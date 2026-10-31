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Кирило Буданов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ
  Тема: Украйна

Кирило Буданов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ

31 Октомври, 2026 16:35 1 129 59

  • кирило буданов-
  • украйна-
  • сащ-
  • военна помощ-
  • гаранции за сигурност-
  • русия

Ръководителят на украинската президентска администрация заяви, че Киев остава зависим от американската помощ за ранно предупреждение срещу въздушни атаки

Кирило Буданов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отбранителната помощ за Украйна не трябва да се разглежда като едностранна благотворителност, а като прагматична инвестиция на Съединените щати в собствената им глобална сигурност. Това заяви ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов по време на разговори с председателя на Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ Роджър Уикър и члена на Комисията по разузнаване Майкъл Бенет.

В разговорите са били обсъдени предизвикателствата пред Киев на настоящия етап от войната с Русия, както и приоритетите във военно-техническото сътрудничество между Украйна и САЩ.

Киев разчита на американски системи за предупреждение

Буданов е обърнал специално внимание на зачестилите руски въздушни удари срещу украински градове в тила. По думите му атаките срещу гражданска и критична инфраструктура представляват систематичен терор, който няма военна целесъобразност и не променя коренно обстановката на фронтовата линия.

Украйна остава критично зависима от американската подкрепа за системите за ранно предупреждение при въздушни заплахи. Според Буданов те са необходими за защитата на цивилното население през зимния сезон, когато ударите срещу градове и инфраструктурни обекти могат да създадат допълнителни рискове.

Буданов очаква напредък в преговорите

По отношение на дипломатическия процес с Русия Буданов е посочил ролята на Вашингтон в организирането и насърчаването на диалога. Той е заявил, че за постигането на реален резултат трябва предварително да бъдат създадени необходимите условия.

Киев очаква конкретен напредък по време на следващия кръг от тристранни преговори. В предоставената информация не се посочва дата за провеждането му.

Украйна настоява за гаранции за сигурност

Централна тема в разговорите са били и бъдещите архитектури за сигурност в региона. Буданов предупреди, че прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да осигури устойчив мир.

„Всяко мирно уреждане или прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да гарантира устойчив мир“, заяви Кирило Буданов.

Той призова бъдещите споразумения да бъдат разглеждани от американска страна като стратегически инструмент за укрепване на отбранителните способности на съюзниците и за стабилността на самите Съединени щати.

Източници: focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те на 3-ти ноември

    6 36 Отговор
    американците ще се защитят.
    Да му мисли Тръмп, респективно Путин.

    Коментиран от #19

    16:36 31.10.2026

  • 2 А50

    36 2 Отговор
    Е сега виче е ясно защо Грую инвестора в 404

    16:37 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съждението е просто абсурдно

    54 2 Отговор
    (Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ) ку-кууу !

    16:39 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Теслатъ

    37 2 Отговор
    """"Кирчу БудаЛанов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ!""""" ------ Евалла, Кирчо, закова го!!!! -)))))))))))))))

    16:42 31.10.2026

  • 8 Сатана Z

    44 1 Отговор
    Жителка на Олешки разказва със сълзи на очи как Въоръжените сили на Украйна са разпръснали мини из зеленчуковите градини на местни пенсионери.
    В резултат на това загива мъж – ръцете му са откъснати от експлозия, докато е излязъл да почисти тревата.
    Жената заяви, че няма да напусне Олешки:
    „Искам да бъда с Русия. Ще чакам победата до самия край.“

    Коментиран от #28

    16:43 31.10.2026

  • 9 Терориста

    33 2 Отговор
    Разсъждава за сигурност 🧐

    Коментиран от #44

    16:45 31.10.2026

  • 10 жик так

    35 1 Отговор
    Тия лозунги тоя да си ги завре некъде !!!

    16:45 31.10.2026

  • 11 Кво казва тоя турчин

    31 1 Отговор
    Кирило Буданов никой не го интересува. Ако иска и на турски може да го напише

    16:46 31.10.2026

  • 12 осраински

    37 1 Отговор
    Фелдмаршал Кайтел изгледал презрително американските,френските и английските представители и попитал Жуков:-"ТЕЗИ, И ТЕ ЛИ СА "ПОБЕДИТЕЛИ""???
    Този негов въпрос не можете да изтриете от историята..нали?
    За единствен,достоен победител във Втората световна война, самата Германия признава СССР.

    16:46 31.10.2026

  • 13 Сатана Z

    21 1 Отговор
    Експлозия е станала във фабрика в Испания, която произвежда боеприпаси, включително за Украйна, съобщава ABC.

    Според източници, взривът в завода „Ел Фарге“ (El Fargue) в Гранада е причинен от неизправност по време на изпитания. От полицията заявиха, че инцидентът е станал в оградена зона на обекта. Трима души са пострадали.

    През 2024 г. испанският депутат Хосе Антонио Родригес Салас заяви, че тази фабрика доставя „значително“ количество въоръжение за Украйна.

    На 13 октомври камион, превозващ минометни снаряди от обекта, се преобърна на пътя.

    16:47 31.10.2026

  • 14 Здравейте атлантиците

    24 1 Отговор
    Почнаха и протестите в Германия ! Тая нощ недейте спа . Ще е интересна нощ !!

    16:48 31.10.2026

  • 15 Уркоинвестбанк

    22 1 Отговор
    Вече сметките им не излизат на САЩ, затова набутаха фон Мюнхаузен да плаща известно време, след това на малките зелени терорист чета ви е спукана работата. В бъдещето Украйна няма да има.

    16:49 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Може украинците направо

    25 1 Отговор
    в Тексас да се преселят тогава че директно за сигурността на САЩ да се грижат щом това им било важното

    16:51 31.10.2026

  • 18 Тримата големи са се договорили

    27 1 Отговор
    Кой се интересува от Европейския съюз и Украйна при положение че от тях вече няма какво да получа. Украйна имаше но ....вече нищо не остана. Ние ако сме глупави да даваме на един просяк от който нищо не може да вземе съединените щати не са прости

    16:51 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 сигурността на САЩ

    25 1 Отговор
    ли му стана важна на тоя мармот сега ? хахахаха.... да няма и двойно гражданство и клетва в САЩ да е полагал тоя ?

    16:54 31.10.2026

  • 21 полските медии пишат за преврат

    19 1 Отговор
    Има ли Майдан в Полша ?
    Или пък нашите Виденови протести ?!
    Във Варшава палаткови лагери , тълпа щурмуваща Конституционния трибунал .
    А опозицията вика "преврат "!!

    Коментиран от #31, #37

    16:54 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Личните ви мнения

    11 1 Отговор
    Относно войните не ни интересуват.

    16:57 31.10.2026

  • 24 и Французите запалиха моторетката

    15 1 Отговор
    Там вече всичко дими в момента .

    16:57 31.10.2026

  • 25 Роко

    14 1 Отговор
    Да,ясно ,целия свят зави от уср...тези!!!

    16:57 31.10.2026

  • 26 късичко име

    20 1 Отговор
    Така е Кирчо. Без Украина няма да мръкне, няма и да съмне.
    Малееее, да се гътнеш от смях.
    п.п.
    Кво стана? Нали без украинското зърно света щеше да умре от глад и цената на пшеницата щеше да се вдигне 5-торно (това пак го каза Буданов)? Та какво стана, защо цената на пшеницата е намалена драстично???

    16:57 31.10.2026

  • 27 666

    17 1 Отговор
    Самите американци са казали отдавна че защитата им е цял океан.А иначе помоща на Украйна е че те дават жертви американците продават оръжие а ЕС дава парите

    16:58 31.10.2026

  • 28 Соломон

    3 17 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Приказки под шипковия храст.Искала да бъде с Русия ама намала да напусне.И защо така бе Миме.Любимата ти Русия ти прати автобуси.И от всички обичащи Русия само 4 автобуса поеха в тази посока.Останалите 17 поеха към Украйна

    16:59 31.10.2026

  • 29 Боже опази

    20 1 Отговор
    сигурността на САЩ от Украйна да зависи и Кирли Буданчо за нея да се грижи

    17:00 31.10.2026

  • 30 Кремък

    11 1 Отговор
    Тия лафове вървят в Урсулистан,но в Задокеания не минават.

    17:00 31.10.2026

  • 31 Брюксел опита държавен преврат в Полша.

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "полските медии пишат за преврат":

    Двамата превратаджии Урсула и Доналд Туск използваха военна полиция и части на терористичното НАТО за да окупират Полша

    17:01 31.10.2026

  • 32 Тия кои ги бръсне за слива?

    11 1 Отговор
    И тоя настоява и диктува това е окрааинска черта да се имаш за шеф на света и всеки да ти е длъжен

    17:01 31.10.2026

  • 33 Новини

    15 1 Отговор
    Цяла Европа се тресе от протести младежите се сабудиха,чете ли лозунгите? Този безродник в война ще ивестира ,дажвзима пушката и да ходи а не да казва къде да се харчи бюджета

    17:01 31.10.2026

  • 34 гост

    12 1 Отговор
    За сигурноста на САЩ, цената е заличаването на украинския народ.

    17:02 31.10.2026

  • 35 Свят ще ви се завие

    13 1 Отговор
    Ще видите какви главорези ви е инвестирал/инфилтрирал в САЩ и ЕС психопатът Будаков... само агонията на Украйна да свърши. Свят ще ви се завие.

    17:04 31.10.2026

  • 36 жик так

    13 0 Отговор
    Тоя левак Туск ще съсипе Полша !!

    17:06 31.10.2026

  • 37 Скандално

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "полските медии пишат за преврат":

    СайтаЧети

    Коментиран от #38

    17:08 31.10.2026

  • 38 жик так

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Скандално":

    Чета всичко .

    17:09 31.10.2026

  • 39 кирче Будалов

    14 0 Отговор
    Подкрепата за Украйна е инвестиция в
    бункерните чекмеджета

    17:10 31.10.2026

  • 40 защо

    11 0 Отговор
    Ако на някой му трябва съвет, да се обръща към който и да е от "Банкова". Ще му кажат и обяснят всичко: добро-зло, правилно-неправилно, какво трябва-какво не, и каквото се сетите. И да не питате, те пак ще ви обяснят. И да знаете, това е единствения път да живеете щастливо като украинците.
    Гарантирано от фон дер Лайен

    17:12 31.10.2026

  • 41 Азов

    1 11 Отговор
    Инвестициите за Украйна са гаранции за сигурността на България.

    17:12 31.10.2026

  • 42 Ами

    16 0 Отговор
    Подкрепата за Украйна си е инвестиция в нацизъм.
    И за съжаление ние пак сме от грешната страна.
    Или поне бяхме и то доста дълго време.
    Не че не може и пак да бъдем ...

    Коментиран от #46

    17:12 31.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ум робува

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Терориста":

    Всички държави които обикалят този терорист са терористи. СмЕх от залата на сатиричният театър.

    17:22 31.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    И идея си някаш що е то нацизаъм.Вярно е че в Украйна сега има много нацисти .Но всички са с руски паспорти

    Коментиран от #54, #57

    17:28 31.10.2026

  • 47 Безродници

    12 1 Отговор
    Даже в Германия младежите не искат да войват и стачкуват а нашите Будиновци И Гюровци само пари и дивиденти гонят на наш гръб .Всички смалки чепове са с големи езици

    17:29 31.10.2026

  • 48 Читател

    11 0 Отговор
    Болен нацист края ще е скоро както и на цялата хунта фашистка,справка историята.

    17:29 31.10.2026

  • 49 нннн

    8 0 Отговор
    А Зеленски крепи небето с раменете си.

    17:33 31.10.2026

  • 50 факт

    6 0 Отговор
    подкрепя ли опита за преврат в полша

    17:34 31.10.2026

  • 51 кукузел

    1 0 Отговор
    Единственният им продаваем артикул е фобията към ближния, исконна за Пентагона.

    17:40 31.10.2026

  • 52 Смех бате

    2 1 Отговор
    Интересно как руснакът КИРИЛ, се превърна в КирилО.

    17:40 31.10.2026

  • 53 Американците

    1 0 Отговор
    инвестират в сигурността си като разширяват и подобряват отношенията си с Руската федерация. Това е най-сигурната инвестиция. За какво са им украинците.
    Будаланов се е объркал. Това слово е за пред финансиращата ги организация на европейските фашаги

    17:41 31.10.2026

  • 54 СаламМон

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    А черна луканка обичаш ли ?

    Коментиран от #55

    17:42 31.10.2026

  • 55 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "СаламМон":

    Али Реза.Цял ли го искаш или да ти го нарежа на парченца

    17:44 31.10.2026

  • 56 Възмутен

    0 1 Отговор
    Тук само бавно paзвиващи се соц дрОгари ли коментират ?
    Това да не е форума на някой хоспис ?

    17:47 31.10.2026

  • 57 Шломо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    ти май забрави, че благодарение на руснаците сега те има дори и теб. Фашистките ти евро приятели имаха съвсем други планове за твоята рода. Изкъпи се, сложи си чисти дрехи, купи цветя и иди да им се поклониш на някой паметник. После иди в синагогата и се помоли за тях вместо да пишеш глупости тук.

    Коментиран от #59

    17:47 31.10.2026

  • 58 Много Известен Съветски Актьор

    1 1 Отговор
    Кирило Буданов, знае какво говори. За разлика от нашият Мунчо, този го слушат внимателно. Неслучайно рейтингът му в Украйна отстъпва само на генерал Залужни. Като шеф на ГУР свърши огромна работа в полза на страната си. И сега е точно на място. Неслучайно Зеленски го направи преговарящ с американците.

    17:48 31.10.2026

  • 59 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Шломо":

    Доста са ти промили мозъка !
    Няма по голям душманин от московията !

    17:49 31.10.2026

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