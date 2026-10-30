Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Евакуирани от Олешки потеглиха към Анапа по път за Украйна
  Тема: Украйна

Евакуирани от Олешки потеглиха към Анапа по път за Украйна

30 Октомври, 2026 19:23 803 13

  • олешки-
  • евакуация-
  • украйна-
  • русия-
  • мелания тръмп

Жителите ще преминат през Беларус, след като конвоят достигна Крим, евакуацията се извършва в рамките на договорено локално примирие

Евакуирани от Олешки потеглиха към Анапа по път за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинска делегация и евакуирани жители на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област са потеглили към руския град Анапа. Оттам те трябва да летят до Беларус, а след това да продължат с автобуси към Украйна. За маршрута съобщи Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна.

„Украинска делегация, заедно с евакуирани жители на Олешки, потегли към Анапа. Оттам те ще летят до Беларус, след което ще се приберат в родината с автобуси“, написа Арахамия.

Конвоят е преминал през Крим

По-рано конвой с евакуирани жители на Олешки е достигнал Крим, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. По думите им автобусите са преминали от Херсонска област на територията на Крим.

Точният брой на хората, които се прибират в Украйна, не е посочен. Не е съобщено и кога се очаква те да пристигнат на украинска територия след полета до Беларус и последващото пътуване с автобуси.

Евакуацията започна в условия на недостиг на храна

Евакуацията започна като част от съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна. Тя е насочена към жители на Олешки, които са изправени пред остър недостиг на храна.

Операцията стана възможна след договорено локално прекратяване на огъня в района на града. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е помогнала за постигането на споразумението между двете страни.

Според Белия дом Русия и Украйна са се договорили временно да преустановят бойните действия в Олешки, за да бъде доставена хуманитарна помощ и да бъде подготвена евакуацията на цивилни по предварително определен безопасен коридор. Примирието е в сила от 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември.

Евакуацията на жители на Олешки е първата съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна от началото на пълномащабната война през 2022 г., посочва Българската телеграфна агенция.

Източници: bta.bg, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А 80% ОТ ХОРАТА

    26 4 Отговор
    Избраха да отидат в Русия.

    Коментиран от #9

    19:26 30.10.2026

  • 2 !!!

    17 6 Отговор
    Никой не иска за Украина!
    Тръгват за Анапа,-а там РФ!
    Что интересно,-има достатъчно желающи,които ще останат в Олешки,респективно на руска територия!

    Коментиран от #6, #8

    19:26 30.10.2026

  • 3 Гней Помпей

    16 4 Отговор
    Изпратете конницата да им отцепи пътя за бягство към Русия! Всички ще избягат там, ако ги изпуснете.

    19:26 30.10.2026

  • 4 Партия

    18 5 Отговор
    "Всички мразят Зелю" декларира, че ще се бори всички тези да бъдат изпратени на фронта! От глад ще ми умират тези безотговорници!

    Коментиран от #12

    19:28 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кукузел

    8 2 Отговор
    Евакуираните от Цюрюпинск (рус.Олешки) пътуват по заявени 507 за РФ, а 203 за Украйна.

    19:36 30.10.2026

  • 8 Баба ти

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "!!!":

    А ти що не одиш там бре чедо та седиш в това еврогейско блато с красний камандир Радун Кратун.

    19:37 30.10.2026

  • 9 Баба ти

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "А 80% ОТ ХОРАТА":

    Вай анаа а ти остана немали местенце и за теб.

    Коментиран от #13

    19:38 30.10.2026

  • 10 Никой

    3 4 Отговор
    Русия има намерение да превърне Черно море в " руско езеро ".

    19:39 30.10.2026

  • 11 А защо

    8 2 Отговор
    Правят тази обиколка вместо директно да минат в Украйна? Или украинците още не са разминирали пътищата? А твърдяха, че мините са на руснаците!

    19:41 30.10.2026

  • 12 Антирашист 4600

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Партия":

    Ти не си всички ! Тома е манипулация !

    19:43 30.10.2026

  • 13 МИРЧЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баба ти":

    Ти ли си бе, пьодал?

    19:47 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания