Над Киев е изграден защитен купол срещу дронове „Шахед“

Над Киев е изграден защитен купол от средства за радиоелектронна борба, предназначен да прекъсва комуникацията на дистанционно управлявани руски дронове „Шахед“. Това съобщи съветникът на президента на Украйна по въпросите на отбранителните технологии Сергей „Флеш“ Бескрестнов.

По думите му става дума за мащабна операция по защитата на украинската столица в условията на т.нар. „градска война“. Според Бескрестнов една от основните технологии, използвани от руските оператори за търсене на цели и управление на безпилотните апарати, е MESH радиокомуникацията.

При този подход на самия дрон се поставя радиомодем, чрез който руският оператор може да го управлява директно от територията на Руската федерация. Именно това, според съветника, е наложило спешното изграждане на защитния купол над Киев.

Оборудване на стотици места

„Задачите бяха мащабни и амбициозни - да се извърши голям обем работа в целия град за няколко седмици“, заяви Бескрестнов.

В операцията са участвали основните производители на оборудване за електронна война, които са произвеждали и инсталирали системите денонощно. По думите му са били ангажирани Генералният щаб, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Съветът за национална сигурност и отбрана, въоръжените сили и други украински подразделения.

Оборудването и антените са разположени на стотици места в целия град. Бескрестнов определи реализацията като изключително сложна както технически, така и логистично. Той каза, че операцията е била под постоянния контрол на президента.

Русия търси нови решения

Според Бескрестнов изградената система е принудила Русия да спре, да модернизира дроновете „Шахед“ и да търси нови технически решения. Той не посочи конкретни данни за броя на поставените средства, обхвата на защитата или резултатите от отделни въздушни атаки.

Сергей Бескрестнов, известен с позивната „Флеш“, беше назначен през юли 2026 г. за съветник на президента на Украйна по въпросите на развитието на технологичните направления в отбраната. Преди това е работил по теми, свързани с дронове, радиовръзки и радиоелектронна борба.

Източници: focus-news.net, armyinform.com.ua, suspilne.media