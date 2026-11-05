Арабска формация готова да подкрепи правителство без Нетаняху

Високопоставеният представител на арабската формация „Обединена листа“ Ахмад Тиби заяви готовност да подкрепи правителство, което да отстрани от власт израелския премиер Бенямин Нетаняху. Думите му идват след парламентарните избори, при които нито един от двата основни политически блока не спечели необходимото мнозинство.

„Искаме да предприемем стъпки, каквито не сме правили в миналото, за да отстраним това престъпно правителство“, каза Тиби пред Асошиейтед прес. Той е дългогодишен депутат в Кнесета и един от водещите представители на арабската политическа формация.

Изявлението не означава непременно, че „Обединената листа“ ще влезе в самата управляваща коалиция. Формацията може да подкрепи кабинет, сформиран от противниците на Нетаняху, без да стане част от него.

Арабските партии държат ключовите мандати

На изборите от 27 октомври „Обединената листа“ спечели 11 места, а РААМ получи 8. Така двете арабски формации разполагат общо с 19 депутати в 120-местния Кнесет. За парламентарно мнозинство са необходими 61 гласа.

Коалицията на Нетаняху е първа политическа сила с 53 места, но остава под границата за мнозинство. Блокът на основния му съперник Гади Айзенкот има 48 депутати. На теория той може да състави правителство с подкрепата на арабските формации или да разчита на тях за кабинет на малцинството.

Този вариант обаче среща съпротива. Част от партиите в блока на Айзенкот са против сътрудничество с „Обединената листа“ и РААМ. За арабските формации подобна подкрепа също носи политически риск, тъй като правителството вероятно няма да прекрати войните на Израел или да промени политиката му по отношение на еврейските селища на окупирания Западен бряг.

Предстоят консултации за съставяне на кабинет

„Обединената листа“ не приема определянето на Израел като еврейска държава и настоява за равни права за всички граждани. Формацията е готова да работи с израелски партии, които подкрепят създаването на палестинска държава, включваща Западния бряг, Източен Йерусалим и ивицата Газа – територии, окупирани от Израел през юни 1967 г.

Арабските граждани съставляват около една пета от населението на Израел. Рекордното парламентарно представителство на арабските партии ги превръща в ключов фактор при опита за сформиране на правителство.

Президентът Ицхак Херцог започна консултации с политическите сили след изборите. След тях той трябва да възложи мандат на депутата, който според него има най-голям шанс да състави управляваща коалиция.

Източници: bta.bg, apnews.com