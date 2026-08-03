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Горивото свърши! Куба отново потъна в мрак

Горивото свърши! Куба отново потъна в мрак

3 Август, 2026 19:05 983 33

  • куба-
  • мигел диас-канел-
  • хавана-
  • николас мадуро

Това е поредният подобен инцидент в последно време, тъй като петролното ембарго на САЩ натоварва мрежата на острова

Горивото свърши! Куба отново потъна в мрак - 1
Reuters Reuters

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак. В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс.

Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Х и Facebook.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Това е поредният подобен инцидент в последно време, тъй като петролното ембарго на САЩ натоварва мрежата на острова.

Горивото в Куба свърши през януари, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова, с което задълбочи продължаващата икономическа и финансова криза на острова.

Куба произвежда само 40 процента от горивото, от което се нуждае. Решение за вноса на гориво все още няма. Мнозина се опитват да се адаптират към обстоятелствата, като са инсталирали соларни панели.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тунджа 200

    16 7 Отговор
    Ама дайте им няколко атомни бомби на горките кубинци, да видиш как рязко ще спре да няма ток.
    Ха!

    Коментиран от #23, #30

    19:08 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЛИЛИ

    13 15 Отговор
    Ако станат независим щат към САЩ , както са Пуерто Рико , ще станат ОК.

    Коментиран от #13, #31

    19:08 03.08.2026

  • 4 Швейк

    24 5 Отговор
    Може да нямат ток, ама си имат социализъм!

    19:08 03.08.2026

  • 5 Серп и молот,

    15 10 Отговор
    мраз и голод. Венсеремоса не е по-различен. Само те могат да оставят Русия, Венецуела и Куба без бензин, Никарагуа без кафе, Аржентина без месо, Куба без ток и захар и С. Корея без ориз.

    19:16 03.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СПРАВЕДЛИВ

    10 13 Отговор
    Престъпленията на доячите нямат край! Те си мислят, че със санкции ще унищожат режими, които не са в техен интерес и ще ги принудят да играят по гайдата им, но няма да успеят, а това ще рефлектира върху тях. Наближава времето, което ще доведе до разпадането им, защото справедливостта не е на тяхна страна.

    19:32 03.08.2026

  • 12 А50

    8 14 Отговор
    Каква е причината Сащ да налага блокада на Куба. Там международно право, димокрация, независимост, харти на човака, ООН, СЗОта всичко това е ала бала, а евреите закопават живи палестински деца и тези ще ни поучават и дават наклон на...

    19:33 03.08.2026

  • 13 Варна 3

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЛИЛИ":

    Не е вярно. Това е все едно България да си е все още сателит на СССР/настоящата Русия, ограбвайки това, което съградихме. Никоя държава не трябва да си е в свободно сдружение с някоя от суперсилите, да не говорим за Китай. Пуерто Рико, откакто са независима държава, трябва да скъса окончателно отношенията си със САЩ, защото пуерториканците нямат свои закони и Конституция, а пък това прави зависими от САЩ. За разпадането на СССР всички републики си създали свои закони и Конституция. Ето пример.

    19:34 03.08.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    12 2 Отговор
    Комунизъм...приятелство с Кремъл...неадекватни политици,които не разбират къде се намират на картата...всичко това е равно на режим на тока,и въобще на беднотия.

    19:34 03.08.2026

  • 15 ОСТРОВА НА СВОБОДАТА?

    11 1 Отговор
    СВОБОДНИ АМА ГЛАДНИ И БЕЗ ТОК, БЕНЗИН,БЕЗ КОМПЮТРИ... КАК ГЛЕДАТ ТЕЛЕВИЗИЯ?

    19:36 03.08.2026

  • 16 гост

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Укротрола да хване скоротечен рак":

    да не си жив да го видиш..

    19:37 03.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бит русораст

    11 2 Отговор
    Приятели на Москово-фекалия.

    19:44 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 видял

    4 3 Отговор
    до-Варна
    А ти мислиш ли ,че ако им падне ембаргото ще заживеят като бели хора !! Та там има още комунистическа хунта

    19:50 03.08.2026

  • 22 Надъхан капейчо 🤩🤡

    9 4 Отговор
    Винаги съм знаел че каманизма ще победи капитализма и Губа го доказа! Горд съм вас драгари

    19:53 03.08.2026

  • 23 Сесесере2🤢🤮

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    Лол старите кипейки кипат с ядрена сила дано да сменят все пак световния ред...все някога

    19:54 03.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    8 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    19:56 03.08.2026

  • 26 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ХаХа":

    Точно написано

    19:57 03.08.2026

  • 27 Тихо

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Скрий се":

    ....на този често му залепва релето.

    19:58 03.08.2026

  • 28 те не са чак толкова глупави

    2 2 Отговор
    Кубинците в слънчевата енергия 2-3% в началото на 2025 г. а сега около 15% благодарение на Китай и имат проекти за 92 парка с мощност 2 GW а Куба потребява 3 GW на ден тва са 60% !!! Бай дончо перчемски тва успя да постигне.

    Коментиран от #29

    20:16 03.08.2026

  • 29 Всичко се плаща

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "те не са чак толкова глупави":

    Китайците така ще ги заковат със заеми че ще се чудят накъде да бягат.

    Коментиран от #33

    20:26 03.08.2026

  • 30 мунчос200

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    глей да ти гръмне в хаспуха

    20:40 03.08.2026

  • 31 съгласен съм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЛИЛИ":

    Има вярно в това, мои приятели живеят в сащ и всяка година със семействата са в пуерто рико и казват за 10 дена на 4 човека излиза около 5-7000 долара и е фраш от туристи. Отделно няма да имат ембарго ще си продават пурите ромът и тнт. След Кастро трябваше да поолабят нещата както Китай направи и само от туризъм щяха да си щракат с пръсти, един от най добрите курорти е ... райски плажове и не е някакъв малък остров, колкото България е.

    20:41 03.08.2026

  • 32 отдзурлатати

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Къпеш се":

    нпазватати

    20:42 03.08.2026

  • 33 безплатен обяд няма

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко се плаща":

    Ама ако пуснат лудия дончо отново ще ги направи роби на тръстиката.

    20:43 03.08.2026