Рюте: НАТО засилва присъствието си в Черно море

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е разговарял с румънския премиер Лука Никулеску за атаките срещу кораби и сигурността в Черно море. След разговора Рюте написа в платформата X, че Алиансът засилва подкрепата и присъствието си в региона.

„Обсъдихме сигурността в Черно море и как НАТО засилва подкрепата и присъствието си“, заяви Рюте. Той определи разговора с Никулеску като много добър.

Още новини от Украйна

По думите на генералния секретар двамата са се съгласили колко е важно да продължи силната подкрепа за Украйна. Обсъдена е и свободата на корабоплаването, включително във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Поредица от атаки срещу търговски кораби

Разговорът се провежда на фона на поредица от инциденти с търговски плавателни съдове в западната част на Черно море. На 28 октомври три морски дрона поразиха контейнеровоз край българския бряг, а екипажът беше спасен, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията посочи, че през октомври са регистрирани и други атаки край бреговете на България и Румъния.

НАТО вече заяви, че работи с държавите от източния фланг за укрепване на сигурността и защитата на корабоплаването. В този контекст разговорът между Рюте и Никулеску поставя акцент върху присъствието на Алианса в Черно море, подкрепата за Украйна и свободното движение на плавателни съдове.

Източници: focus-news.net, ansa.it, apnews.com