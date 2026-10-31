Саудитска Арабия свали дрон край Рияд

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила „враждебен дрон“ в района на столицата Рияд, съобщи ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен.

„Системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха враждебен дрон в района на Рияд“, заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

По думите му отломки от сваления безпилотен летателен апарат са паднали на земята, но няма пострадали.

Засилени атаки срещу Саудитска Арабия

Ръководената от Рияд коалиция подкрепя правителството на Йемен в конфликта с подкрепяните от Иран хуси. През последните седмици нападенията срещу Саудитска Арабия са се засилили.

Сред атаките са били удари по летището в Рияд, при които е имало жертви. Заради нападенията летището е останало затворено за две седмици, а няколко големи събития са били отменени.

Спор за ракетни атаки към свещени градове

Ден по-рано Турки ал Малки обвини хусите, че са изстреляли балистични ракети по посока на Мека и Медина - двата най-свещени града за мюсюлманите.

Хусите отхвърлиха обвинението. Към момента няма допълнителни данни за щети или пострадали при твърдените ракетни атаки.

Източници: bta.bg