводи...

    Коментиран от #28

    12:39 31.10.2026

  • 6 Абе,

    13 1 Отговор
    фонлайнар да почва да спонсорира зеленият шмъркач за подземните заводи !

    12:40 31.10.2026

  • 7 Къде отиде, бре?

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "След 2г":

    След 2 години дори ти ще си забравил за Украйна! Ха ха ха

    12:40 31.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Във Франция Хитлер строил подземни заводи с пленници.

    12:40 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Най смешното в случая е

    17 1 Отговор
    Че заглавието започва с Украйна. А истината е, че Украйна вече е приключила като държава и скоро това име ще се споменава само в учебниците по история.

    Коментиран от #14, #23, #26, #31

    12:42 31.10.2026

  • 12 стоян георгиев

    2 10 Отговор
    Нека има повече украински заводи за оръжие.по добре ще е за всички.

    Коментиран от #16, #22

    12:43 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Най смешното в случая е":

    Кой га да го чакаме това скоро?

    Коментиран от #20

    12:44 31.10.2026

  • 15 Нок

    7 0 Отговор
    Той и Хитлер децентрализиране танковите заводи а и други заводи но се видя какво стана.Не можеше да ги придвижи за сглобяване на компонентите.

    12:45 31.10.2026

  • 16 Бай Стояне, що не стана почетен

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    гражданин на Бургазъ?

    Коментиран от #27

    12:45 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 осраински

    7 0 Отговор
    Главният дипломат на ЕС, Кая Калас... Е, европейската колективна ферма няма дипломация, защото не е държава. Кая е просто глупаво момиче от задна улица, което си мисли, че е дипломат, и то топ дипломат.

    12:46 31.10.2026

  • 19 Стоянчо Пуканката

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "След 2г":

    След две години не знам дали Китай, Русия, Индия, Иран, Бразилия и прочие ще смогват да изхранват попула на Франция, Германия и ОК, понеже, както вървят нещата, бъдещето на европските "грандове" е да я карат на хуманитарна помощ...

    12:46 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 До там се докараха

    3 1 Отговор
    Ще видим видими резултати

    12:46 31.10.2026

  • 22 Този завод ще е

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Да се сбирате на скришно и да си мерите дупките на гевреците.

    Коментиран от #29

    12:47 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Критик Стоян

    5 2 Отговор
    Напишете в търсачката на Флагман "Критик Стоян" и ще видите, че това е Стоян Георгиев, който много искал да стане почетен гражданин на Бургас, но не го огряло. Ха ха ха

    Коментиран от #39

    12:49 31.10.2026

  • 25 Подземни

    8 0 Отговор
    градове и села ще строят! Даже полетата с пшеница, ще ги изместят под земята. И пристанища подземни, корабите - подводни... И самолетите им ще летят под земята...

    12:51 31.10.2026

  • 26 Град Козлодуй

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Най смешното в случая е":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    12:52 31.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Стояне, що не стана почетен":

    Сега и на бургас...хах...

    Коментиран от #32

    12:53 31.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Най смешното в случая е":

    Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
    ЕК да изпрати войници

    12:56 31.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОГАТО ИМАШ

    0 4 Отговор
    За СЪСЕД РУСКИ ТЕРОРИСТ

    ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СИ ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ.

    ДРУГ ВАРИАНТ НЯМА .

    МИНЕ НЕ МИНЕ

    ВИНАГИ СЕ ПОЯВЯВА НЯКОЙ

    ЧАТРАК КАТО ПУТИН

    КОЙТО СЕ МИСЛИ ЗА ФЮРЕР.

    12:57 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Недоумявам как има наивници за това

    6 0 Отговор
    Това е невероятно елементарна пропаганда.

    Някой може ли да ми отговори - колко време е необходимо да се построи цял завод под земята? Отделно логистична инфраструтура, пътища, логистика, елекрическа енергия, вода, материали... А в условия на война?

    Защо се пуска изобщо това - кой има полза от тези фантасмагории?

    Коментиран от #40

    13:00 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Критик Стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Критик Стоян":

    Биел жени. Всичките му жени го напуснали , защото ги биел. Изкарвал си мъжеството срещу тях, когато се върнал от Бахмут. Не можал да го оварди. И всяка вечер пиел, ревял и пеел
    Ар-те- мовск стана руски😢😭

    13:02 31.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Недоумявам как има наивници за това":

    Плаща се за това. Украйна губи на фронта, но иска да побеждава в новините. /Стоянка Георгиева/.

    13:03 31.10.2026

  • 41 кукузел

    0 0 Отговор
    С подпис от Кремъл и бг данъци.

    13:07 31.10.2026

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