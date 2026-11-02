Над Киев е изграден защитен купол срещу дронове „Шахед“

Над Киев е изграден защитен купол от средства за радиоелектронна борба, предназначен да прекъсва комуникацията на дистанционно управлявани руски дронове „Шахед“. Това съобщи съветникът на президента на Украйна по въпросите на отбранителните технологии Сергей „Флеш“ Бескрестнов.
По думите му става дума за мащабна операция по защитата на украинската столица в условията на т.нар. „градска война“. Според Бескрестнов една от основните технологии, използвани от руските оператори за търсене на цели и управление на безпилотните апарати, е MESH радиокомуникацията.
При този подход на самия дрон се поставя радиомодем, чрез който руският оператор може да го управлява директно от територията на Руската федерация. Именно това, според съветника, е наложило спешното изграждане на защитния купол над Киев.
Оборудване на стотици места
„Задачите бяха мащабни и амбициозни - да се извърши голям обем работа в целия град за няколко седмици“, заяви Бескрестнов.
В операцията са участвали основните производители на оборудване за електронна война, които са произвеждали и инсталирали системите денонощно. По думите му са били ангажирани Генералният щаб, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Съветът за национална сигурност и отбрана, въоръжените сили и други украински подразделения.
Оборудването и антените са разположени на стотици места в целия град. Бескрестнов определи реализацията като изключително сложна както технически, така и логистично. Той каза, че операцията е била под постоянния контрол на президента.
Русия търси нови решения
Според Бескрестнов изградената система е принудила Русия да спре, да модернизира дроновете „Шахед“ и да търси нови технически решения. Той не посочи конкретни данни за броя на поставените средства, обхвата на защитата или резултатите от отделни въздушни атаки.
Сергей Бескрестнов, известен с позивната „Флеш“, беше назначен през юли 2026 г. за съветник на президента на Украйна по въпросите на развитието на технологичните направления в отбраната. Преди това е работил по теми, свързани с дронове, радиовръзки и радиоелектронна борба.
Източници: focus-news.net, armyinform.com.ua, suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брях!!!
Коментиран от #6
21:06 02.11.2026
2 Демократичен проблем
21:07 02.11.2026
3 Боруна Лом
21:08 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рускиня
21:08 02.11.2026
6 Бравос
До коментар #1 от "Брях!!!":А сега да го пробваме да видим дали работи
Коментиран от #23
21:09 02.11.2026
7 Ъхъ
21:09 02.11.2026
8 горски
Коментиран от #42
21:09 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ?????
Всичко им е ОК.
Слава Богу.
А то аз се притеснявах.
21:10 02.11.2026
11 На ма кя му у
21:11 02.11.2026
12 Феникс
21:12 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Осраина
21:13 02.11.2026
15 Мек ми е
21:14 02.11.2026
16 БАЙ СТАВРИ
21:17 02.11.2026
17 1111
21:18 02.11.2026
18 И АЗ "ВЕРВАМ"
21:21 02.11.2026
19 кукузел
21:22 02.11.2026
20 СУПЕР!
Коментиран от #35
21:24 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Браво!!!
То и евреите имаха куполи, ама отидоя некаде за скрап!
Трала ла ла
21:25 02.11.2026
23 Отивам да надена каската
До коментар #6 от "Бравос":Че да не мебджукне някоя отломка!
21:29 02.11.2026
24 Ами
В половин окраина няма ток. На много места вече няма и вода.
Американците са засекли че Русия мести бомбандировачи.
Утре или в други ден очакват да е още по-зле. Твърдят, че Путин
изчаквал изборите в САЩ за да започне голямото "бум-бум".
21:29 02.11.2026
25 Артилерист
21:30 02.11.2026
26 Калпзанин
21:30 02.11.2026
27 az СВО Победа 81
21:33 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ШЕФА
21:39 02.11.2026
30 Бай той Толстой
21:42 02.11.2026
31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ОТ ЖУЖИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ФАЩ
АГЕНТА КРАСНОВ
ИМА СЛАБОСТ КЪМ
ГОСПОДАРЯ СИ...ОСТАВАШЕ И ДА НЯМА...
21:42 02.11.2026
32 А50
21:45 02.11.2026
33 ами
21:50 02.11.2026
34 Антирашист 5017
21:53 02.11.2026
35 Антирашист 5018
До коментар #20 от "СУПЕР!":Зеленски е герой и не "хленчи " ,а защитава родината си ! Вие знаете ли коя е вашата родина?
Коментиран от #37, #39, #40
21:59 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много ясно
До коментар #35 от "Антирашист 5018":Русия е нашата родина
22:07 02.11.2026
38 Сега вече ша има ли ток
22:09 02.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГрУЙО
22:10 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 „Алтернатива за Германия“
22:20 02.11.2026
46 Адолф
22:33 02.11.2026