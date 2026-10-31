Кирило Буданов: Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на САЩ

Отбранителната помощ за Украйна не трябва да се разглежда като едностранна благотворителност, а като прагматична инвестиция на Съединените щати в собствената им глобална сигурност. Това заяви ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов по време на разговори с председателя на Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ Роджър Уикър и члена на Комисията по разузнаване Майкъл Бенет.

В разговорите са били обсъдени предизвикателствата пред Киев на настоящия етап от войната с Русия, както и приоритетите във военно-техническото сътрудничество между Украйна и САЩ.

Киев разчита на американски системи за предупреждение

Буданов е обърнал специално внимание на зачестилите руски въздушни удари срещу украински градове в тила. По думите му атаките срещу гражданска и критична инфраструктура представляват систематичен терор, който няма военна целесъобразност и не променя коренно обстановката на фронтовата линия.

Украйна остава критично зависима от американската подкрепа за системите за ранно предупреждение при въздушни заплахи. Според Буданов те са необходими за защитата на цивилното население през зимния сезон, когато ударите срещу градове и инфраструктурни обекти могат да създадат допълнителни рискове.

Буданов очаква напредък в преговорите

По отношение на дипломатическия процес с Русия Буданов е посочил ролята на Вашингтон в организирането и насърчаването на диалога. Той е заявил, че за постигането на реален резултат трябва предварително да бъдат създадени необходимите условия.

Киев очаква конкретен напредък по време на следващия кръг от тристранни преговори. В предоставената информация не се посочва дата за провеждането му.

Украйна настоява за гаранции за сигурност

Централна тема в разговорите са били и бъдещите архитектури за сигурност в региона. Буданов предупреди, че прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да осигури устойчив мир.

„Всяко мирно уреждане или прекратяване на военните действия без ясни механизми за сигурност няма да гарантира устойчив мир“, заяви Кирило Буданов.

Той призова бъдещите споразумения да бъдат разглеждани от американска страна като стратегически инструмент за укрепване на отбранителните способности на съюзниците и за стабилността на самите Съединени щати.

Източници: focus-news.net