Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала балистична ракета и дрон, изстреляни от йеменските хуси срещу кралството. Ракетата е била насочена към западната част на Саудитска Арабия, а дронът - към столицата Рияд, предаде Франс прес.

„Противовъздушната отбрана прехвана и унищожи балистична ракета“, заяви в публикация в социалната мрежа Екс Турки ал Малики, говорител на коалицията. По-късно той съобщи и за прехванат дрон, насочен към Рияд.

Коалицията беше сформирана през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен. Саудитските сили редовно извършват въздушни удари по позиции на хусите, които контролират столицата Сана и големи територии в северната и западната част на страната.

Хусите съобщиха за ранени при удар в Сана

От своя страна хусите съобщиха за въздушна атака срещу Сана. Анис ал Асбахи, говорител на контролираното от движението министерство на здравеопазването, заяви, че е поразена бензиностанция на държавна нефтена компания.

По думите му при удара са ранени шестима работници. Нанесени са щети и по сградата на компанията. От представената информация не става ясно дали има други пострадали или какъв е размерът на материалните щети.

В западната част на Саудитска Арабия се намират ключови обекти от енергийната инфраструктура, сред които нефтеният терминал в пристанището Янбу и рафинерията „Джизан“ близо до границата с Йемен.

Ескалация след подновяването на боевете

След възобновяването на конфликта в Йемен през юли хусите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия. Основни цели са нефтени съоръжения, летища и други обекти от критичната инфраструктура. Удари бяха нанесени и по финансовия квартал в Рияд.

Според саудитските власти от септември при атаки на хусите в кралството са загинали 26 души, като 23 от жертвите са били убити при удари срещу летища. При една от последните атаки са били повредени няколко етажа от небостъргач на саудитския суверенен фонд. В началото на ноември е бил засегнат и небостъргач на петролната компания „Арамко“.

Последиците от ескалацията се усещат и в Йемен. По последни данни на ООН от юли досега бойните действия са отнели живота на повече от 1600 души и са принудили над 300 000 души да напуснат домовете си.

Източници: bta.bg