Полша дава два МиГ-29 на Украйна, чака се решение от България

Полша прехвърля два изтребителя МиГ-29 на Украйна, докато разговорите с България за останалите самолети от този тип продължават. Ако Варшава и София не постигнат окончателно споразумение, прехвърлянето на допълнителни машини към Киев може да бъде преразгледано.
Това заяви полският експерт и бивш министър на националната отбрана Януш Онишкевич в коментар за „Укринформ“. По думите му Полша разполага с повече от два МиГ-29 и предаването на настоящите два самолета не означава, че въпросът с останалите е приключил.
Той подчерта, че между Полша и България все още няма подписано окончателно споразумение. Затова, ако преговорите завършат без резултат, въпросът за предаването на останалите МиГ-29 на Украйна може отново да бъде поставен на дневен ред.
Единият самолет е за полети, другият – за части
Двата полски МиГ-29 са част от по-широк пакет военна помощ за Украйна, който включва още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана. Според „Речпосполита“ единият самолет вече е достигнал края на експлоатационния си срок, поради което може да бъде използван основно като източник на резервни части. Другият все още е годен за полети.
Онишкевич коментира и информациите, че Полша е обмисляла спиране на военната помощ за Украйна заради решение на Лвовския областен съвет да посвети 2027 г. на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич. По думите му решението все още не е официално одобрено.
„Военното сътрудничество между Полша и Украйна е добре установено“, заяви бившият полски министър. Той добави, че нуждата на Киев от подкрепа може да нарасне заради засилените руски атаки срещу критичната инфраструктура, особено енергийните мрежи.
Преговорите с България продължават
Диалогът между София и Варшава за полските МиГ-29 продължава от месеци. През август украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне е затруднено от необходимостта от обновяване на самолетите, доставка на допълнително оборудване и осигуряване на средства за поддръжката им.
Така предаването на двата МиГ-29 на Украйна не затваря темата за останалите полски самолети. Следващото развитие зависи от изхода на преговорите между България и Полша.
Източници: focus-news.net, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укринформ🤣🤣🤣
18:56 30.10.2026
2 Лама Кифла
18:57 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Летец
19:01 30.10.2026
8 Пущиня(к)
19:01 30.10.2026
9 Радю
19:04 30.10.2026
10 604
Коментиран от #12, #13
19:05 30.10.2026
11 Математик.
19:06 30.10.2026
12 Соломон
До коментар #10 от "604":Радев може да гепи сано канбаните на Зеленски
19:11 30.10.2026
13 Атина Палада
До коментар #10 от "604":Натовските генерали ,сиреч НАТО купуват мигове ха ха ха
19:13 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тез некадърници
сега се молят на поляците
смешни хора оголващи хазната както при тиквено време
нали имат прескъпите ф16
19:16 30.10.2026
17 Ха сега де...
19:18 30.10.2026
18 Винкело
19:22 30.10.2026
19 Никой
Коментиран от #22
19:24 30.10.2026
20 Нещо не е наред
да даде два ,, полски" самолета?
Освен , ако не са български пратени за ремонт и тогава се връзва посещението на Буданката у нас , което уж не беше неофициално.
19:24 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Атина Палада
До коментар #19 от "Никой":Каква повреда бре:)) ефките са за музея..
19:31 30.10.2026
23 Пълна мизерия
Реновираните ф-16/70 от САЩ ще дойдат като рента-джет за американските пилоти, когато яко се набутаме в капана на войната.
19:38 30.10.2026
24 Ян Биян
Коментиран от #25
19:39 30.10.2026
25 то хубаво,
До коментар #24 от "Ян Биян":ама укрите са хитри и Ф16 не искат. Искат добрите стари МиГ-ове, които при добра поддръжка работят безотказно за разлика от ефките.
19:49 30.10.2026
26 Някой
19:49 30.10.2026
27 Абсурдистан
19:51 30.10.2026