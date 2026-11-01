Володимир Зеленски: Русия е загубила 54 400 войници през октомври

Русия е загубила 54 400 военнослужещи през октомври, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Посочената от него цифра включва убити и тежко ранени руски войници и според Зеленски е най-високата месечна загуба от началото на войната през 2022 г.

В публикация в социалната мрежа X той посочи, че 21 октомври е бил най-смъртоносният ден за руските сили. За 24 часа са отчетени 2250 жертви, заяви украинският президент.

Украйна отчита териториални успехи

Зеленски съобщи още, че украинските въоръжени сили са освободили 96,2 квадратни километра територия през октомври. По думите му това е с 10,4 квадратни километра повече от площта, която руските сили са успели да завземат през същия период.

„За да спре тези безумни загуби, Русия трябва само да избере примирие и дипломация“, написа украинският президент.

Данните не са независимо потвърдени

Посочените стойности представляват оценка на украинската страна. Русия не е коментирала публично твърденията, а независимото потвърждаване на бойните загуби остава трудно заради продължаващите военни действия. Анадолската агенция също отбелязва, че данните за загубите и промените в контрола върху територии не могат да бъдат проверени независимо.

Заявлението на Зеленски идва на фона на продължаващи сражения между руските и украинските сили. То свързва отчетените загуби с призив към Москва да прекрати бойните действия и да премине към дипломатически преговори.

Източници: news.bg, h.aa.com.tr