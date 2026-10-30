„Новая газета“ спира работа, обвинявайки руските служби

Руският вестник „Новая газета“ прекратява дейността си на 9 ноември. Решението беше съобщено от главния редактор Сергей Соколов във видеообръщение, публикувано в петък.

„Новая газета“ престава да съществува“, заяви Соколов. По думите му руските власти и специалните служби са принудили редакционния екип да прекрати работата си.

Обиск в дома на главния редактор

Соколов е бил отведен за разпит този месец, а руските власти са претърсили дома му във връзка с наказателно дело, в което е замесен журналистът Олег Ролдугин. Обискът и разпитът са се състояли преди окончателното решение на редакцията да затвори.

Ролдугин беше арестуван през април и е обвинен в незаконен достъп до информация. Публично не са посочени подробности по обвинението. Според РИА Новости журналистът не се признава за виновен.

Край след 30 години работа

„Новая газета“ е сред руските независими медии, които бяха подложени на ограничения след началото на войната в Украйна. Изданието е определено от руските власти като „чуждестранен агент“.

Соколов заяви, че на 9 ноември редакцията ще угаси светлините в сградата, в която е работила в продължение на 30 години. След това ще бъдат изключени сървърите и екипът ще напусне помещенията.

„На 9 ноември ще угасим светлините в дома ни, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем“, заяви Сергей Соколов.

Закриването следва ареста на журналист от редакцията и действията на руските власти срещу главния редактор. Соколов определи случилото се като натиск, довел до прекратяване на работата на вестника.

Източници: focus-news.net, apnews.com, vedomosti.ru