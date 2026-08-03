Горивото свърши! Куба отново потъна в мрак

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак. В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс.
Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Х и Facebook.
Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.
Това е поредният подобен инцидент в последно време, тъй като петролното ембарго на САЩ натоварва мрежата на острова.
Горивото в Куба свърши през януари, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова, с което задълбочи продължаващата икономическа и финансова криза на острова.
Куба произвежда само 40 процента от горивото, от което се нуждае. Решение за вноса на гориво все още няма. Мнозина се опитват да се адаптират към обстоятелствата, като са инсталирали соларни панели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тунджа 200
Ха!
Коментиран от #23, #30
19:08 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЛИЛИ
Коментиран от #13, #31
19:08 03.08.2026
4 Швейк
19:08 03.08.2026
5 Серп и молот,
19:16 03.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СПРАВЕДЛИВ
19:32 03.08.2026
12 А50
19:33 03.08.2026
13 Варна 3
До коментар #3 от "ЛИЛИ":Не е вярно. Това е все едно България да си е все още сателит на СССР/настоящата Русия, ограбвайки това, което съградихме. Никоя държава не трябва да си е в свободно сдружение с някоя от суперсилите, да не говорим за Китай. Пуерто Рико, откакто са независима държава, трябва да скъса окончателно отношенията си със САЩ, защото пуерториканците нямат свои закони и Конституция, а пък това прави зависими от САЩ. За разпадането на СССР всички републики си създали свои закони и Конституция. Ето пример.
19:34 03.08.2026
14 Кривоверен алкаш
19:34 03.08.2026
15 ОСТРОВА НА СВОБОДАТА?
19:36 03.08.2026
16 гост
До коментар #9 от "Укротрола да хване скоротечен рак":да не си жив да го видиш..
19:37 03.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бит русораст
19:44 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 видял
А ти мислиш ли ,че ако им падне ембаргото ще заживеят като бели хора !! Та там има още комунистическа хунта
19:50 03.08.2026
22 Надъхан капейчо 🤩🤡
19:53 03.08.2026
23 Сесесере2🤢🤮
До коментар #1 от "Тунджа 200":Лол старите кипейки кипат с ядрена сила дано да сменят все пак световния ред...все някога
19:54 03.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
19:56 03.08.2026
26 гост
До коментар #18 от "Ха ХаХа":Точно написано
19:57 03.08.2026
27 Тихо
До коментар #24 от "Скрий се":....на този често му залепва релето.
19:58 03.08.2026
28 те не са чак толкова глупави
Коментиран от #29
20:16 03.08.2026
29 Всичко се плаща
До коментар #28 от "те не са чак толкова глупави":Китайците така ще ги заковат със заеми че ще се чудят накъде да бягат.
Коментиран от #33
20:26 03.08.2026
30 мунчос200
До коментар #1 от "Тунджа 200":глей да ти гръмне в хаспуха
20:40 03.08.2026
31 съгласен съм
До коментар #3 от "ЛИЛИ":Има вярно в това, мои приятели живеят в сащ и всяка година със семействата са в пуерто рико и казват за 10 дена на 4 човека излиза около 5-7000 долара и е фраш от туристи. Отделно няма да имат ембарго ще си продават пурите ромът и тнт. След Кастро трябваше да поолабят нещата както Китай направи и само от туризъм щяха да си щракат с пръсти, един от най добрите курорти е ... райски плажове и не е някакъв малък остров, колкото България е.
20:41 03.08.2026
32 отдзурлатати
До коментар #10 от "Къпеш се":нпазватати
20:42 03.08.2026
33 безплатен обяд няма
До коментар #29 от "Всичко се плаща":Ама ако пуснат лудия дончо отново ще ги направи роби на тръстиката.
20:43 03.08.2026