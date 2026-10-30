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„Новая газета“ спира работа, обвинявайки руските служби

„Новая газета“ спира работа, обвинявайки руските служби

30 Октомври, 2026 18:40 622 12

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  • сергей соколов-
  • олег ролдугин-
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  • владимир путин

Главният редактор Сергей Соколов заяви, че редакцията е била принудена да прекрати дейността си, сървърите ще бъдат изключени на 9 ноември

„Новая газета“ спира работа, обвинявайки руските служби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският вестник „Новая газета“ прекратява дейността си на 9 ноември. Решението беше съобщено от главния редактор Сергей Соколов във видеообръщение, публикувано в петък.

„Новая газета“ престава да съществува“, заяви Соколов. По думите му руските власти и специалните служби са принудили редакционния екип да прекрати работата си.

Обиск в дома на главния редактор

Соколов е бил отведен за разпит този месец, а руските власти са претърсили дома му във връзка с наказателно дело, в което е замесен журналистът Олег Ролдугин. Обискът и разпитът са се състояли преди окончателното решение на редакцията да затвори.

Ролдугин беше арестуван през април и е обвинен в незаконен достъп до информация. Публично не са посочени подробности по обвинението. Според РИА Новости журналистът не се признава за виновен.

Край след 30 години работа

„Новая газета“ е сред руските независими медии, които бяха подложени на ограничения след началото на войната в Украйна. Изданието е определено от руските власти като „чуждестранен агент“.

Соколов заяви, че на 9 ноември редакцията ще угаси светлините в сградата, в която е работила в продължение на 30 години. След това ще бъдат изключени сървърите и екипът ще напусне помещенията.

„На 9 ноември ще угасим светлините в дома ни, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем“, заяви Сергей Соколов.

Закриването следва ареста на журналист от редакцията и действията на руските власти срещу главния редактор. Соколов определи случилото се като натиск, довел до прекратяване на работата на вестника.

Източници: focus-news.net, apnews.com, vedomosti.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 0 Отговор
    Никой нищо не спира аналоговия телефон се заменя със смартфон..Такъв е живота..!

    18:43 30.10.2026

  • 2 Атина Палада

    15 0 Отговор
    След като се финансира от чужбина е чуждестранен агент..Така е и в САЩ и навсякъде по света..Кое не ви е ясно? Това,че в България медиите се финансират от чужбина и не ги водите така ли?

    18:44 30.10.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    3 10 Отговор
    дяда Вова е герой , много рашани погреба той , дълбоко в бункера се крие ...кой там гнома ще открие?///цака на Тръмпета доста-САЩ му гарантират поста!!////пръв васал е и на Китай ,Сибир раздаде тоз ратай!!!заедно с другаря Ким са в съюз непобедим!!!

    Коментиран от #8

    18:44 30.10.2026

  • 4 Кло(б)Z

    2 1 Отговор
    Кога?

    18:44 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вова

    0 2 Отговор
    Фалшиви новини

    18:52 30.10.2026

  • 7 ФактиСороснята

    5 0 Отговор
    е на ред.

    18:53 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йода

    0 11 Отговор
    Къде са тия жалки мръсници Дачков и Карбовски да говорят за свобода на словото в Русия.

    18:57 30.10.2026

  • 10 ?????

    9 0 Отговор
    Уф.
    Нали си имат "Новая газета - Европа" някъде в Прибалтика.
    Да ходят там. Поне им дават някакви кинти разни източници.
    Е няма да е като в разкошния офис в центъра на Москва на Потаповский переулок, но пък ще има свобода на мненията в границите указани от спонсорите.

    18:58 30.10.2026

  • 11 Мнение

    8 0 Отговор
    Одобрявам щом даже симпатизират на запада да бъдат спрени!

    19:00 30.10.2026

  • 12 сорос

    0 0 Отговор
    Вече не е както преди, кинтите свършват, не мога да огрея навсякъде!
    Проявете малко разбиране, хора сме все пак...

    19:50 30.10.2026

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