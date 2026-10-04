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Премиерът Мицкоски заговори за Бледските споразумения! Поредица от критични реакции в Скопие след церемонията за цар Самуил в София

Премиерът Мицкоски заговори за Бледските споразумения! Поредица от критични реакции в Скопие след церемонията за цар Самуил в София

4 Октомври, 2026 16:05 1 438 36

  • северна македония-
  • гърция-
  • самуил-
  • кириакос мицотакис-
  • румен радев-
  • вмро - дмпне-
  • християн мицкоски

Македонските медии отделят специално внимание на реакцията му, като част от тях отбелязват именно избягването на категоричен отговор за евентуалните дипломатически последици

Премиерът Мицкоски заговори за Бледските споразумения! Поредица от критични реакции в Скопие след церемонията за цар Самуил в София - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Церемонията по посрещането и полагането на останките на цар Самуил, предизвика редица критични публикации в медиите в Северна Македония. Част от тях поставят под съмнение както идентификацията на костите, така и използваното в България определение за "завръщане" на владетеля, а други определят мащаба на държавната церемония като политическа демонстрация.

Темата стигна и до премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който беше попитан дали предаването на останките от Гърция на България може да се отрази на отношенията на Скопие със София и Атина.

Мицкоски не отговори пряко на въпроса, а насочи вниманието към историческия контекст и Бледските споразумения. Македонските медии отделят специално внимание на реакцията му, като част от тях отбелязват именно избягването на категоричен отговор за евентуалните дипломатически последици.

Критичен тон избра "Независен", който публикува материал за церемонията под заглавие "Патетика от България: македонските функционери ще трябва да се поклонят на Самуил, когато ходят в София".

Изданието обръща подробно внимание на държавните и военните почести при пренасянето на останките - транспортирането им с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан", въздушния ескорт от български бойни самолети, ограниченията на движението в София и присъствието на висши държавни представители.

В друга публикация "Независен" поставя акцент върху споровете, които церемонията е предизвикала и в самата България, включително около решението останките да бъдат преместени от първоначалното им място на погребение на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро.

Критична линия следва и македонският "Фокус", който също акцентира върху държавния характер на церемонията и поставя въпроса дали след полагането на останките в базиликата "Света София" представители на Северна Македония при официални посещения в българската столица ще бъдат поставяни в ситуация да отдават почит пред гроба на Самуил.

Още по-остър е коментарът на "Експрес", който определя церемонията като "пропаганден цирк". Изданието атакува политическото използване на събитието и по-специално формулировката за "връщането" на цар Самуил в България.

Именно понятието "завръщане" се превръща в една от основните линии на критиката в Северна Македония.

Самуил е бил погребан след смъртта си през 1014 г. в базиликата "Свети Ахил", построена по негова воля на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. По това време районът е част от неговата държава, поради което пренасянето на останките в съвременна България не представлява "завръщане" в буквалния историко-географски смисъл, пише изданието.

Втората линия на критиката е свързана с идентификацията на самите останки.

Професорът по средновековна история Александър Атанасовски от Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие заяви пред Българското национално радио, че според него няма достатъчно доказателства костите да принадлежат на Самуил. Неговата позиция беше широко разпространена от македонски медии.

Подобен акцент поставя и порталът "Религия", който отбелязва липсата на окончателно генетично потвърждение на идентичността на останките.

По-умерен тон използва телевизия "Телма". При отразяването на церемонията по предаването на останките в Солун медията определя Самуил като "средновековен български владетел". В последващите си публикации обаче телевизията говори за "предполагаемите останки" и обръща внимание на различията между по-предпазливите исторически формулировки и официалното представяне на събитието в София.

"Рацин" също поставя случилото се в контекста на отношенията между България и Северна Македония, като определя темата като потенциална "нова искра" между София и Скопие.

В същото време част от медиите в Северна Македония отразиха церемонията предимно информационно. "Скопско ехо" например съобщи за множеството граждани, посрещнали ковчега в София, военните почести и последвалото полагане на останките в базиликата "Света София".

Така ден след церемонията критичните публикации в Северна Македония се концентрират не толкова върху традиционния спор за държавната принадлежност на Самуил, колкото върху три други въпроса - дали идентификацията на останките е достатъчно сигурна, исторически коректно ли е пренасянето им да бъде определяно като "завръщане" и доколко мащабната държавна церемония в София има отношение към днешния спор между България и Северна Македония.

Източник: news.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България и Македония заедно завинаги

    14 5 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи, икономически, политически и по всякакъв друг. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    16:06 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    3 6 Отговор
    Премиерите в България са малкото останали читатели на голямата медия ФАКТИ..! Докато търкате актуалното ще ставате все по бедни..!

    16:09 04.10.2026

  • 4 Пич

    23 2 Отговор
    Отношението към това, трябва да бъде като отношението към Торинската плащеница!!! Ако ще костите да са на китаец, ние трябва да твърдим че са на цар Самуил, без да допускаме да се всява никакво съмнение!!! И никога не трябва да ги даваме на учени за проверка!!!
    Щом веднъж са легитимирани, и то от Гърция, която е единият от двата големи авторитета по старините (др.е Италия) , точка по въпроса!!!

    16:09 04.10.2026

  • 5 АБВГ

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Европейските народи приеха на общата европейска валута и българските знаци от нашата азбука. Гордейте се малко повечко. Няма друг народ освен гръцкия, като съществуваща днешно време държава, чиято азбука да бъде приета. Гърция и България са единствените държави съществуващи и в днешно време, на които азбуката беше приета с единодушие и отпечатана на европейската валута от толкова много народи. И това е голямо постижение за българската държава. Защото исторически латинския гръцкия и българския са трите официално признати богослужебни езици. И това е неоспорим факт, това е исторически факт!

    16:10 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вместо да говори

    16 1 Отговор
    за бъдещето, той говори за Миналото, което безвъзвратно отмина... Много ги е яд всички сърбомани и македонисти в бившата югорепублика...

    16:16 04.10.2026

  • 8 Кирил

    2 12 Отговор
    Такива дивотии има само на балканите... Кости, езически ритуали, пиар за политици и заблуда за хората.

    Коментиран от #22

    16:17 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня с рикията

    12 0 Отговор
    Еййй, какви локуми разтягат, само и само да не признаят очевадната истина... Ама локума за тях е кисел с леко горчиви нотки и вкус на черно море в разгара на сезона...

    16:21 04.10.2026

  • 11 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Защо бг фена на путин.у нас е македонец?

    16:22 04.10.2026

  • 12 Благодарение на Гърция

    12 3 Отговор
    Предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България е Пореден пирон в ковчега на поддържания отдавна на хуманно дишане македонизъм от Сърбия и Русия!

    Коментиран от #25

    16:22 04.10.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    Костите на Гошо Тарабата единствено са "достойни" за тази провинция, на която подари останките на БЪЛГАРИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

    16:24 04.10.2026

  • 14 Отговорът

    5 0 Отговор
    Македонците се опъват като магарета ама няма файда

    16:24 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Време е

    5 1 Отговор
    Сърбия и Русия, както и Европа да разберат и да се примирят с факта, че македонизмът е мъртъв завинаги. Но това не означава да си сядаме на задните части и да се пирува. Означава, че работата продължава. И трябва всеки ден на обикновените хора да се разказва и обяснява историята такава каквато е. Че ние сме един народ, братя и сестри, разделени от великите сили, техните лоши и грешни решения предизвикали толкова много страдание и раздяла на балканите за българския народ. Работата продължава.

    16:30 04.10.2026

  • 19 Не само че е

    2 6 Отговор
    "под съмнение идентификацията на костите" но на 99,9% костите въобще не са мъжки и не са на българин. Костите са най вероятно на жена на около 70 г. висока 1метър 58-59 см. и са престояли в мазето на някакъв там историк по времето на военното положение на кървавите ге
    полковници в Гърция, които са унищожавали всичко българско по това време

    Коментиран от #36

    16:32 04.10.2026

  • 20 опция

    3 0 Отговор
    За Достоверност може да се сравнят ДНК проби от костите с капка слюнка от Реч на Мицкоски и при съвпадение, значи категорично костите са на Самуил, иначе - не са.

    16:33 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 така наречените мощи

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил":

    никъде не пише да се кланяш на "мощи" или пък да ги разнасяш наляво и на дясно.

    16:37 04.10.2026

  • 23 Галина Колева

    3 2 Отговор
    Тези хора там вече са далече от българското. Има един случай описан от Анри Пози в книгата му ,,Войната се завръща " в който българка е омъжена насила както е првено при сръбската окупация за сръбски войник и заселник и показва на детето си от насилието от него да борави с пушката му .На въпроса от автора защо ,тя отговаря за дс го убие като порасне.Колко обаче жени са нили толкова силни....

    16:38 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Благодарение на Гърция":

    Колко си неук само:))) Това окончателно изтрива т.н.макединизъм и потвърждава,че Македония е била българска .Преди време Путин завоалирано каза,че Македония е била българска,като каза,че азбуката им е дошла от Македония! Защото глаголицата и кирилицата е създадена за славянските народи,а българите я разпространяват. И така българите от Македония са разпространили азбуката ,та е стигнала чак в Русия! Това визираше Путин,но вие с по една гънка :))) от къде да се сетите...Сега и Гърция потвърждава това!

    Коментиран от #30, #32

    16:38 04.10.2026

  • 26 Тито

    0 0 Отговор
    Посръбчена колония🤣😂😂

    16:40 04.10.2026

  • 27 1914-1918

    0 0 Отговор
    Я вади архивите бе, смешко.

    16:41 04.10.2026

  • 28 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Помак":

    Така е..... Но на мен ми направи впечатление, когато каза че преговорите за кокалите на Самуил са започнали през 70-те години, само шест години след като са открити.... И преговорите ви е започнал големия български държавник Тодор Живков с Константин Кармалис..... А кокалите дали са на Самуил, вече е късно и да ги изследват, след като сме ги обявили за такива и направихме такава пищна церемония.....

    16:42 04.10.2026

  • 29 Не само че нищо не е доказано

    1 1 Отговор
    А е и много вероятно останките на Самуил дори да са още в Църквата „Свети Ахил“ в Ариле, Сърбия, пренесени в края на XIII век (около 1296 г.) от сръбският крал Стефан Драгутин по погрешка на неговите пратеници във Преспа вместо тези на свети Ахил ... ! Недоказани твърдения не трябва да се прокламират според мен без значение дали става дъма за Ботев или за някой провалил се цар

    16:43 04.10.2026

  • 30 Лъжец си ти, да си знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Глаголицата и българската азбука (кирилица), и двете български, са създадени за нуждите на българския народ, по заръките на българските владетели оказало се мъдри във вижданията си да обединят племената под един покрив чрез азбуката и покръстването. Тоест това е изключително българско дело. Това, че и други народи възприемат българската азбука, за нещастие на Путин, не я прави славянска. Ни гръцката азбука е славянска!

    16:45 04.10.2026

  • 31 Перо

    2 0 Отговор
    Ние постоянно повтаряме че Македонците трябва да изпълнят поетите ангажименти, обаче ние също сме поели ангажименти които не изпълнихме, първо признахме Македонците в пиринско и езика им , и после се отменахме, и сега се правим на уштипани.

    16:45 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пръстенче, корона, брошка,

    2 1 Отговор
    копринена рокля с папагали, цървули нещо някой да е видял? Папагалите какъв вид са били да питам? Странжански папагал или как ? А коприната баба му на Самуил ли я е внасяла тайно онези години или още тогава пътят на коприната е минавал по Витошка в София ? А? Я кажете сега че направо стресирахте и китайците даже с тва мега супер дупер яко "завръщане" .

    16:49 04.10.2026

  • 34 Някой може ли да докаже

    2 1 Отговор
    Че костите не са на жена на около 70-75 г. висока 1 метър 57-59 см. и че са престояли в мазето на някакъв там историк по времето на военното положение на кървавите полковници в Гърция ? А? Може ли? И че не е била болна от рахит с черепни малформации и видима несиметричност? .... Дали може? А ако после станем за смях и на гаргите? ..

    16:55 04.10.2026

  • 35 ....

    0 0 Отговор
    Най добре е тия да ги вземе албания.

    16:56 04.10.2026

  • 36 Тогава българите са били високи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не само че е":

    по 1,20 м. и нормално е било царя да е някъде около 1,4- 1,5 м. хахахаха ....

    17:00 04.10.2026

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