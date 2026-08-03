Горивото свърши! Куба отново потъна в мрак

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак. В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс.

Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Х и Facebook.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Това е поредният подобен инцидент в последно време, тъй като петролното ембарго на САЩ натоварва мрежата на острова.

Горивото в Куба свърши през януари, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова, с което задълбочи продължаващата икономическа и финансова криза на острова.

Куба произвежда само 40 процента от горивото, от което се нуждае. Решение за вноса на гориво все още няма. Мнозина се опитват да се адаптират към обстоятелствата, като са инсталирали соларни панели.