Новини
Свят »
Полша »
Полша дава два МиГ-29 на Украйна, чака се решение от България
  Тема: Украйна

Полша дава два МиГ-29 на Украйна, чака се решение от България

30 Октомври, 2026 18:53 2 507 27

  • миг-29-
  • полша-
  • украйна-
  • българия-
  • военна помощ

Варшава прехвърля два самолета, докато разговорите със София за останалите машини продължават, при провал на преговорите въпросът може да бъде преразгледан

Полша дава два МиГ-29 на Украйна, чака се решение от България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша прехвърля два изтребителя МиГ-29 на Украйна, докато разговорите с България за останалите самолети от този тип продължават. Ако Варшава и София не постигнат окончателно споразумение, прехвърлянето на допълнителни машини към Киев може да бъде преразгледано.

Това заяви полският експерт и бивш министър на националната отбрана Януш Онишкевич в коментар за „Укринформ“. По думите му Полша разполага с повече от два МиГ-29 и предаването на настоящите два самолета не означава, че въпросът с останалите е приключил.

Още новини от Украйна

„Прехвърляме два самолета на Украйна, а що се отнася до останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават“, каза Онишкевич.

Той подчерта, че между Полша и България все още няма подписано окончателно споразумение. Затова, ако преговорите завършат без резултат, въпросът за предаването на останалите МиГ-29 на Украйна може отново да бъде поставен на дневен ред.

Единият самолет е за полети, другият – за части

Двата полски МиГ-29 са част от по-широк пакет военна помощ за Украйна, който включва още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана. Според „Речпосполита“ единият самолет вече е достигнал края на експлоатационния си срок, поради което може да бъде използван основно като източник на резервни части. Другият все още е годен за полети.

Онишкевич коментира и информациите, че Полша е обмисляла спиране на военната помощ за Украйна заради решение на Лвовския областен съвет да посвети 2027 г. на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич. По думите му решението все още не е официално одобрено.

„Военното сътрудничество между Полша и Украйна е добре установено“, заяви бившият полски министър. Той добави, че нуждата на Киев от подкрепа може да нарасне заради засилените руски атаки срещу критичната инфраструктура, особено енергийните мрежи.

Преговорите с България продължават

Диалогът между София и Варшава за полските МиГ-29 продължава от месеци. През август украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне е затруднено от необходимостта от обновяване на самолетите, доставка на допълнително оборудване и осигуряване на средства за поддръжката им.

Така предаването на двата МиГ-29 на Украйна не затваря темата за останалите полски самолети. Следващото развитие зависи от изхода на преговорите между България и Полша.

Източници: focus-news.net, ukrinform.net


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укринформ🤣🤣🤣

    31 0 Отговор
    Информира българите за българските новини.

    18:56 30.10.2026

  • 2 Лама Кифла

    21 0 Отговор
    поляците чакат да наддаваме

    18:57 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Летец

    22 4 Отговор
    А Американските бангии какво ще ги правите поне на единия качете този дето ги договори и го катапултирайте за да може народа да се отърве от него

    19:01 30.10.2026

  • 8 Пущиня(к)

    14 1 Отговор
    Мое им дадеме пирони. Ма не съм сигурен вече дали и тех не ги внасаме.

    19:01 30.10.2026

  • 9 Радю

    8 1 Отговор
    Въх Ко стана пак

    19:04 30.10.2026

  • 10 604

    4 10 Отговор
    крадеф гепи миговете на зеля, аххахахахахахахя

    Коментиран от #12, #13

    19:05 30.10.2026

  • 11 Математик.

    13 1 Отговор
    Ами, тъй като гледам съотношението Полша към България, то аналогичното съотношение на 2 броя самолети се свежда до един самолетен катапулт за Зелю да отлита.

    19:06 30.10.2026

  • 12 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Радев може да гепи сано канбаните на Зеленски

    19:11 30.10.2026

  • 13 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Натовските генерали ,сиреч НАТО купуват мигове ха ха ха

    19:13 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тез некадърници

    10 2 Отговор
    дето харизаха 6 самолета АН с 1 милион капаро за ремонт на урк дето не им ги върнаха
    сега се молят на поляците
    смешни хора оголващи хазната както при тиквено време
    нали имат прескъпите ф16

    19:16 30.10.2026

  • 17 Ха сега де...

    2 8 Отговор
    А кой трябва да го реши от България? Ние нямаме политици които да решават в полза на Украйна. Понеже реално украинците, а не точно руснаците (те даже не знаят кои са руснаци татари, чуваши, тюркмени, хазари, буряти, чеченци, авари, азербайджанци, буряти, якути, тувинци, или някои други от всичките над 180 защото всички се самоопределят като руснаци) ни освободиха от Османско иго сега ще им се отплащаме.

    19:18 30.10.2026

  • 18 Винкело

    5 1 Отговор
    Значи 40-годишни самолети може, па и на части да ги разфасоват стават, а тука жълтъците ни се смеят на 25-годишни голфета и кметовете ги забраняват? Бе що не си...

    19:22 30.10.2026

  • 19 Никой

    4 1 Отговор
    Има само един български пилот който е издържал изпита в САЩ по летене с Ф -16 . Всички други аут . Затова другите " тюлени " искат да летят с руските бараки . Военна прокуратура не можа да установи КОЙ е повредил хардуера с незаконно проникване в техническите характеристики на американския самолет .

    Коментиран от #22

    19:24 30.10.2026

  • 20 Нещо не е наред

    3 1 Отговор
    Защо Полша ще иска ,, разрешение" от България
    да даде два ,, полски" самолета?
    Освен , ако не са български пратени за ремонт и тогава се връзва посещението на Буданката у нас , което уж не беше неофициално.

    19:24 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никой":

    Каква повреда бре:)) ефките са за музея..

    19:31 30.10.2026

  • 23 Пълна мизерия

    0 0 Отговор
    Два за окраината + два за България, от които единият за резервни части!

    Реновираните ф-16/70 от САЩ ще дойдат като рента-джет за американските пилоти, когато яко се набутаме в капана на войната.

    19:38 30.10.2026

  • 24 Ян Биян

    2 0 Отговор
    По добре е България да им даде F16 така и така ное ще си купим ракети за тях на куково лято.

    Коментиран от #25

    19:39 30.10.2026

  • 25 то хубаво,

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ян Биян":

    ама укрите са хитри и Ф16 не искат. Искат добрите стари МиГ-ове, които при добра поддръжка работят безотказно за разлика от ефките.

    19:49 30.10.2026

  • 26 Някой

    0 0 Отговор
    На Полша самолети май дадоха от Германия след обединението.

    19:49 30.10.2026

  • 27 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Луд умора няма! Не са ни нужни старите съветски щайги. Пилотите ни заслужават нещо по-добро!

    19:51 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания