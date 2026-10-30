Евакуирани от Олешки потеглиха към Анапа по път за Украйна

Украинска делегация и евакуирани жители на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област са потеглили към руския град Анапа. Оттам те трябва да летят до Беларус, а след това да продължат с автобуси към Украйна. За маршрута съобщи Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна.

„Украинска делегация, заедно с евакуирани жители на Олешки, потегли към Анапа. Оттам те ще летят до Беларус, след което ще се приберат в родината с автобуси“, написа Арахамия.

Конвоят е преминал през Крим

По-рано конвой с евакуирани жители на Олешки е достигнал Крим, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. По думите им автобусите са преминали от Херсонска област на територията на Крим.

Точният брой на хората, които се прибират в Украйна, не е посочен. Не е съобщено и кога се очаква те да пристигнат на украинска територия след полета до Беларус и последващото пътуване с автобуси.

Евакуацията започна в условия на недостиг на храна

Евакуацията започна като част от съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна. Тя е насочена към жители на Олешки, които са изправени пред остър недостиг на храна.

Операцията стана възможна след договорено локално прекратяване на огъня в района на града. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е помогнала за постигането на споразумението между двете страни.

Според Белия дом Русия и Украйна са се договорили временно да преустановят бойните действия в Олешки, за да бъде доставена хуманитарна помощ и да бъде подготвена евакуацията на цивилни по предварително определен безопасен коридор. Примирието е в сила от 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември.

Евакуацията на жители на Олешки е първата съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна от началото на пълномащабната война през 2022 г., посочва Българската телеграфна агенция.

Източници: bta.bg, apnews.com