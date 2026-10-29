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ЕС отлага с година националните забрани за социални мрежи

ЕС отлага с година националните забрани за социални мрежи

29 Октомври, 2026 16:50 521 3

  • европейски съюз-
  • социални мрежи-
  • деца онлайн-
  • австрия-
  • европейска комисия

Европейската комисия иска общ подход за защитата на децата онлайн, докато Европейският парламент и държавите членки обсъждат новите правила

ЕС отлага с година националните забрани за социални мрежи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия реши да отложи с 12 месеца прилагането на национални законодателни проекти, които се припокриват с бъдещите общи правила на Европейския съюз за защита на децата онлайн. Решението е свързано най-вече с австрийския проект за ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 14 години.

Австрия е уведомила Брюксел за намерението си през юли. На 29 октомври Комисията е изпратила официалната си оценка на австрийските власти и е посочила, че националните мерки трябва да бъдат отложени, за да се даде време за постигане на споразумение по европейските правила.

„Всички деца в ЕС заслужават еднакво ниво на онлайн сигурност“, заяви говорителят на Европейската комисия Тома Рение. По думите му целта е да бъде изграден „хармонизиран подход“ във всички държави членки.

Предстои европейско решение за възрастовите ограничения

На 17 септември Европейската комисия представи предложението за Регламент за децата. То предвижда общи правила за достъпа на непълнолетни до социални мрежи и други онлайн услуги. Деца под 13 години няма да могат да създават самостоятелни профили, а за 13- и 14-годишните се предвиждат профили под родителски надзор. Самостоятелни профили ще могат да създават младежи над 15 години.

Проектът все още не е одобрен от Европейския парламент и от 27-те държави членки. Именно липсата на единни правила е сред причините Комисията да се стреми да ограничи разнопосочните национални решения.

„Ако направите това, ще се сблъскате с различни възрастови ограничения и различни закони в различните държави членки“, обясни Рение. Според него това би направило европейските изисквания трудни за прилагане и би довело до фрагментиране на единния пазар.

Франция може да приеме нов закон

Франция също въведе законодателна инициатива за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години. Приетият през лятото закон обаче беше отменен от Конституционния съвет заради съображения, свързани със свободата на словото.

Президентът Еманюел Макрон обеща до пролетта на 2027 г. да бъде представен нов закон, който да е съобразен с конституционните изисквания. Не е ясно дали той ще бъде засегнат от едногодишното отлагане. Париж е уведомил Брюксел преди средата на септември, преди Европейската комисия да представи Регламента за децата.

Темата за ограниченията се изостря заради рискове като прекомерната употреба на екрани, онлайн тормоза, недоспиването, хранителните разстройства и сексуалните посегателства. След решението на Комисията следва Европейският парламент и държавите членки да продължат преговорите по общия регламент.

Източници: bta.bg


Белгия
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