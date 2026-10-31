Лошото момче на Кремъл: В Полша се извършва конституционен преврат

В Полша се извършва „конституционен преврат“, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Той обвини правителството на премиера Доналд Туск, че потиска консерваторите от партия „Право и справедливост“ и сравни действията му с процеси в Украйна. Изявлението е публикувано в социалната мрежа „Макс“ и е цитирано от ТАСС.

„В Полша има конституционен преврат“, написа Медведев, като определи действията около Конституционния трибунал като опит за отстраняване на неговото ръководство. Останалата част от публикацията му съдържа политически обвинения и остри квалификации към полските управляващи и към партията „Право и справедливост“.

Сблъсъкът около Конституционния трибунал

Кризата се изостри, след като съдията Анна Корвин-Пьотровска временно пое ръководството на Конституционния трибунал, а председателят Богдан Швенчковски беше отстранен от изпълнение на задълженията си. Причините за мярката са оспорвани от политическите сили. Асошиейтед прес съобщава, че официалните мотиви не са могли да бъдат независимо проверени, тъй като интернет страницата на съда е спряла да функционира скоро след публикуването на съобщението.

Правосъдният министър и главен прокурор Валдемар Журек е внесъл искания за сваляне на имунитета на Швенчковски. Правителството твърди, че председателят е блокирал встъпването в длъжност на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Управляващите заявяват, че целта им е възстановяване на върховенството на закона.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден процес, понякога болезнен, и изисква решителни действия. Няма друг начин“, заяви Доналд Туск.

Протести и намеса на президента

Стотици протестиращи се събраха около сградата на съда във Варшава. Според полицията трима души са били задържани, след като част от демонстрантите са опитали да преминат през огражденията и са хвърляли предмети по служители. Около Конституционния трибунал са разположени допълнителни полицейски сили.

Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си до Сенегал. Връщам се“, написа той. След завръщането си Навроцки заяви, че е нарушен конституционният ред, и свика спешни консултации с лидерите на парламентарните групи.

Спорът е част от продължителното противопоставяне между проевропейското правителство на Туск и президента Навроцки, който е близък до „Право и справедливост“. Партията и нейни представители определят отстраняването на Швенчковски като незаконна атака срещу конституционния ред. Междувременно правителството настоява, че предприетите действия са необходими за възстановяване на работата на съда и независимостта на съдебната система.

Източници: focus-news.net, apnews.com, aol.co.uk