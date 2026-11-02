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Над Киев е изграден защитен купол срещу дронове „Шахед“
  Тема: Украйна

Над Киев е изграден защитен купол срещу дронове „Шахед“

2 Ноември, 2026 21:05 2 678 46

  • киев-
  • шахед-
  • радиоелектронна борба-
  • сергей бескрестнов-
  • украйна

Системата за радиоелектронна борба е разположена на стотици места в украинската столица, по думите на Сергей Бескрестнов тя е изградена за няколко седмици

Над Киев е изграден защитен купол срещу дронове „Шахед“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Над Киев е изграден защитен купол от средства за радиоелектронна борба, предназначен да прекъсва комуникацията на дистанционно управлявани руски дронове „Шахед“. Това съобщи съветникът на президента на Украйна по въпросите на отбранителните технологии Сергей „Флеш“ Бескрестнов.

По думите му става дума за мащабна операция по защитата на украинската столица в условията на т.нар. „градска война“. Според Бескрестнов една от основните технологии, използвани от руските оператори за търсене на цели и управление на безпилотните апарати, е MESH радиокомуникацията.

При този подход на самия дрон се поставя радиомодем, чрез който руският оператор може да го управлява директно от територията на Руската федерация. Именно това, според съветника, е наложило спешното изграждане на защитния купол над Киев.

Оборудване на стотици места

„Задачите бяха мащабни и амбициозни - да се извърши голям обем работа в целия град за няколко седмици“, заяви Бескрестнов.

В операцията са участвали основните производители на оборудване за електронна война, които са произвеждали и инсталирали системите денонощно. По думите му са били ангажирани Генералният щаб, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Съветът за национална сигурност и отбрана, въоръжените сили и други украински подразделения.

Оборудването и антените са разположени на стотици места в целия град. Бескрестнов определи реализацията като изключително сложна както технически, така и логистично. Той каза, че операцията е била под постоянния контрол на президента.

Русия търси нови решения

Според Бескрестнов изградената система е принудила Русия да спре, да модернизира дроновете „Шахед“ и да търси нови технически решения. Той не посочи конкретни данни за броя на поставените средства, обхвата на защитата или резултатите от отделни въздушни атаки.

Сергей Бескрестнов, известен с позивната „Флеш“, беше назначен през юли 2026 г. за съветник на президента на Украйна по въпросите на развитието на технологичните направления в отбраната. Преди това е работил по теми, свързани с дронове, радиовръзки и радиоелектронна борба.

Източници: focus-news.net, armyinform.com.ua, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брях!!!

    60 3 Отговор
    Това купол от мрежа ли е, или некакви канапи са опиняли?!

    Коментиран от #6

    21:06 02.11.2026

  • 2 Демократичен проблем

    58 5 Отговор
    Трошат милиард след милиард, докато лапнишараните не са свършили парите и веднага искат още, защото "проблемът е сериозен"

    21:07 02.11.2026

  • 3 Боруна Лом

    45 3 Отговор
    ХАХАХА.... ГЕВГИР! ПАК ОТЛЪЧЕНИ МИЛИАРДИ

    21:08 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рускиня

    45 4 Отговор
    Вова ще му види сметката! 😂

    21:08 02.11.2026

  • 6 Бравос

    47 1 Отговор

    До коментар #1 от "Брях!!!":

    А сега да го пробваме да видим дали работи

    Коментиран от #23

    21:09 02.11.2026

  • 7 Ъхъ

    53 2 Отговор
    Ефектът,е че в Киев няма ток!😂

    21:09 02.11.2026

  • 8 горски

    53 4 Отговор
    Сериозна работа,аз пък се чудех защо няма ток в Киев,а той отивал да поддържа купола....а водата да го охлажда....затова и вода няма....

    Коментиран от #42

    21:09 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    45 2 Отговор
    Значи да не се притесняваме за тях.
    Всичко им е ОК.
    Слава Богу.
    А то аз се притеснявах.

    21:10 02.11.2026

  • 11 На ма кя му у

    42 1 Отговор
    Може срещу Геран 1 или 2 ама , то има Геран 4 и Геран 5 .............

    21:11 02.11.2026

  • 12 Феникс

    34 2 Отговор
    Откъде взеха толкова канап милите?

    21:12 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Осраина

    31 1 Отговор
    Аха, окрахиени измислиха купол от въдиците, ноу хау, ще продават на пинчери от прибалтика,за три милиарда.

    21:13 02.11.2026

  • 15 Мек ми е

    35 0 Отговор
    Видехме какъв "щит" изградиха СА и ОАЕ та даже и Катар и Кувейт......невидим

    21:14 02.11.2026

  • 16 БАЙ СТАВРИ

    35 3 Отговор
    Купол с помощта на ГЮРО И КАНАДЕЦА.

    21:17 02.11.2026

  • 17 1111

    28 1 Отговор
    От цялата работа разбрах, че са изпържили ненужно мозъците на малкото останали куiefчани...

    21:18 02.11.2026

  • 18 И АЗ "ВЕРВАМ"

    18 1 Отговор
    ......БЛАЖЕНИ ДА СА И ДРУГИТЕ "ВЕРВАЩИ".........🤣🤦‍♀️

    21:21 02.11.2026

  • 19 кукузел

    23 2 Отговор
    Все с нашите данъци, за параноя на Победа.

    21:22 02.11.2026

  • 20 СУПЕР!

    26 3 Отговор
    Значи няма повече да чуем Зеленски да хленчи,че руски дронове унищожават инфраструктурата на Киев...!

    Коментиран от #35

    21:24 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Браво!!!

    22 3 Отговор
    Сега ще ги ударят с дронове « Шехерезада»
    То и евреите имаха куполи, ама отидоя некаде за скрап!
    Трала ла ла

    21:25 02.11.2026

  • 23 Отивам да надена каската

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бравос":

    Че да не мебджукне някоя отломка!

    21:29 02.11.2026

  • 24 Ами

    18 3 Отговор
    Пълни глупости. Днес са ги разбили с дронове.
    В половин окраина няма ток. На много места вече няма и вода.
    Американците са засекли че Русия мести бомбандировачи.
    Утре или в други ден очакват да е още по-зле. Твърдят, че Путин
    изчаквал изборите в САЩ за да започне голямото "бум-бум".

    21:29 02.11.2026

  • 25 Артилерист

    16 1 Отговор
    Руснаците използват Шахеди без бойна глава за претоварване на ПВО и РЕБ защитата. След тях идват и безпрепятствено поразяват високоскоростни Герани и високоточни ракети...

    21:30 02.11.2026

  • 26 Калпзанин

    12 1 Отговор
    И като прекъснат комуникацията къде ще падат тия дронове, за един прЕател питам?

    21:30 02.11.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    14 3 Отговор
    Е, тогава защо пискат всеки ден???

    21:33 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ШЕФА

    13 2 Отговор
    Само където Шахедите не се интересуват от тази информация хахааа

    21:39 02.11.2026

  • 30 Бай той Толстой

    8 1 Отговор
    Голем майтап.А ние ръсим пари яко

    21:42 02.11.2026

  • 31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 5 Отговор
    ДАЛЕЧНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАСЛЕДНИК НАЗНАЧЕН
    ОТ ЖУЖИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ФАЩ
    АГЕНТА КРАСНОВ
    ИМА СЛАБОСТ КЪМ
    ГОСПОДАРЯ СИ...ОСТАВАШЕ И ДА НЯМА...

    21:42 02.11.2026

  • 32 А50

    6 1 Отговор
    Обаче срещу Герани намат защита особенно Геран4 и 5

    21:45 02.11.2026

  • 33 ами

    6 1 Отговор
    Тогава не искам да чувам рев, че дрон бил поразил магазин, болница и т.н.

    21:50 02.11.2026

  • 34 Антирашист 5017

    0 5 Отговор
    Русия копира най лошото от запада ,копира хитлер !

    21:53 02.11.2026

  • 35 Антирашист 5018

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "СУПЕР!":

    Зеленски е герой и не "хленчи " ,а защитава родината си ! Вие знаете ли коя е вашата родина?

    Коментиран от #37, #39, #40

    21:59 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Антирашист 5018":

    Русия е нашата родина

    22:07 02.11.2026

  • 38 Сега вече ша има ли ток

    4 1 Отговор
    в Киева?

    22:09 02.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГрУЙО

    4 0 Отговор
    Каквото и да правят , пътници са!

    22:10 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 „Алтернатива за Германия“

    0 0 Отговор
    e представила в Берлин програмни документи и решения, с които потвърждава подкрепата си за по-тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, прекратяване на военната помощ за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия. Документите са били представени от Маркус Фронмайер, Щефан Кьойтер и Геролд Отен.

    22:20 02.11.2026

  • 46 Адолф

    0 0 Отговор
    То и чичо обещаваше оръжие-чудо, което ще обърне войната...Факт или фейк.

    22:33 02.11.2026

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