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Володимир Зеленски: Русия е загубила 54 400 войници през октомври
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия е загубила 54 400 войници през октомври

1 Ноември, 2026 20:29 923 73

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  • примирие-
  • донбас

Украинският президент определи загубите като рекордни от началото на войната, по думите му 21 октомври е бил най-смъртоносният ден за руските сили

Володимир Зеленски: Русия е загубила 54 400 войници през октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е загубила 54 400 военнослужещи през октомври, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Посочената от него цифра включва убити и тежко ранени руски войници и според Зеленски е най-високата месечна загуба от началото на войната през 2022 г.

В публикация в социалната мрежа X той посочи, че 21 октомври е бил най-смъртоносният ден за руските сили. За 24 часа са отчетени 2250 жертви, заяви украинският президент.

Украйна отчита териториални успехи

Зеленски съобщи още, че украинските въоръжени сили са освободили 96,2 квадратни километра територия през октомври. По думите му това е с 10,4 квадратни километра повече от площта, която руските сили са успели да завземат през същия период.

„За да спре тези безумни загуби, Русия трябва само да избере примирие и дипломация“, написа украинският президент.

Данните не са независимо потвърдени

Посочените стойности представляват оценка на украинската страна. Русия не е коментирала публично твърденията, а независимото потвърждаване на бойните загуби остава трудно заради продължаващите военни действия. Анадолската агенция също отбелязва, че данните за загубите и промените в контрола върху територии не могат да бъдат проверени независимо.

Заявлението на Зеленски идва на фона на продължаващи сражения между руските и украинските сили. То свързва отчетените загуби с призив към Москва да прекрати бойните действия и да премине към дипломатически преговори.

Източници: news.bg, h.aa.com.tr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжливото мекотело

    46 5 Отговор
    пак му дадоха трибуна. Русия губи, а това мекотело проси и събира хората от улицата за пушечно месо. Къде ли ще бягаш като те погне украинският народ.

    Коментиран от #31

    20:31 01.11.2026

  • 2 БРАВО БРАВО

    34 4 Отговор
    Сега се върни в реалността.

    20:31 01.11.2026

  • 3 zuлен потник

    9 3 Отговор
    еи? 2 дивизии,голяма работа

    20:32 01.11.2026

  • 4 А Украйна

    31 5 Отговор
    Двадесет пъти по толкова!

    Коментиран от #6

    20:32 01.11.2026

  • 5 Овчар

    24 3 Отговор
    Чакаме по късно да каже къде няма бомби и ракети и от къде ще вземе и кога...? Той обича да дава такава информация за да знаят руснаците къде да бомбят след полунощ .! Егати кочана зелен.

    20:33 01.11.2026

  • 6 кво предпочиташ

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "А Украйна":

    Д=30 или Ф=20 ?

    Коментиран от #23

    20:33 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стоянчо Пуканката

    27 2 Отговор
    Добре, няма да спорим. А укрите колко са загубили? Или те са безсмъртни!?...

    Коментиран от #12

    20:36 01.11.2026

  • 9 Русия още на преговорите в Турция ясно

    18 1 Отговор
    заяви, можем да водим война и 10, 20, 30 години вие колко можете? „За да спре тези безумни загуби, Русия трябва само да избере примирие и дипломация“, написал украинският президент. Ама сега всички искате МИР защо ви е, бийте се воювайте нали сте яки.

    Коментиран от #34

    20:37 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    22 2 Отговор
    Помощите за Украйна всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #18, #22

    20:39 01.11.2026

  • 15 Хмм

    9 2 Отговор
    я не сакам мен да е добре, сакам Вуте да е зле

    20:40 01.11.2026

  • 16 Отец Афанасий

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Швейк":

    Злорадстваш чадо, но горе при свети Петър ще се каеш, но ще бъде късно. Покай се, кажи не на фашизма. Не слушай Мирчев, той си е продал душата на Лукавия.

    20:41 01.11.2026

  • 17 Опелото

    4 2 Отговор
    Дано се оправат ората

    20:41 01.11.2026

  • 18 Зеленски много добре знае, че

    17 3 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    свърши ли войната свършва и той.

    Коментиран от #33

    20:42 01.11.2026

  • 19 осраински

    10 4 Отговор
    Толкова е електората на ГЕРБ и ДПС

    20:43 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде да е аирлия

    3 6 Отговор
    Другиот месец..повеке

    20:43 01.11.2026

  • 22 Републиканец

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    И да не капитулира Украйна, няма кой да плаща огромните заеми, освен поръчителите. Украйна сама няма как да плати хиляди милиарди. Ще плаща ЕС.
    А пропуснатите ползи? Кой ще плати на ЕС пропуснатите ползи? Урсулите ни върнаха 100 години назад.

    Коментиран от #28

    20:43 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    10 2 Отговор
    като се отчтита га се обменят тела на войници при туй де го дума тоя уркаинците са загубили 258 000.

    20:44 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Лошо нема..

    4 5 Отговор
    Поне тия се спасиа от Робството на фашиста педофил

    20:46 01.11.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "Републиканец":

    Загубите за България са огромни Украйна ни върна в шести клас първият срок

    Коментиран от #32

    20:46 01.11.2026

  • 29 Ужас

    10 1 Отговор
    Сутрин обед и вечер един корумпиран наркоман от който никой не се интересува

    20:47 01.11.2026

  • 30 Случва се

    3 3 Отговор
    Да са живи и здрави

    20:47 01.11.2026

  • 31 Танчо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжливото мекотело":

    Ма защо не казва те колко са дали

    Коментиран от #43

    20:49 01.11.2026

  • 32 Хронично безработен нищеброд

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И Лепилар при Пияната?

    20:49 01.11.2026

  • 33 Путин знае,че Тръмп го държи на

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски много добре знае, че":

    изкувствено дишане.Падне ли Тръмп ботокса е свършен.И есвеото.

    20:50 01.11.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Русия още на преговорите в Турция ясно":

    Всеки изстрелян патрон носи триста процента чиста печалба за руската икономика Производството на оръжие развива всички отрасли на икономиката с бурни темпове С домати и лалета икономика не се прави

    20:50 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мимч

    10 2 Отговор
    Абе смъркач,кажи вие колко загубихте,а не за руснаците,които ви трепят да казваш.

    Коментиран от #46

    20:51 01.11.2026

  • 37 Володка

    7 2 Отговор
    Кажи ти колко войници загуби и колко милиарда юро спечели?

    20:51 01.11.2026

  • 38 Нормата е изпълнена

    2 6 Отговор
    Ноември да да около 60 000

    20:52 01.11.2026

  • 39 Само след неколко месеца

    3 6 Отговор
    Педофила па ше се моли на Зеленски и Едноухия, да пусне Заповед за разрешение на Монголския г ЕЙ парад пред оная гни Лоч мумията
    Ееееедехееее

    Коментиран от #44

    20:52 01.11.2026

  • 40 ричката

    3 1 Отговор
    ми той цяла ванга ма всичко знае..........

    20:53 01.11.2026

  • 41 Ха мит ха ни мит

    2 1 Отговор
    Украйна нито един. ПАРДОН един се самовзривил.

    20:54 01.11.2026

  • 42 А Малая Токмачка

    4 4 Отговор
    Превзеха ли я.

    Коментиран от #47, #49

    20:54 01.11.2026

  • 43 Така правят лъжците

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Танчо":

    Същите са като нашите национални предатели ПП И ДБ. Обвиняват другите със собствените си деяния. И тоя най вероятно преписва украинските жертви на Русия. Реалността се вижда при размяната на тела.

    20:54 01.11.2026

  • 44 След няколко месеца

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Само след неколко месеца":

    Ще се озъбиш от глад. Магазините ще са затворени и заковани с дъски.

    20:54 01.11.2026

  • 45 Мдаа

    3 4 Отговор
    Киев за два дня.
    Мдаа

    20:55 01.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "А Малая Токмачка":

    Превзел Балшой Токмак!

    20:57 01.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Руски войски са ударили

    2 2 Отговор
    местата на временно разполагане на Въоръжените сили на Украйна в село Белозерское в ДНР с помощта на бомби FAB-500. Следствената комисия на Русия е отворила наказателно дело за терористична атака от ВСУ срещу предприятие в Нижни Новгород. Системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация са свалили днес 391 самолетни дрона на Въоръжените сили на Украйна през деня.

    Коментиран от #52, #54

    20:59 01.11.2026

  • 51 Факт

    2 1 Отговор
    Зеленски по цял ден брои руснаците, а не вижда че Украйна се свършва. И украинците свършват, и територията на Украйна намалява всеки ден.

    21:01 01.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В Харковска област личен състав

    2 2 Отговор
    и техника на части от три механизирани, две моторизирани пехотни бригади, бригада безпилотни системи, щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна и бригада на Националната гвардия бяха разбити в районите на селата Водяне, Колодезное, Плоское, Шиповатое, Мартове и Велики Бурлук в Харковска област.

    Коментиран от #60

    21:02 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Баце

    2 2 Отговор
    Ти кажи за твойте маани ги чуждите, щото при официална размяна на тела всички знаят разликите. Според мене все пак требва нещо да не си много у ред за да се хвалиш с такива неща?

    21:02 01.11.2026

  • 56 Хаха

    2 1 Отговор
    Този на какви субстанции е?

    21:03 01.11.2026

  • 57 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    Дано се оправят хората.

    21:03 01.11.2026

  • 58 Може да са

    1 1 Отговор
    Индийци, що да са руски? За Русия също воюват и наемници.

    21:05 01.11.2026

  • 59 Общо от началото на СВО в Украйна

    1 1 Отговор
    са унищожени 674 самолета, 284 хеликоптера, 276723 безпилотни летателни апарати, 672 зенитни ракетни комплекса, 31480 танка и други бронирани бойни машини, 1794 реактивни системи за залпови залпи, 36852 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, 76105 единици специални военни машини. Справка от МО на Русия.

    Коментиран от #64

    21:05 01.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Директно:

    4 1 Отговор
    ЖАЛЪК KLOUN, CIRK, PARODIA !!!!! Никой вече не се връзва на тия глупости!!!

    Коментиран от #65

    21:07 01.11.2026

  • 62 Украинец

    4 0 Отговор
    Украина е загубила за октомври 125000 воиници а доброволци нама

    21:08 01.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 То си личи

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Директно:":

    ...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    Хихихихихи

    21:10 01.11.2026

  • 66 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Забележителен е темпът с който г-н Зеленски избива руски войници. В речите си. Избива ги толкова много, че в Украйна бусификацията върви с незапомнени темпове!

    21:11 01.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Тоя е голям тъпанар зеля

    21:14 01.11.2026

  • 69 Въоръжените сили на Украйна

    2 1 Отговор
    в зоната на действия на СВО губят средно по около 1 175 войници на ден.

    Коментиран от #73

    21:14 01.11.2026

  • 70 Вишис

    1 1 Отговор
    Скоро Владимир ще се гушне с Владимир и теглото на руснаците ще свърши!

    21:15 01.11.2026

  • 71 СТАНАЛО ИМ Е НАВИК. А НАМ ВСЬО РАВНО.

    1 0 Отговор
    РЮСНАКА Е БЕЗСМЪРТЕН. ПО СКОРА НЕ МУ СЕ ЖИВЕЕ. АКО НЕ Е ХИТЛЕР ЩЕ Е СТАЛИН. СЕГА МУ СЕ ПРОБВА ПУТИН.

    21:22 01.11.2026

  • 72 Мефистофел

    1 0 Отговор
    Сега е момента да се включи и заблудената копейка която брои колко трупа са си разменили Украйна и фашисткия агресор .
    Украинците смляха окупаторите .

    21:26 01.11.2026

  • 73 И що не свършиха

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Въоръжените сили на Украйна":

    досега , а сметачо?

    21:28 01.11.2026

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