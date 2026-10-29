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Рюте: НАТО засилва присъствието си в Черно море
  Тема: Украйна

Рюте: НАТО засилва присъствието си в Черно море

29 Октомври, 2026 21:05 706 15

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  • ракети-
  • дронове

Генералният секретар на Алианса е обсъдил с румънския премиер Лука Никулеску атаките срещу кораби и подкрепата за Украйна

Рюте: НАТО засилва присъствието си в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е разговарял с румънския премиер Лука Никулеску за атаките срещу кораби и сигурността в Черно море. След разговора Рюте написа в платформата X, че Алиансът засилва подкрепата и присъствието си в региона.

„Обсъдихме сигурността в Черно море и как НАТО засилва подкрепата и присъствието си“, заяви Рюте. Той определи разговора с Никулеску като много добър.

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По думите на генералния секретар двамата са се съгласили колко е важно да продължи силната подкрепа за Украйна. Обсъдена е и свободата на корабоплаването, включително във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Поредица от атаки срещу търговски кораби

Разговорът се провежда на фона на поредица от инциденти с търговски плавателни съдове в западната част на Черно море. На 28 октомври три морски дрона поразиха контейнеровоз край българския бряг, а екипажът беше спасен, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията посочи, че през октомври са регистрирани и други атаки край бреговете на България и Румъния.

НАТО вече заяви, че работи с държавите от източния фланг за укрепване на сигурността и защитата на корабоплаването. В този контекст разговорът между Рюте и Никулеску поставя акцент върху присъствието на Алианса в Черно море, подкрепата за Украйна и свободното движение на плавателни съдове.

Източници: focus-news.net, ansa.it, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали затова

    11 2 Отговор
    бяха всички провокации под чужд флаг.

    21:07 29.10.2026

  • 2 и дроновете са

    14 1 Отговор
    Kraken K3 Scout английско производство

    21:07 29.10.2026

  • 3 Гробар

    15 2 Отговор
    И децата разбраха че нато прави провокации за да засили присъствието си в Черно море и да вкара България и Румъния във война с Русия!

    21:08 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хахахахха

    6 0 Отговор
    по дъното ли го засилва 🤣🤣🤣

    21:09 29.10.2026

  • 6 Някой

    11 0 Отговор
    Тъй ли? Па аз си мислех, че има едно действащо споразумение от Монтрьо. Дето не позволява Сульо и Пульо да вкарва кораби в Черно море!

    21:12 29.10.2026

  • 7 Преди

    5 0 Отговор
    корабоплаването се извършване далеч от морските брегове. Сега като че ли корабите са поели курс сравнително близо до сушата.

    21:12 29.10.2026

  • 8 Робот

    6 1 Отговор
    Нато е силен по телевизията вече 22 години..!

    21:13 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Очертава се добър летен сезон догодина до амина.

    21:16 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ресторант Синият Лъв поздравява НАТ0

    0 0 Отговор
    С морски катафалки.

    21:50 29.10.2026

  • 15 Сандо

    1 0 Отговор
    Както се вижда плана "Ударени кораби край българското море от руски дронове" ще изпълни първата си точка.По-страшни обаче са следващите точки.

    22:10 29.10.2026

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