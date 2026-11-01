Румъния вдигна четири F-16 заради два дрона

Румъния е вдигнала четири изтребителя F-16 и военен хеликоптер IAR-330 SOCAT, след като два дрона са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната вечерта на 31 октомври. Военната реакция е била предприета за наблюдение и управление на ситуацията.

„Две дронове са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния“, съобщи румънското Министерство на отбраната. По данни на ведомството единият безпилотен апарат е напуснал въздушното пространство на страната, а вторият е бил наблюдаван за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. Няма съобщения за свален дрон.

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Предупреждения в шест окръга

Заради навлизането на дроновете е задействана системата за известяване на населението. Предупреждения за потенциална въздушна опасност са получили жителите на Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Случаят е станал в североизточната част на Румъния, в близост до Молдова и Украйна. Данните за движението на втория дрон не дават информация дали той е напуснал страната, бил е изгубен от радарите или е паднал. Към момента няма потвърждение за поразен безпилотен апарат или за причинени щети.

Подобен инцидент и в Молдова

В същия ден дрон е нарушил и въздушното пространство на Молдова по време на масирани въздушни удари срещу обекти в Украйна. Инцидентът е поредният в района, откакто войната в Украйна увеличи риска от навлизане на безпилотни летателни апарати в съседни държави.

На 23 октомври молдовското Министерство на външните работи осъди нарушение на въздушния суверенитет на страната от дрон и обвини Русия за него. Напрежението между Кишинев и Москва се засили и след откриването на паднал дрон в село Чистелница, само на 100 метра от жилищна сграда. В отговор Молдова обяви служител на руското посолство за персона нон грата.

На този фон Румъния и Молдова водят разговори за съвместно разработване на специализирани програми за борба с безпилотните летателни апарати. Новият инцидент показва, че въздушната сигурност по източния фланг на региона остава пряко засегната от бойните действия в Украйна.

Източници: focus-news.net, digi24.ro, tvrinfo.ro