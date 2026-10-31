Украинската армия удари завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украинските сили са нанесли удар по държавното предприятие „Комбинат Каменски“ в град Каменск-Шахтински, Ростовска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Атаката е извършена през нощта срещу 31 октомври с бойни дронове и ракети, включително брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили.

„Атаката е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, в това число брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили“, се казва в съобщението на украинския Генерален щаб.

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Според украинската страна в предприятието е избухнал пожар в склад за готова продукция, а четири производствени съоръжения са били повредени. В предоставената информация не се посочват данни за жертви или ранени.

Произвежда гориво за руски ракетни системи

„Комбинат Каменски“ е част от руския военно-промишлен комплекс. Предприятието произвежда твърдо ракетно гориво за боеприпаси за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни системи и авиационни оръжия.

Ударът по завода е обявен като част от действията на украинските сили срещу обекти, свързани с руското военно производство. В съобщението си Генералният щаб не посочва срок, в който производството може да бъде възстановено, нито оценка на нанесените материални щети.

Съобщено е и за удари по складове

Украинският Генерален щаб съобщава още, че са били поразени четири склада за военни доставки на руската армия. Те се намирали в районите на Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

В предоставената информация няма независимо потвърждение от руска страна за щетите по „Комбинат Каменски“ и складовете. Не са посочени и допълнителни подробности за последиците от атаката.

Източници: bta.bg, ukrinform.net