Полша дава два МиГ-29 на Украйна, чака се решение от България

Полша прехвърля два изтребителя МиГ-29 на Украйна, докато разговорите с България за останалите самолети от този тип продължават. Ако Варшава и София не постигнат окончателно споразумение, прехвърлянето на допълнителни машини към Киев може да бъде преразгледано.

Това заяви полският експерт и бивш министър на националната отбрана Януш Онишкевич в коментар за „Укринформ“. По думите му Полша разполага с повече от два МиГ-29 и предаването на настоящите два самолета не означава, че въпросът с останалите е приключил.

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„Прехвърляме два самолета на Украйна, а що се отнася до останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават“, каза Онишкевич.

Той подчерта, че между Полша и България все още няма подписано окончателно споразумение. Затова, ако преговорите завършат без резултат, въпросът за предаването на останалите МиГ-29 на Украйна може отново да бъде поставен на дневен ред.

Единият самолет е за полети, другият – за части

Двата полски МиГ-29 са част от по-широк пакет военна помощ за Украйна, който включва още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана. Според „Речпосполита“ единият самолет вече е достигнал края на експлоатационния си срок, поради което може да бъде използван основно като източник на резервни части. Другият все още е годен за полети.

Онишкевич коментира и информациите, че Полша е обмисляла спиране на военната помощ за Украйна заради решение на Лвовския областен съвет да посвети 2027 г. на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич. По думите му решението все още не е официално одобрено.

„Военното сътрудничество между Полша и Украйна е добре установено“, заяви бившият полски министър. Той добави, че нуждата на Киев от подкрепа може да нарасне заради засилените руски атаки срещу критичната инфраструктура, особено енергийните мрежи.

Преговорите с България продължават

Диалогът между София и Варшава за полските МиГ-29 продължава от месеци. През август украинският посланик в Полша Васил Боднар заяви, че евентуалното прехвърляне е затруднено от необходимостта от обновяване на самолетите, доставка на допълнително оборудване и осигуряване на средства за поддръжката им.

Така предаването на двата МиГ-29 на Украйна не затваря темата за останалите полски самолети. Следващото развитие зависи от изхода на преговорите между България и Полша.

Източници: focus-news.net, ukrinform.net