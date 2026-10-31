Украинската армия удари завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украинските сили са нанесли удар по държавното предприятие „Комбинат Каменски“ в град Каменск-Шахтински, Ростовска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Атаката е извършена през нощта срещу 31 октомври с бойни дронове и ракети, включително брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили.
„Атаката е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, в това число брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили“, се казва в съобщението на украинския Генерален щаб.
Според украинската страна в предприятието е избухнал пожар в склад за готова продукция, а четири производствени съоръжения са били повредени. В предоставената информация не се посочват данни за жертви или ранени.
Произвежда гориво за руски ракетни системи
„Комбинат Каменски“ е част от руския военно-промишлен комплекс. Предприятието произвежда твърдо ракетно гориво за боеприпаси за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни системи и авиационни оръжия.
Ударът по завода е обявен като част от действията на украинските сили срещу обекти, свързани с руското военно производство. В съобщението си Генералният щаб не посочва срок, в който производството може да бъде възстановено, нито оценка на нанесените материални щети.
Съобщено е и за удари по складове
Украинският Генерален щаб съобщава още, че са били поразени четири склада за военни доставки на руската армия. Те се намирали в районите на Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.
В предоставената информация няма независимо потвърждение от руска страна за щетите по „Комбинат Каменски“ и складовете. Не са посочени и допълнителни подробности за последиците от атаката.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин-
15:37 31.10.2026
2 Това не е добре!
Коментиран от #22
15:38 31.10.2026
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6 Хаха
15:41 31.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 стоян георгиев
15:47 31.10.2026
11 Реалност
За да се произведе твърдо гориво им трябва синтетичен каучук и точно определени полимери, а те се произвеждат на две места Воронежкаучук и Толиатикаучук.
С Воронеж свърши, сега и с Толиати ще свърши!
15:49 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #14, #19
15:50 31.10.2026
14 Хаха
До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":А как ще обясни съотношението 1:13 при размяната на чували, защото много се разминава с твоите фантазии...
Коментиран от #16, #21
15:53 31.10.2026
15 Констатация
15:55 31.10.2026
16 Обяснява се
До коментар #14 от "Хаха":с невероятният прираст на популациите от вълци и чакали в окупираните територии. Оказва се, че доставената руска храна е много богата на протеини.
Коментиран от #23
15:56 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Линда
До коментар #2 от "Това не е добре!":Много е странно
16:03 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 добре
16:08 31.10.2026