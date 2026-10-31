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Саудитска Арабия свали дрон край Рияд
  Тема: Иранската криза

Саудитска Арабия свали дрон край Рияд

31 Октомври, 2026 09:33 452 10

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Ръководената от кралството коалиция съобщи, че отломки са паднали на земята, но няма пострадали, хусите отрекоха обвиненията за ракетни атаки към Мека и Медина

Саудитска Арабия свали дрон край Рияд - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила „враждебен дрон“ в района на столицата Рияд, съобщи ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен.

„Системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха враждебен дрон в района на Рияд“, заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

По думите му отломки от сваления безпилотен летателен апарат са паднали на земята, но няма пострадали.

Засилени атаки срещу Саудитска Арабия

Ръководената от Рияд коалиция подкрепя правителството на Йемен в конфликта с подкрепяните от Иран хуси. През последните седмици нападенията срещу Саудитска Арабия са се засилили.

Сред атаките са били удари по летището в Рияд, при които е имало жертви. Заради нападенията летището е останало затворено за две седмици, а няколко големи събития са били отменени.

Спор за ракетни атаки към свещени градове

Ден по-рано Турки ал Малки обвини хусите, че са изстреляли балистични ракети по посока на Мека и Медина - двата най-свещени града за мюсюлманите.

Хусите отхвърлиха обвинението. Към момента няма допълнителни данни за щети или пострадали при твърдените ракетни атаки.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    5 0 Отговор
    Бравос. А кога ще сваляте и над базите дето щяха да ви пазят ?

    09:35 31.10.2026

  • 2 Таксиджия

    2 3 Отговор
    Няма такъв гл чак като ВВП.

    09:39 31.10.2026

  • 3 Даже и камиларите

    4 0 Отговор
    Вече свалят дронове, а немците - уж техническа нация и дроновете им кацат на летищата и некой шофьор на рейс ги вижда на пътя? Нема военни, нема полиция, нема цивилно въздухоплаване и наблюдения на небето? Тия май ни мислят за тъпи?

    09:41 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цяла България е сУкрайна

    0 2 Отговор
    Българският народ мрази Русия
    България ще подкрепя свободата и просперитетът за винаги!

    Коментиран от #8, #10

    09:45 31.10.2026

  • 7 Звездоброец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А пуйките не знаят ?

    09:50 31.10.2026

  • 8 Звездоброец

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цяла България е сУкрайна":

    Това ще го разберем утре .

    Коментиран от #9

    09:52 31.10.2026

  • 9 Ботев

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Звездоброец":

    Да ще видим дали сме за тоталитаризъм или за свобода

    09:54 31.10.2026

  • 10 Никой не е с

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цяла България е сУкрайна":

    Покрайна. Само фашистките от репки са за. Кой нормален може още да е фашист?

    10:01 31.10.2026