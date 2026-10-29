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Въздушна тревога! Саудитска Арабия предупреди за опасност в три района
  Тема: Иранската криза

Въздушна тревога! Саудитска Арабия предупреди за опасност в три района

29 Октомври, 2026 22:20 732 2

  • саудитска арабия-
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  • хуси

Сигнали са издадени за Рияд, Ал Хардж и Наджран, по-късно властите съобщиха, че опасността е преминала

Въздушна тревога! Саудитска Арабия предупреди за опасност в три района - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия издаде три отделни предупреждения за извънредна опасност в столицата Рияд, губернаторство Ал Хардж и южния град Наджран. Службата за гражданска защита призова жителите да следват инструкциите за безопасност, без да уточнява какъв е характерът на заплахата.

„Жителите трябва да следват инструкциите за безопасност“, посочи Саудитската гражданска защита в съобщенията, разпространени чрез Националната платформа за ранно предупреждение.

Около 20 минути след първоначалните сигнали властите са обявили, че опасността е преминала и в трите района. Не са съобщени данни за жертви, пострадали или материални щети, свързани с предупрежденията.

Експлозии са чути над Рияд

Предупреждението за столицата е било формулирано и като сигнал, че Рияд е под „враждебна въздушна заплаха“. Кореспонденти на Франс прес са съобщили за чути експлозии в града, но няма официално потвърждение какво ги е причинило.

Ал Хардж се намира югоизточно от Рияд, а Наджран е разположен в южната част на страната, близо до границата с Йемен. Географското положение на Наджран го поставя в район, който през последните месеци е сред засегнатите от напрежението по саудитско-йеменската граница.

Предупрежденията идват на фона на регионална ескалация

Сигналите са издадени на фона на продължаващи ракетни и дронови заплахи, свързвани с войната в съседен Йемен. Саудитските власти не са посочили дали последните предупреждения са били предизвикани от конкретно изстрелване, засечена въздушна цел или друга опасност.

Анадолската агенция съобщи за трите предупреждения, без да посочва допълнителни подробности за заплахите. Към момента няма потвърждение за нанесени поражения или за нова атака срещу цивилни обекти в засегнатите райони.

Източници: news.bg, aa.com.tr, arabnews.com


Саудитска Арабия
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  • 1 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Хюстън имаме проблем май нагазихме много дълбоко в Иран и сега ядем шамари

    22:21 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.