„Новая газета“ спира работа, обвинявайки руските служби

Руският вестник „Новая газета“ прекратява дейността си на 9 ноември. Решението беше съобщено от главния редактор Сергей Соколов във видеообръщение, публикувано в петък.
„Новая газета“ престава да съществува“, заяви Соколов. По думите му руските власти и специалните служби са принудили редакционния екип да прекрати работата си.
Обиск в дома на главния редактор
Соколов е бил отведен за разпит този месец, а руските власти са претърсили дома му във връзка с наказателно дело, в което е замесен журналистът Олег Ролдугин. Обискът и разпитът са се състояли преди окончателното решение на редакцията да затвори.
Ролдугин беше арестуван през април и е обвинен в незаконен достъп до информация. Публично не са посочени подробности по обвинението. Според РИА Новости журналистът не се признава за виновен.
Край след 30 години работа
„Новая газета“ е сред руските независими медии, които бяха подложени на ограничения след началото на войната в Украйна. Изданието е определено от руските власти като „чуждестранен агент“.
Соколов заяви, че на 9 ноември редакцията ще угаси светлините в сградата, в която е работила в продължение на 30 години. След това ще бъдат изключени сървърите и екипът ще напусне помещенията.„На 9 ноември ще угасим светлините в дома ни, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем“, заяви Сергей Соколов.
Закриването следва ареста на журналист от редакцията и действията на руските власти срещу главния редактор. Соколов определи случилото се като натиск, довел до прекратяване на работата на вестника.
Източници: focus-news.net, apnews.com, vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
18:43 30.10.2026
2 Атина Палада
18:44 30.10.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #8
18:44 30.10.2026
4 Кло(б)Z
18:44 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вова
18:52 30.10.2026
7 ФактиСороснята
18:53 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Йода
18:57 30.10.2026
10 ?????
Нали си имат "Новая газета - Европа" някъде в Прибалтика.
Да ходят там. Поне им дават някакви кинти разни източници.
Е няма да е като в разкошния офис в центъра на Москва на Потаповский переулок, но пък ще има свобода на мненията в границите указани от спонсорите.
18:58 30.10.2026
11 Мнение
19:00 30.10.2026
12 сорос
Проявете малко разбиране, хора сме все пак...
19:50 30.10.2026