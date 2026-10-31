Украйна разреши частни подземни заводи за оръжие

Украйна разреши на частни компании да изграждат подземни производствени мощности за отбранителната индустрия. Решението на кабинета в Киев е от 22 октомври и е насочено към защитата на военните заводи от руските ракетни и дронови удари.

Инвеститорите ще могат да строят съоръженията със собствени или привлечени средства, а след това да ги продават, отдават под наем или предоставят за ползване на компании, които произвеждат оръжие. Така държавата търси допълнителни производствени площи, без да поема изцяло разходите по изграждането им.

„Частните компании могат да изграждат такива съоръжения и впоследствие да ги отдават под наем или да ги продават на предприятия, които пряко произвеждат оръжие“, заяви украинският премиер Сергий Корецки. По думите му мярката ще улесни разширяването на производството на фона на засилващите се руски атаки.

Без мита и ДДС за част от компонентите

Кабинетът въведе и механизъм за безмитен внос на компоненти, използвани за производството на оръжие, когато то е финансирано от международни партньори. Доставките ще бъдат освободени и от данък върху добавената стойност.

Проверките и митническото оформяне на тези стоки ще се извършват по съкратена процедура чрез електронната система „Единно гише“. Според Корецки целта е бизнесът да получава необходимите части по-бързо и да се намали административното забавяне.

Подземен завод за компоненти за дронове

Част от новия модел вече се развива чрез международни партньорства. Хърватската технологична компания ORQA и украинската General Cherry изграждат подземен завод в Украйна за производство на компоненти, електроника и комуникационни системи.

Съоръжението ще доставя продукция за дронове прехващачи и системи за радиоелектронна борба. Серийното сглобяване на готовите апарати за съюзниците от НАТО ще се извършва в Хърватия, а подземната база ще обслужва украинските производители.

„Да се произвеждат компоненти в Европа и да се внасят в Украйна е по-неефективно и по-скъпо, отколкото директно да ги изработваме на място“, заяви пред Business Insider изпълнителният директор на ORQA Сърджан Ковачевич.

По-устойчиво производство, но с по-висока цена

Украинските компании вече разделят производството си между множество по-малки площадки и периодично преместват оборудването. Децентрализирането намалява риска един удар да извади от строя цял завод, но усложнява снабдяването, управлението и контрола на производствения процес.

Подземната инфраструктура изисква допълнителни системи за вентилация, електрозахранване, дренаж и транспорт на материали. Разходите често надвишават тези за конвенционални халета, а условията създават допълнителни рискове за работниците.

Въпреки това Киев разглежда защитените мощности като начин да запази производството на оръжие и критични технологии дори при продължаващи въздушни атаки.

Източници: money.bg, en.interfax.com.ua