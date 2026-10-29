Рюте: НАТО засилва присъствието си в Черно море

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е разговарял с румънския премиер Лука Никулеску за атаките срещу кораби и сигурността в Черно море. След разговора Рюте написа в платформата X, че Алиансът засилва подкрепата и присъствието си в региона.
„Обсъдихме сигурността в Черно море и как НАТО засилва подкрепата и присъствието си“, заяви Рюте. Той определи разговора с Никулеску като много добър.
По думите на генералния секретар двамата са се съгласили колко е важно да продължи силната подкрепа за Украйна. Обсъдена е и свободата на корабоплаването, включително във връзка със ситуацията в Близкия изток.
Поредица от атаки срещу търговски кораби
Разговорът се провежда на фона на поредица от инциденти с търговски плавателни съдове в западната част на Черно море. На 28 октомври три морски дрона поразиха контейнеровоз край българския бряг, а екипажът беше спасен, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията посочи, че през октомври са регистрирани и други атаки край бреговете на България и Румъния.
НАТО вече заяви, че работи с държавите от източния фланг за укрепване на сигурността и защитата на корабоплаването. В този контекст разговорът между Рюте и Никулеску поставя акцент върху присъствието на Алианса в Черно море, подкрепата за Украйна и свободното движение на плавателни съдове.
Източници: focus-news.net, ansa.it, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали затова
21:07 29.10.2026
2 и дроновете са
21:07 29.10.2026
3 Гробар
21:08 29.10.2026
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5 хахахахха
21:09 29.10.2026
6 Някой
21:12 29.10.2026
7 Преди
21:12 29.10.2026
8 Робот
21:13 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
21:16 29.10.2026
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