Румъния вдигна четири F-16 заради два дрона

Румъния е вдигнала четири изтребителя F-16 и военен хеликоптер IAR-330 SOCAT, след като два дрона са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната вечерта на 31 октомври. Военната реакция е била предприета за наблюдение и управление на ситуацията.
„Две дронове са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния“, съобщи румънското Министерство на отбраната. По данни на ведомството единият безпилотен апарат е напуснал въздушното пространство на страната, а вторият е бил наблюдаван за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. Няма съобщения за свален дрон.
Предупреждения в шест окръга
Заради навлизането на дроновете е задействана системата за известяване на населението. Предупреждения за потенциална въздушна опасност са получили жителите на Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.
Случаят е станал в североизточната част на Румъния, в близост до Молдова и Украйна. Данните за движението на втория дрон не дават информация дали той е напуснал страната, бил е изгубен от радарите или е паднал. Към момента няма потвърждение за поразен безпилотен апарат или за причинени щети.
Подобен инцидент и в Молдова
В същия ден дрон е нарушил и въздушното пространство на Молдова по време на масирани въздушни удари срещу обекти в Украйна. Инцидентът е поредният в района, откакто войната в Украйна увеличи риска от навлизане на безпилотни летателни апарати в съседни държави.
На 23 октомври молдовското Министерство на външните работи осъди нарушение на въздушния суверенитет на страната от дрон и обвини Русия за него. Напрежението между Кишинев и Москва се засили и след откриването на паднал дрон в село Чистелница, само на 100 метра от жилищна сграда. В отговор Молдова обяви служител на руското посолство за персона нон грата.
На този фон Румъния и Молдова водят разговори за съвместно разработване на специализирани програми за борба с безпилотните летателни апарати. Новият инцидент показва, че въздушната сигурност по източния фланг на региона остава пряко засегната от бойните действия в Украйна.
Източници: focus-news.net, digi24.ro, tvrinfo.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бравос
15:26 01.11.2026
2 Мич
15:26 01.11.2026
3 Голям зор
15:28 01.11.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
За 2 дрона
15:29 01.11.2026
5 Хи хи
15:30 01.11.2026
6 Пущиня(к)
15:30 01.11.2026
7 Дроновете
15:30 01.11.2026
8 4 самолета
15:32 01.11.2026
9 Хи хи
15:32 01.11.2026
10 Макс
Коментиран от #35
15:33 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оги
15:34 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
15:37 01.11.2026
19 Всяко
15:40 01.11.2026
20 ИВАН
15:40 01.11.2026
21 Защо скачат?
Коментиран от #23
15:47 01.11.2026
22 румъния
15:52 01.11.2026
23 харалампи
До коментар #21 от "Защо скачат?":онези са държава,тук е територия.
15:54 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Румъния вдигна четири F-16
15:58 01.11.2026
26 Румъния вдигна четири F-16
Коментиран от #27
16:01 01.11.2026
27 пални колата
До коментар #26 от "Румъния вдигна четири F-16":и виж там как е , после в северозападнала България.И накрая прави анализи и криви сметки.
16:04 01.11.2026
28 Руси Фанов
16:07 01.11.2026
29 За пенсии и заплати пари няма
16:11 01.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Румъния вдигна четири F-16
Нарастване: Дългът се е увеличил с 4,039 милиарда евро спрямо края на 2025 г. и с около 20,4 милиарда евро спрямо същия период на предходната година
16:13 01.11.2026
32 Румъния вдигна четири F-16
16:15 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
16:40 01.11.2026
35 Радев
До коментар #10 от "Макс":искаше да купим шведски но Борисов и тогавашният министър на армията Каракачанов настояха да са едни!!
16:46 01.11.2026