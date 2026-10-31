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Лошото момче на Кремъл: В Полша се извършва конституционен преврат

Лошото момче на Кремъл: В Полша се извършва конституционен преврат

31 Октомври, 2026 14:35 2 204 84

  • дмитрий медведев-
  • полша-
  • конституционен трибунал-
  • доналд туск-
  • карол навроцки-
  • русия

Изявлението му идва на фона на сблъсък между правителството, президента и Конституционния трибунал във Варшава

Лошото момче на Кремъл: В Полша се извършва конституционен преврат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Полша се извършва „конституционен преврат“, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Той обвини правителството на премиера Доналд Туск, че потиска консерваторите от партия „Право и справедливост“ и сравни действията му с процеси в Украйна. Изявлението е публикувано в социалната мрежа „Макс“ и е цитирано от ТАСС.

„В Полша има конституционен преврат“, написа Медведев, като определи действията около Конституционния трибунал като опит за отстраняване на неговото ръководство. Останалата част от публикацията му съдържа политически обвинения и остри квалификации към полските управляващи и към партията „Право и справедливост“.

Сблъсъкът около Конституционния трибунал

Кризата се изостри, след като съдията Анна Корвин-Пьотровска временно пое ръководството на Конституционния трибунал, а председателят Богдан Швенчковски беше отстранен от изпълнение на задълженията си. Причините за мярката са оспорвани от политическите сили. Асошиейтед прес съобщава, че официалните мотиви не са могли да бъдат независимо проверени, тъй като интернет страницата на съда е спряла да функционира скоро след публикуването на съобщението.

Правосъдният министър и главен прокурор Валдемар Журек е внесъл искания за сваляне на имунитета на Швенчковски. Правителството твърди, че председателят е блокирал встъпването в длъжност на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Управляващите заявяват, че целта им е възстановяване на върховенството на закона.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден процес, понякога болезнен, и изисква решителни действия. Няма друг начин“, заяви Доналд Туск.

Протести и намеса на президента

Стотици протестиращи се събраха около сградата на съда във Варшава. Според полицията трима души са били задържани, след като част от демонстрантите са опитали да преминат през огражденията и са хвърляли предмети по служители. Около Конституционния трибунал са разположени допълнителни полицейски сили.

Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си до Сенегал. Връщам се“, написа той. След завръщането си Навроцки заяви, че е нарушен конституционният ред, и свика спешни консултации с лидерите на парламентарните групи.

Спорът е част от продължителното противопоставяне между проевропейското правителство на Туск и президента Навроцки, който е близък до „Право и справедливост“. Партията и нейни представители определят отстраняването на Швенчковски като незаконна атака срещу конституционния ред. Междувременно правителството настоява, че предприетите действия са необходими за възстановяване на работата на съда и независимостта на съдебната система.

Източници: focus-news.net, apnews.com, aol.co.uk


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде и в България

    42 6 Отговор
    Също трябва да бъдат арестувани прокурори, съдии, адвокати, политици, полицаи. Това е гръбнака на мафията и олигархията в България.

    Коментиран от #14, #23

    14:36 31.10.2026

  • 2 Малоумното момче на Кремъл

    17 46 Отговор
    Си е стопил малкото мозък с водка

    Коментиран от #79

    14:37 31.10.2026

  • 3 Гробар

    50 13 Отговор
    Урсулът налага фашизма в ЕС. Ще свърши в някой бункер като Хитлер.

    14:38 31.10.2026

  • 4 Така е

    39 2 Отговор
    И там се оказва, че хвърлихте пари на вятъра.
    Риска на хибридната война.

    14:38 31.10.2026

  • 5 А50

    53 14 Отговор
    Ако не си за война значи си лошо момче , и се опитват да те изхвърлят, както стана и в Румъния. Както искат да направят с АзГ и Льо Пен. Както искат да направят и с Радев

    Коментиран от #10

    14:38 31.10.2026

  • 6 Идва Видовден и за Полша

    22 11 Отговор
    10-ти ноември 2026 г. с обратна посока,обаче:)

    Коментиран от #12

    14:38 31.10.2026

  • 7 Никой

    17 28 Отговор
    Щом Медведев пищи значи са нарушени интересите на Русия .

    14:39 31.10.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    44 14 Отговор
    А се надяваха така да стане в РФ, чрез санкции и изолация....

    Вместо това се тресат Германия, Испания, Франция, Белгия, Италия, а сега и Полша....

    Ква стана тя, а?

    Коментиран от #56

    14:39 31.10.2026

  • 9 Подкрепям Туск и Полша

    16 32 Отговор
    Защото искам България също да бъде силна, военно и икономически, и политически. Държава, която защитава интересите си пред САЩ, Русия и Европа, в границите на Европейския съюз.

    14:40 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    18 10 Отговор
    Който НЕ е УрсулиZaч е Путинец и трябва да бъде ОТмайданчен❗

    14:40 31.10.2026

  • 12 Май не си наясно

    15 24 Отговор

    До коментар #6 от "Идва Видовден и за Полша":

    точно какво се случва в Полша.
    Нормално е за русофил....

    Коментиран от #27, #35

    14:41 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тик-Ток

    25 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде и в България":

    България - компрадорска латинокочина за 35 години западна демокрация

    Коментиран от #19

    14:41 31.10.2026

  • 15 България мрази Русия

    12 36 Отговор
    Безплатно и натурално

    Коментиран от #21, #46, #75

    14:41 31.10.2026

  • 16 ГанЯ

    4 7 Отговор
    Теб какво те интересува какво става в Полша.

    14:43 31.10.2026

  • 17 Брюксел опита държавен преврат в Полша.

    39 11 Отговор
    Двамата превратаджии Урсула и Доналд Туск използваха военна полиция и части на терористичното НАТО за да окупират Полша. Гнусният Запад НЕ е нашият модел. Мразим нацизма и ционизма му. Мразим олигархията му и корупцията му . От всяка една гледна точка ЕС е вреден за България и българите

    Коментиран от #22

    14:43 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дали

    5 11 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Западна демокрация ама със съветски материал, демокрацията на съветско половите.

    14:44 31.10.2026

  • 20 Ама как да е

    11 1 Отговор
    Коя империя обича неподчинимите държави и народи?

    14:45 31.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 няма по вредно

    7 18 Отговор

    До коментар #17 от "Брюксел опита държавен преврат в Полша.":

    От РФ и техния терористичен държавен режим. Тия опори ходи да плашиш за Хелоуин бабите пред блока

    Коментиран от #33, #60

    14:46 31.10.2026

  • 23 А60

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде и в България":

    Пак ти обяснявам, в Полша се извършва преврат, Либерала Туск е окупирал Конституционния съд докато Президента лети за Сенегал. Това е опит либералната олигархия и заедно с други престъпни групи във власта да превземат контрола върху цялата държава. На Урсула и трабват послушковци като наш Грую

    14:46 31.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 4 Отговор
    ДАЖЕ БРАТУШКИТЕ СА ИЗУМЕНИ
    .. ЧЕТА ИМ КОМЕНТАРИТЕ ....
    ... И СЕ КЕФЯТ ЯКО НА ПОЛСКИЯ КАЗАН В АДА

    14:47 31.10.2026

  • 25 Да,бе

    26 3 Отговор
    Нещо не вървят нещата в "райската градина"...Ама хич,а уж се очакваше разпадането на бензиностанцията с ракети пък се тресе бензиностанцията без гориво .

    14:47 31.10.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 3 Отговор
    СЛУЧВАЩОТО СЕ В ПОЛША Е ЕДИН НЕОЧАКВАН ПОДАРЪК ЗА РУСИЯ
    ......
    ДАЖЕ АМЕРИКАНСКИЯ ПОСЛАНИК БЕШЕ СБАРАН ОТ СЪБИТИЯТА ПО БЕЛЬО :)

    14:49 31.10.2026

  • 27 И какво се случва в Полша ? А?

    19 4 Отговор

    До коментар #12 от "Май не си наясно":

    Военна полиция и частите на НАТО какво правят според теб ? А германската армия защо е според теб на летището в пълно бойно снаражение ? Не полската а германската

    Коментиран от #49

    14:49 31.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БАНко

    18 6 Отговор
    НАТООВЦИ , БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ !!! ФРАНЦИЯ , ГЕРМАНИЯ , ПОРТУГАЛИЯ , ИСПАНИЯ , ИТАЛИЯ , БЕЛГИЯ ...... СЕГА И ПОЛША !!! СЪСИПАХТЕ Я ТАЗИ ДО ВЧЕРА ЦВЕТУЩА ЕВРОПА !!!

    Коментиран от #52

    14:52 31.10.2026

  • 30 Профила на един атлантически

    9 6 Отговор
    Превратаджия и терорист !.... Доналд Францишек Туск, роден на 22 април 1957 г., е полски политик, който е бил председател на Европейския съвет от 2014 до 2019 г.Той е бил министър-председател на Полша от 2007 до 2014 г. и е бил съосновател и председател на политическата партия „Гражданска платформа“ ( Platforma Obywatelska ). На 20 ноември 2019 г. Туск е избран за президент на Европейската народна партия (ЕНП), най-голямата транснационална политическа партия в Европа .
    Туск участва в полската политика от началото на 90-те години на миналия век, като е основал няколко политически партии и е заемал изборни длъжности почти непрекъснато от 1991 г. Туск е един от съоснователите на ориентираната към свободния пазар партия Либерално-демократически конгрес . Той влиза в Сейма (долната камара на полския парламент) през 1991 г., но губи мястото си на изборите през 1993 г., които завършват зле за Конгреса...

    Коментиран от #34

    14:52 31.10.2026

  • 31 Чакалите на Пентагона

    7 3 Отговор
    Само от данъците да не драпат

    14:52 31.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А50

    18 6 Отговор

    До коментар #22 от "няма по вредно":

    В Сърбия , Румъния, Молдова Полша , Словакия преврати, опити за такива, арести и покушение срещу МП, все ценности на ЕС Урсулите. Не на ЕС на Урсула и либералите, да на просперитет честност и сътрудншчество с Русия

    Коментиран от #37

    14:54 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Май не си наясно":

    Маи ТИ не си наясно какво се случва😉❗
    ЕвроЛЮбимеца Туск изчака Президента да напусне страната и нахлу за дворцов ПРЕВРАТ ❗
    Но Президентът, без да е пилот, обърна обратно за да раздаде правосъдие❗

    Коментиран от #45

    14:55 31.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 България

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "А50":

    В България обаче така и не беше извършен така жадувания преврат промяна, за която толкова народ скачаше по площадите. И номенклатура си спретна един преход, с който спаси себе си и децата, и внуците си. За да са вечно във властта.

    Коментиран от #43, #53

    14:56 31.10.2026

  • 38 БАНко

    14 3 Отговор
    УТРЕШНАТА СГЛОБКА ТОВА ГОТВИ ЗА БЪЛГАРИЯ !!!

    14:56 31.10.2026

  • 39 Чипишефффф

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Профила на един атлантически Гюров":

    Тъпирчеф и компания на фронта

    14:58 31.10.2026

  • 40 Не знаеш ли верно че

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Робски души":

    във времената на борби за обединение и осъществяване на българската кауза Запада винаги е действал срещу нас ? Наистина ли не го знаеш ?

    14:58 31.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Констатация

    4 7 Отговор
    Това 61 годишно "момче" изтрезнява ли!?

    15:00 31.10.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "България":

    Скачането по площадите ни докара до глад и недоимък Разграбване на държавата и съсипване на селското стопанство Сега ще скачаме за да се стоплим както румънците при Сталинград

    Коментиран от #55, #58

    15:00 31.10.2026

  • 44 Мър Сул преврати почна у ЕС

    6 3 Отговор
    А във Париж направо ги вкарват у концлагери хората

    15:00 31.10.2026

  • 45 Обзалагаш ли се

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "🦉🦉🦉🦉":

    за резултата?
    Той и Вучич беше толкова сигурен....

    Коментиран от #73

    15:01 31.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пак сменяш темата

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "И какво се случва в Полша ? А?":

    както Йотова на дебата.

    15:02 31.10.2026

  • 50 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор
    В Полша "Майданът" не успя😉

    15:02 31.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 В паника си

    5 9 Отговор

    До коментар #29 от "БАНко":

    точно както Путин.

    15:03 31.10.2026

  • 53 А50

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "България":

    Това в Полша не е преврат промяна за добро, а точно обратното. Ние тук преврата за добро го направихме със закъснание, когато избрахма Радев и сега се тресе цялото соросоидно олигархично статукво. Всички Герб, Пеевски ДБета ППета са срещу промяната Радев.

    Коментиран от #62

    15:03 31.10.2026

  • 54 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор
    Какво ли са ни подготвили УрсуLuzaчите, ако Гюро не спечели ❗🤔
    Молдова, Румъния, Полша ......или
    са сигурни в успеха, след обещанията на БорисОF🤔❗

    Коментиран от #61

    15:05 31.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дяконе

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Делото на един дякон е да отваря очите на хората към истината, към просветността, не да им ги затваря!

    15:07 31.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Губите

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "А50":

    Нямате близо 1 милион гласове. Изчезнаха, отдръпнаха се, биха ви шута. Още ще паднат. Радев не е алтернатива, защото седна на масата в кръчмата на хотелиерите. Отново мутри мафиоти ги пускат в министерствата.

    15:10 31.10.2026

  • 63 Европа се събуди

    6 6 Отговор
    но атлантическите нацисти готвят повсеместно преврати хора ! Догодина трябва да има избори в няколко държави но може и да няма

    Коментиран от #68

    15:11 31.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този дъртак кой го пита?

    3 4 Отговор
    Има ли държава, на която не се е опитвал да дава акъли. Имперският ген на "братушките" и шовинизмът им са неизкореними. Добре, че мюсюлманите в тая държава ще им сменят ДНКто.

    15:16 31.10.2026

  • 66 Бай той Толстой

    7 2 Отговор
    Туск е пътник.Ще го окошарят.Същия опит направи и южнокорейския президент.

    15:16 31.10.2026

  • 67 Руските из

    2 5 Отговор
    Роди пищят - помощ,нашите агенти ги затварят в затвора!

    15:17 31.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 От атлантическите нацисти

    7 3 Отговор
    Нищо друго не може да се очаква. Военни преврати, милитаризъм, агресия, войни и геноцид ... Само това могат

    15:20 31.10.2026

  • 70 Я па тоя

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "А50":

    1. Не си пиши сам коментари.
    2. Недей да спамиш.
    3. Путинофилията ти е без значение.

    15:20 31.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 атлантическите нацисти казват

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Рече кремълският":

    "Тук не е Русия" Тук е атлантическо нацисткият ни коптор ! Хахахаха... Да има да вземаш обаче. Объркал си се

    15:22 31.10.2026

  • 73 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Обзалагаш ли се":

    За какъв резултат пишеш🤔❓
    Какво ще стане в Полша или в България утре❓
    И защо трябва да се обзалагам🤔 Ти ако си комарджия залагай на каквото си искаш❗
    Дори на това далие вали дъжд в....
    хУнУлУлУ😉

    15:22 31.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Всяко атлантенце пляскане заслужава

    7 2 Отговор
    А Мър Сул и преврати почна у ЕС да прави представете си... и посред нощ опити за промяна на конституциии на суверенни държави

    15:28 31.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 РФ - земен ад

    2 4 Отговор
    Няма по голям и жалък кенеф от РФ.
    Чакам платените в копейки дисиденти да ми цъкат минуси, че да преброим на колко са им платили днес да пускат опорките

    Коментиран от #83

    15:47 31.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 хмммм

    2 3 Отговор
    Лошо момче.. кое му е лошото, че е глупав ли?

    15:55 31.10.2026

  • 81 БАНко

    1 1 Отговор
    ЗА ХАНОВЕР ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ , И ТАМ Е УЖАС !!!

    15:56 31.10.2026

  • 82 пътник

    1 0 Отговор
    "На всяка манджа-мерудия."Ама все в чужди манджи бърника мечока.Да си види "правовия ред" в собствената империя,че много падат от прозорци.

    15:57 31.10.2026

  • 83 ес е един огромен КЕН eф !

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "РФ - земен ад":

    Затова наемат евтини мишки като тебе да драскат глупости по адрес на Велика Русия

    16:03 31.10.2026

  • 84 Иванов

    1 0 Отговор
    Абе, вие се молете "лошото момче на Кремъл" да не направи конституционен преврат в Русия и да не смени "доброто"!

    16:09 31.10.2026

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