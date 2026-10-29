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Доналд Тръмп: Писмото на вицепрезидента Ванс до Иран е за медицински материали
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Писмото на вицепрезидента Ванс до Иран е за медицински материали

29 Октомври, 2026 21:50 677 4

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Президентът на САЩ отрече контактът да е бил насочен към подновяване на мирните преговори, но потвърди, че е дал съгласие Ванс да се свърже с Техеран

Доналд Тръмп: Писмото на вицепрезидента Ванс до Иран е за медицински материали - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че писмото, изпратено от вицепрезидента Джей Ди Ванс до висш представител на Иран, е било свързано с предоставянето на медицински материали. Така той отхвърли съобщенията, че контактът е бил насочен основно към подновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

„Става въпрос за това, че те се нуждаят от помощ с медицински материали и различни други неща. Той ме попита какво мисля. Аз отговорих, че ако искаш да го направиш, няма проблем“, заяви Тръмп пред журналисти. По думите му целта е „доставка на материали, за да се помогне на хора, които не се чувстват добре“.

Иран е получил писмото, но не е отговорил

Джей Ди Ванс е изпратил писмото до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Ирански медии съобщиха, че документът е получен, но Техеран все още не е отговорил.

„Уолстрийт джърнъл“ и „Ню Йорк таймс“ съобщиха, че писмото е имало за цел да проучи възможностите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран. Според „Уолстрийт джърнъл“ Ванс го е изпратил по указание на Тръмп. Когато по-късно беше попитан дали е наредил на вицепрезидента да се свърже с Иран за подновяване на мирните разговори, президентът отговори: „Не“.

Ройтерс посочи, че не е успяла да потвърди независимо информацията за писмото. Мисията на Иран към ООН в Ню Йорк и канцеларията на Ванс не са отговорили веднага на запитвания за коментар.

Спорът за санкциите и медицинските доставки

Иран отдавна обвинява американските санкции, че затрудняват достъпа на цивилното население до лекарства и медицинско оборудване. В писмо от август до Съвета за сигурност на ООН Техеран обвини САЩ, че умишлено лишават гражданите от храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други стоки от първа необходимост.

На този фон в неделя посредници от Катар са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната. Високопоставен ирански представител обаче е заявил, че Доха е предложила само неприемливи идеи, които не представляват реално предложение.

Развитието идва на фона на политически натиск върху администрацията на Тръмп. Войната се отрази на световните цени на енергийните източници и понижи подкрепата за кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори в САЩ. Партията на Тръмп разполага с минимално мнозинство и в двете камари на Конгреса, чийто контрол ще бъде решен на изборите.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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