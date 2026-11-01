Володимир Зеленски: Русия е загубила 54 400 войници през октомври

Русия е загубила 54 400 военнослужещи през октомври, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Посочената от него цифра включва убити и тежко ранени руски войници и според Зеленски е най-високата месечна загуба от началото на войната през 2022 г.
В публикация в социалната мрежа X той посочи, че 21 октомври е бил най-смъртоносният ден за руските сили. За 24 часа са отчетени 2250 жертви, заяви украинският президент.
Украйна отчита териториални успехи
Зеленски съобщи още, че украинските въоръжени сили са освободили 96,2 квадратни километра територия през октомври. По думите му това е с 10,4 квадратни километра повече от площта, която руските сили са успели да завземат през същия период.
„За да спре тези безумни загуби, Русия трябва само да избере примирие и дипломация“, написа украинският президент.
Данните не са независимо потвърдени
Посочените стойности представляват оценка на украинската страна. Русия не е коментирала публично твърденията, а независимото потвърждаване на бойните загуби остава трудно заради продължаващите военни действия. Анадолската агенция също отбелязва, че данните за загубите и промените в контрола върху територии не могат да бъдат проверени независимо.
Заявлението на Зеленски идва на фона на продължаващи сражения между руските и украинските сили. То свързва отчетените загуби с призив към Москва да прекрати бойните действия и да премине към дипломатически преговори.
Източници: news.bg, h.aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжливото мекотело
Коментиран от #31
20:31 01.11.2026
2 БРАВО БРАВО
20:31 01.11.2026
3 zuлен потник
20:32 01.11.2026
4 А Украйна
Коментиран от #6
20:32 01.11.2026
5 Овчар
20:33 01.11.2026
6 кво предпочиташ
До коментар #4 от "А Украйна":Д=30 или Ф=20 ?
Коментиран от #23
20:33 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #12
20:36 01.11.2026
9 Русия още на преговорите в Турция ясно
Коментиран от #34
20:37 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шопо
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #18, #22
20:39 01.11.2026
15 Хмм
20:40 01.11.2026
16 Отец Афанасий
До коментар #13 от "Швейк":Злорадстваш чадо, но горе при свети Петър ще се каеш, но ще бъде късно. Покай се, кажи не на фашизма. Не слушай Мирчев, той си е продал душата на Лукавия.
20:41 01.11.2026
17 Опелото
20:41 01.11.2026
18 Зеленски много добре знае, че
До коментар #14 от "Шопо":свърши ли войната свършва и той.
Коментиран от #33
20:42 01.11.2026
19 осраински
20:43 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде да е аирлия
20:43 01.11.2026
22 Републиканец
До коментар #14 от "Шопо":И да не капитулира Украйна, няма кой да плаща огромните заеми, освен поръчителите. Украйна сама няма как да плати хиляди милиарди. Ще плаща ЕС.
А пропуснатите ползи? Кой ще плати на ЕС пропуснатите ползи? Урсулите ни върнаха 100 години назад.
Коментиран от #28
20:43 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ний ша Ва упрайм
20:44 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Лошо нема..
20:46 01.11.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Републиканец":Загубите за България са огромни Украйна ни върна в шести клас първият срок
Коментиран от #32
20:46 01.11.2026
29 Ужас
20:47 01.11.2026
30 Случва се
20:47 01.11.2026
31 Танчо
До коментар #1 от "Лъжливото мекотело":Ма защо не казва те колко са дали
Коментиран от #43
20:49 01.11.2026
32 Хронично безработен нищеброд
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И Лепилар при Пияната?
20:49 01.11.2026
33 Путин знае,че Тръмп го държи на
До коментар #18 от "Зеленски много добре знае, че":изкувствено дишане.Падне ли Тръмп ботокса е свършен.И есвеото.
20:50 01.11.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Русия още на преговорите в Турция ясно":Всеки изстрелян патрон носи триста процента чиста печалба за руската икономика Производството на оръжие развива всички отрасли на икономиката с бурни темпове С домати и лалета икономика не се прави
20:50 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мимч
Коментиран от #46
20:51 01.11.2026
37 Володка
20:51 01.11.2026
38 Нормата е изпълнена
20:52 01.11.2026
39 Само след неколко месеца
Ееееедехееее
Коментиран от #44
20:52 01.11.2026
40 ричката
20:53 01.11.2026
41 Ха мит ха ни мит
20:54 01.11.2026
42 А Малая Токмачка
Коментиран от #47, #49
20:54 01.11.2026
43 Така правят лъжците
До коментар #31 от "Танчо":Същите са като нашите национални предатели ПП И ДБ. Обвиняват другите със собствените си деяния. И тоя най вероятно преписва украинските жертви на Русия. Реалността се вижда при размяната на тела.
20:54 01.11.2026
44 След няколко месеца
До коментар #39 от "Само след неколко месеца":Ще се озъбиш от глад. Магазините ще са затворени и заковани с дъски.
20:54 01.11.2026
45 Мдаа
Мдаа
20:55 01.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ти си
До коментар #42 от "А Малая Токмачка":Превзел Балшой Токмак!
20:57 01.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Руски войски са ударили
Коментиран от #52, #54
20:59 01.11.2026
51 Факт
21:01 01.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 В Харковска област личен състав
Коментиран от #60
21:02 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Баце
21:02 01.11.2026
56 Хаха
21:03 01.11.2026
57 Град Козлодуй
21:03 01.11.2026
58 Може да са
21:05 01.11.2026
59 Общо от началото на СВО в Украйна
Коментиран от #64
21:05 01.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Директно:
Коментиран от #65
21:07 01.11.2026
62 Украинец
21:08 01.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 То си личи
До коментар #61 от "Директно:":...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
Хихихихихи
21:10 01.11.2026
66 Тити на Кака
21:11 01.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 КОЛЬО ПАРЪМА
21:14 01.11.2026
69 Въоръжените сили на Украйна
Коментиран от #73
21:14 01.11.2026
70 Вишис
21:15 01.11.2026
71 СТАНАЛО ИМ Е НАВИК. А НАМ ВСЬО РАВНО.
21:22 01.11.2026
72 Мефистофел
Украинците смляха окупаторите .
21:26 01.11.2026
73 И що не свършиха
До коментар #69 от "Въоръжените сили на Украйна":досега , а сметачо?
21:28 01.11.2026