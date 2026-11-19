Небостъргачът, в който се намира седалището на саудитския суверенен фонд в Рияд, е повреден след поредна атака на хусите от Йемен. Фасадата е засегната на няколко етажа, а стъклата са изпочупени, съобщиха очевидци пред Франс прес.

„Фасадата е повредена на няколко етажа, като стъклата са изпочупени“, е заявил очевидец, пожелал анонимност. Двама други източници са потвърдили нанесените щети по сградата.

Небостъргачът е висок 80 етажа и е най-високата сграда във финансовия квартал на саудитската столица. В него се намира централата на саудитския суверенен фонд.

Няколко часа по-рано оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала ракета, изстреляна от хусите в Йемен. Според коалицията отломки са паднали върху Рияд.

Това е поредният случай, при който е засегната висока сграда във финансовия район на столицата. В началото на месеца при атака на подкрепяните от Иран хуси е бил повреден и небостъргач, принадлежащ на петролния гигант „Арамко“.

До момента няма съобщения за жертви или ранени при повредата на сградата на саудитския суверенен фонд.

Източници: bta.bg