Няколко руски дрона са нарушили въздушното пространство на Молдова, като един от тях е прелетял над столицата Кишинев. Това заяви президентът на страната Мая Санду.

„Тази вечер няколко руски дрона нарушиха въздушното ни пространство, като един от тях прелетя над Кишинев и предизвика тревога сред жителите“, написа Санду в социалната мрежа Екс.

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В изявлението си президентът не посочва точния брой на дроновете, продължителността на полета над столицата или дали има нанесени материални щети и пострадали хора.

Санду обеща натиск за нови санкции

Молдовският президент свърза инцидента с войната на Русия срещу Украйна и предупреди, че последиците от конфликта надхвърлят границите на Украйна.

„Войната на Русия заплашва цяла Европа. Молдова е на страната на мира. Ще продължим да настояваме за санкции срещу Москва, да подкрепяме Украйна и да укрепваме отбранителните си способности с помощта на партньорите си“, заяви Мая Санду.

Тя не съобщи дали молдовските власти са предприели действия за проследяване, прихващане или принудително отклоняване на дроновете. От изявлението не става ясно и дали полетът над Кишинев е довел до промени в работата на летището или до ограничения за гражданската авиация.

Молдова граничи с Украйна и през последните години нееднократно е съобщавала за навлизане на безпилотни летателни апарати и откриване на останки от дронове на своя територия. Новото изявление на Санду поставя акцент върху прелитането над столицата и върху риска за населението.

Президентът на Молдова заяви, че страната ще продължи да подкрепя Украйна, да настоява за допълнителни санкции срещу Москва и да засилва отбранителните си способности с помощта на международните партньори.

Източници: bta.bg