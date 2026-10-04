Премиерът Мицкоски заговори за Бледските споразумения! Поредица от критични реакции в Скопие след церемонията за цар Самуил в София

Церемонията по посрещането и полагането на останките на цар Самуил, предизвика редица критични публикации в медиите в Северна Македония. Част от тях поставят под съмнение както идентификацията на костите, така и използваното в България определение за "завръщане" на владетеля, а други определят мащаба на държавната церемония като политическа демонстрация.
Темата стигна и до премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който беше попитан дали предаването на останките от Гърция на България може да се отрази на отношенията на Скопие със София и Атина.
Мицкоски не отговори пряко на въпроса, а насочи вниманието към историческия контекст и Бледските споразумения. Македонските медии отделят специално внимание на реакцията му, като част от тях отбелязват именно избягването на категоричен отговор за евентуалните дипломатически последици.
Критичен тон избра "Независен", който публикува материал за церемонията под заглавие "Патетика от България: македонските функционери ще трябва да се поклонят на Самуил, когато ходят в София".
Изданието обръща подробно внимание на държавните и военните почести при пренасянето на останките - транспортирането им с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан", въздушния ескорт от български бойни самолети, ограниченията на движението в София и присъствието на висши държавни представители.
В друга публикация "Независен" поставя акцент върху споровете, които церемонията е предизвикала и в самата България, включително около решението останките да бъдат преместени от първоначалното им място на погребение на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро.
Критична линия следва и македонският "Фокус", който също акцентира върху държавния характер на церемонията и поставя въпроса дали след полагането на останките в базиликата "Света София" представители на Северна Македония при официални посещения в българската столица ще бъдат поставяни в ситуация да отдават почит пред гроба на Самуил.
Още по-остър е коментарът на "Експрес", който определя церемонията като "пропаганден цирк". Изданието атакува политическото използване на събитието и по-специално формулировката за "връщането" на цар Самуил в България.
Именно понятието "завръщане" се превръща в една от основните линии на критиката в Северна Македония.
Самуил е бил погребан след смъртта си през 1014 г. в базиликата "Свети Ахил", построена по негова воля на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. По това време районът е част от неговата държава, поради което пренасянето на останките в съвременна България не представлява "завръщане" в буквалния историко-географски смисъл, пише изданието.
Втората линия на критиката е свързана с идентификацията на самите останки.
Професорът по средновековна история Александър Атанасовски от Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие заяви пред Българското национално радио, че според него няма достатъчно доказателства костите да принадлежат на Самуил. Неговата позиция беше широко разпространена от македонски медии.
Подобен акцент поставя и порталът "Религия", който отбелязва липсата на окончателно генетично потвърждение на идентичността на останките.
По-умерен тон използва телевизия "Телма". При отразяването на церемонията по предаването на останките в Солун медията определя Самуил като "средновековен български владетел". В последващите си публикации обаче телевизията говори за "предполагаемите останки" и обръща внимание на различията между по-предпазливите исторически формулировки и официалното представяне на събитието в София.
"Рацин" също поставя случилото се в контекста на отношенията между България и Северна Македония, като определя темата като потенциална "нова искра" между София и Скопие.
В същото време част от медиите в Северна Македония отразиха церемонията предимно информационно. "Скопско ехо" например съобщи за множеството граждани, посрещнали ковчега в София, военните почести и последвалото полагане на останките в базиликата "Света София".
Така ден след церемонията критичните публикации в Северна Македония се концентрират не толкова върху традиционния спор за държавната принадлежност на Самуил, колкото върху три други въпроса - дали идентификацията на останките е достатъчно сигурна, исторически коректно ли е пренасянето им да бъде определяно като "завръщане" и доколко мащабната държавна церемония в София има отношение към днешния спор между България и Северна Македония.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България и Македония заедно завинаги
16:06 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
16:09 04.10.2026
4 Пич
Щом веднъж са легитимирани, и то от Гърция, която е единият от двата големи авторитета по старините (др.е Италия) , точка по въпроса!!!
16:09 04.10.2026
5 АБВГ
До коментар #2 от "Пич":Европейските народи приеха на общата европейска валута и българските знаци от нашата азбука. Гордейте се малко повечко. Няма друг народ освен гръцкия, като съществуваща днешно време държава, чиято азбука да бъде приета. Гърция и България са единствените държави съществуващи и в днешно време, на които азбуката беше приета с единодушие и отпечатана на европейската валута от толкова много народи. И това е голямо постижение за българската държава. Защото исторически латинския гръцкия и българския са трите официално признати богослужебни езици. И това е неоспорим факт, това е исторически факт!
16:10 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вместо да говори
16:16 04.10.2026
8 Кирил
Коментиран от #22
16:17 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оня с рикията
16:21 04.10.2026
11 стоян георгиев
16:22 04.10.2026
12 Благодарение на Гърция
Коментиран от #25
16:22 04.10.2026
13 АГАТ а Кристи
16:24 04.10.2026
14 Отговорът
16:24 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Време е
16:30 04.10.2026
19 Не само че е
полковници в Гърция, които са унищожавали всичко българско по това време
Коментиран от #36
16:32 04.10.2026
20 опция
16:33 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 така наречените мощи
До коментар #8 от "Кирил":никъде не пише да се кланяш на "мощи" или пък да ги разнасяш наляво и на дясно.
16:37 04.10.2026
23 Галина Колева
16:38 04.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
До коментар #12 от "Благодарение на Гърция":Колко си неук само:))) Това окончателно изтрива т.н.макединизъм и потвърждава,че Македония е била българска .Преди време Путин завоалирано каза,че Македония е била българска,като каза,че азбуката им е дошла от Македония! Защото глаголицата и кирилицата е създадена за славянските народи,а българите я разпространяват. И така българите от Македония са разпространили азбуката ,та е стигнала чак в Русия! Това визираше Путин,но вие с по една гънка :))) от къде да се сетите...Сега и Гърция потвърждава това!
Коментиран от #30, #32
16:38 04.10.2026
26 Тито
16:40 04.10.2026
27 1914-1918
16:41 04.10.2026
28 Европеец
До коментар #9 от "Помак":Така е..... Но на мен ми направи впечатление, когато каза че преговорите за кокалите на Самуил са започнали през 70-те години, само шест години след като са открити.... И преговорите ви е започнал големия български държавник Тодор Живков с Константин Кармалис..... А кокалите дали са на Самуил, вече е късно и да ги изследват, след като сме ги обявили за такива и направихме такава пищна церемония.....
16:42 04.10.2026
29 Не само че нищо не е доказано
16:43 04.10.2026
30 Лъжец си ти, да си знаеш
До коментар #25 от "Атина Палада":Глаголицата и българската азбука (кирилица), и двете български, са създадени за нуждите на българския народ, по заръките на българските владетели оказало се мъдри във вижданията си да обединят племената под един покрив чрез азбуката и покръстването. Тоест това е изключително българско дело. Това, че и други народи възприемат българската азбука, за нещастие на Путин, не я прави славянска. Ни гръцката азбука е славянска!
16:45 04.10.2026
31 Перо
16:45 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пръстенче, корона, брошка,
16:49 04.10.2026
34 Някой може ли да докаже
16:55 04.10.2026
35 ....
16:56 04.10.2026
36 Тогава българите са били високи
До коментар #19 от "Не само че е":по 1,20 м. и нормално е било царя да е някъде около 1,4- 1,5 м. хахахаха ....
17:00 04.10.2026