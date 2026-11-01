Новини
Свят »
Румъния »
Румъния вдигна четири F-16 заради два дрона
  Тема: Украйна

Румъния вдигна четири F-16 заради два дрона

1 Ноември, 2026 15:24 1 199 35

  • румъния-
  • дронове-
  • f-16-
  • молдова-
  • въздушно пространство-
  • черно море

Дроновете са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната, жители на шест окръга са получили предупреждения за въздушна опасност

Румъния вдигна четири F-16 заради два дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румъния е вдигнала четири изтребителя F-16 и военен хеликоптер IAR-330 SOCAT, след като два дрона са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната вечерта на 31 октомври. Военната реакция е била предприета за наблюдение и управление на ситуацията.

„Две дронове са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния“, съобщи румънското Министерство на отбраната. По данни на ведомството единият безпилотен апарат е напуснал въздушното пространство на страната, а вторият е бил наблюдаван за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. Няма съобщения за свален дрон.

Още новини от Украйна

Предупреждения в шест окръга

Заради навлизането на дроновете е задействана системата за известяване на населението. Предупреждения за потенциална въздушна опасност са получили жителите на Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Случаят е станал в североизточната част на Румъния, в близост до Молдова и Украйна. Данните за движението на втория дрон не дават информация дали той е напуснал страната, бил е изгубен от радарите или е паднал. Към момента няма потвърждение за поразен безпилотен апарат или за причинени щети.

Подобен инцидент и в Молдова

В същия ден дрон е нарушил и въздушното пространство на Молдова по време на масирани въздушни удари срещу обекти в Украйна. Инцидентът е поредният в района, откакто войната в Украйна увеличи риска от навлизане на безпилотни летателни апарати в съседни държави.

На 23 октомври молдовското Министерство на външните работи осъди нарушение на въздушния суверенитет на страната от дрон и обвини Русия за него. Напрежението между Кишинев и Москва се засили и след откриването на паднал дрон в село Чистелница, само на 100 метра от жилищна сграда. В отговор Молдова обяви служител на руското посолство за персона нон грата.

На този фон Румъния и Молдова водят разговори за съвместно разработване на специализирани програми за борба с безпилотните летателни апарати. Новият инцидент показва, че въздушната сигурност по източния фланг на региона остава пряко засегната от бойните действия в Украйна.

Източници: focus-news.net, digi24.ro, tvrinfo.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бравос

    13 0 Отговор
    на Никушора !

    15:26 01.11.2026

  • 2 Мич

    22 3 Отговор
    За два дрона 4 самолета, а за 1 самолет цяла ескадрила. Смешници

    15:26 01.11.2026

  • 3 Голям зор

    7 1 Отговор
    Като не се разчита на нас така шааа

    15:28 01.11.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 2 Отговор
    Смятайте колко струва час полет на 4 -Ф16.Колко ресурс на двигателите заминава...
    За 2 дрона

    15:29 01.11.2026

  • 5 Хи хи

    22 3 Отговор
    Ама нали зеленото жуже щеше да ни пази от Путин, какво стана с парите дето му дадохме ??!! Искаме си ги обратно !!

    15:30 01.11.2026

  • 6 Пущиня(к)

    12 4 Отговор
    Имат - дигат. Наще пълзат по пистата. Ена част, де, другите картинки още са на салфетката.

    15:30 01.11.2026

  • 7 Дроновете

    21 2 Отговор
    са били Украински и са изстреляни нарочно срещу Румъния за да се поддържа напрежението в ЕС и НАТО! Време е да свикнете с "игричките" на фашистите...

    15:30 01.11.2026

  • 8 4 самолета

    14 1 Отговор
    За 2 дрона... А колко самолета ще вдигнат за 200 дрона?

    15:32 01.11.2026

  • 9 Хи хи

    9 1 Отговор
    Руските дронове нападат нато, а зеля се крие !! Толкоз пари му дадохме да ни пази !!

    15:32 01.11.2026

  • 10 Макс

    8 7 Отговор
    А, бе , сега се сетих да питам , ние нямахме ли някави ф-ки вече ? И ако имаме какво правят , движат ли се изобщо ? Радев , летец си все пак ??? Вдигаш ли самолета ???

    Коментиран от #35

    15:33 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оги

    9 1 Отговор
    Много евтино им е излязло.

    15:34 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    11 0 Отговор
    Ние няма и какво да вдигнем...

    15:37 01.11.2026

  • 19 Всяко

    8 2 Отговор
    вдигане на четири F-16 са 40 000 пенсии! ... че така

    15:40 01.11.2026

  • 20 ИВАН

    12 0 Отговор
    И кой плаща масрафа, ние, простите хорица ... до там я докараха умните политици, ама на тях не им пука, взимат си огромните заплати, а хората гладуват и студуват за кефа на шепа търтеи.

    15:40 01.11.2026

  • 21 Защо скачат?

    6 2 Отговор
    Не мога да разбера къде са тръгнали, при условие че като видят 2 дрона и къде що има се вдига за тях. Не дай си Боже да са 200-300 дрона, тогава трябва къде що изтребител има в НАТО да идва.

    Коментиран от #23

    15:47 01.11.2026

  • 22 румъния

    1 7 Отговор
    вдига 4 самолета за два дрона, на рундьо му пада като шефа му пусне дрон в задунайската губерния.

    15:52 01.11.2026

  • 23 харалампи

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Защо скачат?":

    онези са държава,тук е територия.

    15:54 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Румъния вдигна четири F-16

    6 2 Отговор
    Разходи за час полет са около 25-32 000 долара (в зависимост от модификацията, разходите за гориво, поддръжка, резервни части и ресурса на двигателя). За минимум 2 часа този цирк струва най малко 350 000 евро с логистиката. 3 пъти са го направили за последните 24 часа и 1 милион евро от данъците на хората се изпариха за ден

    15:58 01.11.2026

  • 26 Румъния вдигна четири F-16

    4 2 Отговор
    1 милион евро от данъците на хората се изпариха за ден. 2600 румънски пенсии

    Коментиран от #27

    16:01 01.11.2026

  • 27 пални колата

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Румъния вдигна четири F-16":

    и виж там как е , после в северозападнала България.И накрая прави анализи и криви сметки.

    16:04 01.11.2026

  • 28 Руси Фанов

    1 0 Отговор
    Като са видели Герана са избягали!

    16:07 01.11.2026

  • 29 За пенсии и заплати пари няма

    3 0 Отговор
    но за глупостите на патканите има

    16:11 01.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Румъния вдигна четири F-16

    2 0 Отговор
    Към 30 юни 2026 г. общият външен дълг на Румъния достига 232,277 милиарда евро.
    Нарастване: Дългът се е увеличил с 4,039 милиарда евро спрямо края на 2025 г. и с около 20,4 милиарда евро спрямо същия период на предходната година

    16:13 01.11.2026

  • 32 Румъния вдигна четири F-16

    2 0 Отговор
    и с около 20,4 милиарда евро външният дълг на Румъния спрямо същия период на предходната година.... вдигна...

    16:15 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    1 0 Отговор
    имат - вдигат , а ние , благодарение на буци/ Буда , имаме платени, които ще дойдат друг път...

    16:40 01.11.2026

  • 35 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Макс":

    искаше да купим шведски но Борисов и тогавашният министър на армията Каракачанов настояха да са едни!!

    16:46 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания