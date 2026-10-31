Кирило Буданов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ

Отбранителната помощ за Украйна не трябва да се разглежда като едностранна благотворителност, а като прагматична инвестиция на Съединените щати в собствената им глобална сигурност. Това заяви ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов по време на разговори с председателя на Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ Роджър Уикър и члена на Комисията по разузнаване Майкъл Бенет.
В разговорите са били обсъдени предизвикателствата пред Киев на настоящия етап от войната с Русия, както и приоритетите във военно-техническото сътрудничество между Украйна и САЩ.
Киев разчита на американски системи за предупреждение
Буданов е обърнал специално внимание на зачестилите руски въздушни удари срещу украински градове в тила. По думите му атаките срещу гражданска и критична инфраструктура представляват систематичен терор, който няма военна целесъобразност и не променя коренно обстановката на фронтовата линия.
Украйна остава критично зависима от американската подкрепа за системите за ранно предупреждение при въздушни заплахи. Според Буданов те са необходими за защитата на цивилното население през зимния сезон, когато ударите срещу градове и инфраструктурни обекти могат да създадат допълнителни рискове.
Буданов очаква напредък в преговорите
По отношение на дипломатическия процес с Русия Буданов е посочил ролята на Вашингтон в организирането и насърчаването на диалога. Той е заявил, че за постигането на реален резултат трябва предварително да бъдат създадени необходимите условия.
Киев очаква конкретен напредък по време на следващия кръг от тристранни преговори. В предоставената информация не се посочва дата за провеждането му.
Украйна настоява за гаранции за сигурност
Централна тема в разговорите са били и бъдещите архитектури за сигурност в региона. Буданов предупреди, че прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да осигури устойчив мир.„Всяко мирно уреждане или прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да гарантира устойчив мир“, заяви Кирило Буданов.
Той призова бъдещите споразумения да бъдат разглеждани от американска страна като стратегически инструмент за укрепване на отбранителните способности на съюзниците и за стабилността на самите Съединени щати.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те на 3-ти ноември
Да му мисли Тръмп, респективно Путин.
Коментиран от #19
16:36 31.10.2026
2 А50
16:37 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съждението е просто абсурдно
16:39 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Теслатъ
16:42 31.10.2026
8 Сатана Z
В резултат на това загива мъж – ръцете му са откъснати от експлозия, докато е излязъл да почисти тревата.
Жената заяви, че няма да напусне Олешки:
„Искам да бъда с Русия. Ще чакам победата до самия край.“
Коментиран от #28
16:43 31.10.2026
9 Терориста
Коментиран от #44
16:45 31.10.2026
10 жик так
16:45 31.10.2026
11 Кво казва тоя турчин
16:46 31.10.2026
12 осраински
Този негов въпрос не можете да изтриете от историята..нали?
За единствен,достоен победител във Втората световна война, самата Германия признава СССР.
16:46 31.10.2026
13 Сатана Z
Според източници, взривът в завода „Ел Фарге“ (El Fargue) в Гранада е причинен от неизправност по време на изпитания. От полицията заявиха, че инцидентът е станал в оградена зона на обекта. Трима души са пострадали.
През 2024 г. испанският депутат Хосе Антонио Родригес Салас заяви, че тази фабрика доставя „значително“ количество въоръжение за Украйна.
На 13 октомври камион, превозващ минометни снаряди от обекта, се преобърна на пътя.
16:47 31.10.2026
14 Здравейте атлантиците
16:48 31.10.2026
15 Уркоинвестбанк
16:49 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Може украинците направо
16:51 31.10.2026
18 Тримата големи са се договорили
16:51 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 сигурността на САЩ
16:54 31.10.2026
21 полските медии пишат за преврат
Или пък нашите Виденови протести ?!
Във Варшава палаткови лагери , тълпа щурмуваща Конституционния трибунал .
А опозицията вика "преврат "!!
Коментиран от #31, #37
16:54 31.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Личните ви мнения
16:57 31.10.2026
24 и Французите запалиха моторетката
16:57 31.10.2026
25 Роко
16:57 31.10.2026
26 късичко име
Малееее, да се гътнеш от смях.
п.п.
Кво стана? Нали без украинското зърно света щеше да умре от глад и цената на пшеницата щеше да се вдигне 5-торно (това пак го каза Буданов)? Та какво стана, защо цената на пшеницата е намалена драстично???
16:57 31.10.2026
27 666
16:58 31.10.2026
28 Соломон
До коментар #8 от "Сатана Z":Приказки под шипковия храст.Искала да бъде с Русия ама намала да напусне.И защо така бе Миме.Любимата ти Русия ти прати автобуси.И от всички обичащи Русия само 4 автобуса поеха в тази посока.Останалите 17 поеха към Украйна
16:59 31.10.2026
29 Боже опази
17:00 31.10.2026
30 Кремък
17:00 31.10.2026
31 Брюксел опита държавен преврат в Полша.
До коментар #21 от "полските медии пишат за преврат":Двамата превратаджии Урсула и Доналд Туск използваха военна полиция и части на терористичното НАТО за да окупират Полша
17:01 31.10.2026
32 Тия кои ги бръсне за слива?
17:01 31.10.2026
33 Новини
17:01 31.10.2026
34 гост
17:02 31.10.2026
35 Свят ще ви се завие
17:04 31.10.2026
36 жик так
17:06 31.10.2026
37 Скандално
До коментар #21 от "полските медии пишат за преврат":СайтаЧети
Коментиран от #38
17:08 31.10.2026
38 жик так
До коментар #37 от "Скандално":Чета всичко .
17:09 31.10.2026
39 кирче Будалов
бункерните чекмеджета
17:10 31.10.2026
40 защо
Гарантирано от фон дер Лайен
17:12 31.10.2026
41 Азов
17:12 31.10.2026
42 Ами
И за съжаление ние пак сме от грешната страна.
Или поне бяхме и то доста дълго време.
Не че не може и пак да бъдем ...
Коментиран от #46
17:12 31.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ум робува
До коментар #9 от "Терориста":Всички държави които обикалят този терорист са терористи. СмЕх от залата на сатиричният театър.
17:22 31.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Соломон
До коментар #42 от "Ами":И идея си някаш що е то нацизаъм.Вярно е че в Украйна сега има много нацисти .Но всички са с руски паспорти
Коментиран от #54, #57
17:28 31.10.2026
47 Безродници
17:29 31.10.2026
48 Читател
17:29 31.10.2026
49 нннн
17:33 31.10.2026
50 факт
17:34 31.10.2026
51 кукузел
17:40 31.10.2026
52 Смех бате
17:40 31.10.2026
53 Американците
Будаланов се е объркал. Това слово е за пред финансиращата ги организация на европейските фашаги
17:41 31.10.2026
54 СаламМон
До коментар #46 от "Соломон":А черна луканка обичаш ли ?
Коментиран от #55
17:42 31.10.2026
55 Соломон
До коментар #54 от "СаламМон":Али Реза.Цял ли го искаш или да ти го нарежа на парченца
17:44 31.10.2026
56 Възмутен
Това да не е форума на някой хоспис ?
17:47 31.10.2026
57 Шломо
До коментар #46 от "Соломон":ти май забрави, че благодарение на руснаците сега те има дори и теб. Фашистките ти евро приятели имаха съвсем други планове за твоята рода. Изкъпи се, сложи си чисти дрехи, купи цветя и иди да им се поклониш на някой паметник. После иди в синагогата и се помоли за тях вместо да пишеш глупости тук.
Коментиран от #59
17:47 31.10.2026
58 Много Известен Съветски Актьор
17:48 31.10.2026
59 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #57 от "Шломо":Доста са ти промили мозъка !
Няма по голям душманин от московията !
17:49 31.10.2026