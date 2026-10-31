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Украинската армия удари завод за ракетно гориво в Ростовска област
  Тема: Украйна

Украинската армия удари завод за ракетно гориво в Ростовска област

31 Октомври, 2026 15:35 743 25

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  • русия-
  • ростовска област-
  • ракетно гориво-
  • комбинат каменски-
  • ракети-
  • дронове

По данни на украинския Генерален щаб при атаката са използвани дронове и ракети „Нептун“, повредени са четири производствени съоръжения и е възникнал пожар в склад за готова продукция

Украинската армия удари завод за ракетно гориво в Ростовска област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили са нанесли удар по държавното предприятие „Комбинат Каменски“ в град Каменск-Шахтински, Ростовска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Атаката е извършена през нощта срещу 31 октомври с бойни дронове и ракети, включително брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили.

„Атаката е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, в това число брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили“, се казва в съобщението на украинския Генерален щаб.

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Според украинската страна в предприятието е избухнал пожар в склад за готова продукция, а четири производствени съоръжения са били повредени. В предоставената информация не се посочват данни за жертви или ранени.

Произвежда гориво за руски ракетни системи

„Комбинат Каменски“ е част от руския военно-промишлен комплекс. Предприятието произвежда твърдо ракетно гориво за боеприпаси за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни системи и авиационни оръжия.

Ударът по завода е обявен като част от действията на украинските сили срещу обекти, свързани с руското военно производство. В съобщението си Генералният щаб не посочва срок, в който производството може да бъде възстановено, нито оценка на нанесените материални щети.

Съобщено е и за удари по складове

Украинският Генерален щаб съобщава още, че са били поразени четири склада за военни доставки на руската армия. Те се намирали в районите на Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

В предоставената информация няма независимо потвърждение от руска страна за щетите по „Комбинат Каменски“ и складовете. Не са посочени и допълнителни подробности за последиците от атаката.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин-

    10 13 Отговор
    "Лошо ми е. Май ще получа инфаркт вече"

    15:37 31.10.2026

  • 2 Това не е добре!

    10 11 Отговор
    Нали товариш Путин!

    Коментиран от #22

    15:38 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    14 6 Отговор
    Украинският Генерален щаб е "най-достоверния" възможен източник! А как се движи перенемогата - не е ли по-лесно да го "превземат" тоя завод заедно с цялата Ростовска област и Крим...

    15:41 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    Украйна последните дни удря с хирургическа точност руснаците.заводи пристанища военни щабове...

    15:47 31.10.2026

  • 11 Реалност

    6 6 Отговор
    За да летят руските ракети им трябва твърдо гориво.
    За да се произведе твърдо гориво им трябва синтетичен каучук и точно определени полимери, а те се произвеждат на две места Воронежкаучук и Толиатикаучук.

    С Воронеж свърши, сега и с Толиати ще свърши!

    15:49 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Много Известен Съветски Актьор

    4 6 Отговор
    Докато руснаците удрят градовете и си правят "селфита" на фона на руското знаме в някое "освободено" село- повечето фалшиви, украинците до края на годината ще унищожат повечето от руските НПЗ-та и военни предприятия в европейската част на Русия. Тази година е към края си, а "асвабадителите" не са мръднали от миналата година, независимо, че за една година дадоха фира поне 300 000 от тях. Последните месеци украинците ликвидират средно по 40 000 крепостни на месец. Сметката на Путин няма да излезе и вече подготвя мобилизация на около 500-600 000 "герои за еднократна употреба". ВСУ са наясно с това и се подготвят, да "посрещнат гостите", както подобава. Ще се постараят, по-голямата част, никога да не се върне в Русия.

    Коментиран от #14, #19

    15:50 31.10.2026

  • 14 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":

    А как ще обясни съотношението 1:13 при размяната на чували, защото много се разминава с твоите фантазии...

    Коментиран от #16, #21

    15:53 31.10.2026

  • 15 Констатация

    3 3 Отговор
    Бравус!!!!! Нема лошо..., важното е, че - Кремъл, резиденциите на дедо Путин и кварталчето "Рубльовка" не съ засегнати, другото е вторъ, че и третъ ръка Кахър!!! Ъм, тъй, де!!! -))))))

    15:55 31.10.2026

  • 16 Обяснява се

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    с невероятният прираст на популациите от вълци и чакали в окупираните територии. Оказва се, че доставената руска храна е много богата на протеини.

    Коментиран от #23

    15:56 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Линда

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това не е добре!":

    Много е странно

    16:03 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 добре

    0 0 Отговор
    Важното е рафинериите на ТръмпОйл да не закачат....

    16:08 31.10.2026

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