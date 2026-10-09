Делото на годината! Николас Мадуро и съпругата му Силия са обвинени и в заговор за изтезания

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в САЩ и в заговор за извършване на изтезания. Новото обвинение е включено в допълнен обвинителен акт, внесен във федералния съд в Манхатън, където двамата вече са подсъдими по дело за наркотрафик.

Според прокурорите Мадуро и Флорес са поддържали система от репресии срещу политически противници, за да запазят властта си във Венецуела. Твърденията са изложени в обвинителния акт и не представляват установена вина.

Какво твърди обвинението

В един от описаните случаи прокуратурата твърди, че през 2013 г. Мадуро е наредил ареста на венецуелски военен офицер, когото подозирал в подготовка на преврат. Според обвинението служители на военното контраразузнаване са разпитвали офицера, като около 20 пъти са го подлагали на електрошок с проводник под напрежение. Твърди се още, че той е бил окачван за ръцете и краката за по няколко минути.

Другият описан случай е от 2022 г. Тогава американски гражданин, задържан при влизане във Венецуела, е бил обвинен в заговор за убийството на Мадуро. Прокурорите твърдят, че той е бил подлаган на побои и електрошокове по ръцете, краката и гениталиите.

Мадуро и Флорес отхвърлят обвиненията в наркотрафик. Засега няма публичен коментар от адвокатите им по новото обвинение за заговор за изтезания.

Спорът за освобождаването на Флорес

Силия Флорес се очаква да поиска от съдия Алвин Хелерстайн да бъде освободена под гаранция до началото на процеса. Защитата се позовава на здравословното ѝ състояние и заявява, че тя се нуждае от сърдечна процедура и от по-добри условия за възстановяване.

Адвокатите предлагат Флорес да бъде преместена в жилище в района на Ню Йорк под денонощна частна охрана. Те твърдят, че тя не представлява опасност за обществото, и посочват, че правителството на Венецуела ще поеме разходите за съдебната ѝ защита и за надзора извън ареста.

Федералната прокуратура в Манхатън се противопоставя на искането. Според обвинението Флорес получава адекватна медицинска помощ в центъра за задържане, а ако бъде освободена, съществува „изключително висок“ риск да се укрие. Прокурорите посочват и възможност за сплашване на свидетели.

Прокуратурата поставя под въпрос и справедливостта на схема, при която обвиняем с големи финансови възможности може да плати за частна охрана и контрол извън затвора, докато други подсъдими не могат да си позволят подобни условия.

Процесът е насрочен за юни 2027 г.

Мадуро и Флорес бяха задържани от американски военни на 3 януари в дома си в Каракас и отведени в Ню Йорк. Оттогава двамата се намират в център за задържане в Бруклин. Делото за наркотрафик е насрочено за 1 юни 2027 г.

Решението за евентуалното освобождаване на Флорес няма да определя изхода от процеса или размера на евентуалното наказание. Ако бъде призната за виновна по обвиненията за наркотрафик, тя е заплашена от задължителна минимална присъда от 40 години затвор.

Преди да стане първа дама на Венецуела, Флорес е била главен прокурор на страната и председател на Националното събрание. Американските прокурори твърдят още, че е получила стотици хиляди долари подкупи от едър наркотрафикант.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com