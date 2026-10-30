Евакуирани от Олешки потеглиха към Анапа по път за Украйна

Украинска делегация и евакуирани жители на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област са потеглили към руския град Анапа. Оттам те трябва да летят до Беларус, а след това да продължат с автобуси към Украйна. За маршрута съобщи Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна.
„Украинска делегация, заедно с евакуирани жители на Олешки, потегли към Анапа. Оттам те ще летят до Беларус, след което ще се приберат в родината с автобуси“, написа Арахамия.
Конвоят е преминал през Крим
По-рано конвой с евакуирани жители на Олешки е достигнал Крим, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. По думите им автобусите са преминали от Херсонска област на територията на Крим.
Точният брой на хората, които се прибират в Украйна, не е посочен. Не е съобщено и кога се очаква те да пристигнат на украинска територия след полета до Беларус и последващото пътуване с автобуси.
Евакуацията започна в условия на недостиг на храна
Евакуацията започна като част от съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна. Тя е насочена към жители на Олешки, които са изправени пред остър недостиг на храна.
Операцията стана възможна след договорено локално прекратяване на огъня в района на града. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е помогнала за постигането на споразумението между двете страни.
Според Белия дом Русия и Украйна са се договорили временно да преустановят бойните действия в Олешки, за да бъде доставена хуманитарна помощ и да бъде подготвена евакуацията на цивилни по предварително определен безопасен коридор. Примирието е в сила от 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември.
Евакуацията на жители на Олешки е първата съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна от началото на пълномащабната война през 2022 г., посочва Българската телеграфна агенция.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А 80% ОТ ХОРАТА
Коментиран от #9
19:26 30.10.2026
2 !!!
Тръгват за Анапа,-а там РФ!
Что интересно,-има достатъчно желающи,които ще останат в Олешки,респективно на руска територия!
Коментиран от #6, #8
19:26 30.10.2026
3 Гней Помпей
19:26 30.10.2026
4 Партия
Коментиран от #12
19:28 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кукузел
19:36 30.10.2026
8 Баба ти
До коментар #2 от "!!!":А ти що не одиш там бре чедо та седиш в това еврогейско блато с красний камандир Радун Кратун.
19:37 30.10.2026
9 Баба ти
До коментар #1 от "А 80% ОТ ХОРАТА":Вай анаа а ти остана немали местенце и за теб.
Коментиран от #13
19:38 30.10.2026
10 Никой
19:39 30.10.2026
11 А защо
19:41 30.10.2026
12 Антирашист 4600
До коментар #4 от "Партия":Ти не си всички ! Тома е манипулация !
19:43 30.10.2026
13 МИРЧЕВ
До коментар #9 от "Баба ти":Ти ли си бе, пьодал?
19:47 30.10.2026