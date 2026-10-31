Лошото момче на Кремъл: В Полша се извършва конституционен преврат

В Полша се извършва „конституционен преврат“, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Той обвини правителството на премиера Доналд Туск, че потиска консерваторите от партия „Право и справедливост“ и сравни действията му с процеси в Украйна. Изявлението е публикувано в социалната мрежа „Макс“ и е цитирано от ТАСС.
„В Полша има конституционен преврат“, написа Медведев, като определи действията около Конституционния трибунал като опит за отстраняване на неговото ръководство. Останалата част от публикацията му съдържа политически обвинения и остри квалификации към полските управляващи и към партията „Право и справедливост“.
Сблъсъкът около Конституционния трибунал
Кризата се изостри, след като съдията Анна Корвин-Пьотровска временно пое ръководството на Конституционния трибунал, а председателят Богдан Швенчковски беше отстранен от изпълнение на задълженията си. Причините за мярката са оспорвани от политическите сили. Асошиейтед прес съобщава, че официалните мотиви не са могли да бъдат независимо проверени, тъй като интернет страницата на съда е спряла да функционира скоро след публикуването на съобщението.
Правосъдният министър и главен прокурор Валдемар Журек е внесъл искания за сваляне на имунитета на Швенчковски. Правителството твърди, че председателят е блокирал встъпването в длъжност на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Управляващите заявяват, че целта им е възстановяване на върховенството на закона.
„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден процес, понякога болезнен, и изисква решителни действия. Няма друг начин“, заяви Доналд Туск.
Протести и намеса на президента
Стотици протестиращи се събраха около сградата на съда във Варшава. Според полицията трима души са били задържани, след като част от демонстрантите са опитали да преминат през огражденията и са хвърляли предмети по служители. Около Конституционния трибунал са разположени допълнителни полицейски сили.
Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си до Сенегал. Връщам се“, написа той. След завръщането си Навроцки заяви, че е нарушен конституционният ред, и свика спешни консултации с лидерите на парламентарните групи.
Спорът е част от продължителното противопоставяне между проевропейското правителство на Туск и президента Навроцки, който е близък до „Право и справедливост“. Партията и нейни представители определят отстраняването на Швенчковски като незаконна атака срещу конституционния ред. Междувременно правителството настоява, че предприетите действия са необходими за възстановяване на работата на съда и независимостта на съдебната система.
Източници: focus-news.net, apnews.com, aol.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайде и в България
Коментиран от #14, #23
14:36 31.10.2026
2 Малоумното момче на Кремъл
Коментиран от #79
14:37 31.10.2026
3 Гробар
14:38 31.10.2026
4 Така е
Риска на хибридната война.
14:38 31.10.2026
5 А50
Коментиран от #10
14:38 31.10.2026
6 Идва Видовден и за Полша
Коментиран от #12
14:38 31.10.2026
7 Никой
14:39 31.10.2026
8 az СВО Победа 81
Вместо това се тресат Германия, Испания, Франция, Белгия, Италия, а сега и Полша....
Ква стана тя, а?
Коментиран от #56
14:39 31.10.2026
9 Подкрепям Туск и Полша
14:40 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🦉🦉🦉🦉
14:40 31.10.2026
12 Май не си наясно
До коментар #6 от "Идва Видовден и за Полша":точно какво се случва в Полша.
Нормално е за русофил....
Коментиран от #27, #35
14:41 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тик-Ток
До коментар #1 от "Хайде и в България":България - компрадорска латинокочина за 35 години западна демокрация
Коментиран от #19
14:41 31.10.2026
15 България мрази Русия
Коментиран от #21, #46, #75
14:41 31.10.2026
16 ГанЯ
14:43 31.10.2026
17 Брюксел опита държавен преврат в Полша.
Коментиран от #22
14:43 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дали
До коментар #14 от "Тик-Ток":Западна демокрация ама със съветски материал, демокрацията на съветско половите.
14:44 31.10.2026
20 Ама как да е
14:45 31.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 няма по вредно
До коментар #17 от "Брюксел опита държавен преврат в Полша.":От РФ и техния терористичен държавен режим. Тия опори ходи да плашиш за Хелоуин бабите пред блока
Коментиран от #33, #60
14:46 31.10.2026
23 А60
До коментар #1 от "Хайде и в България":Пак ти обяснявам, в Полша се извършва преврат, Либерала Туск е окупирал Конституционния съд докато Президента лети за Сенегал. Това е опит либералната олигархия и заедно с други престъпни групи във власта да превземат контрола върху цялата държава. На Урсула и трабват послушковци като наш Грую
14:46 31.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ЧЕТА ИМ КОМЕНТАРИТЕ ....
... И СЕ КЕФЯТ ЯКО НА ПОЛСКИЯ КАЗАН В АДА
14:47 31.10.2026
25 Да,бе
14:47 31.10.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДАЖЕ АМЕРИКАНСКИЯ ПОСЛАНИК БЕШЕ СБАРАН ОТ СЪБИТИЯТА ПО БЕЛЬО :)
14:49 31.10.2026
27 И какво се случва в Полша ? А?
До коментар #12 от "Май не си наясно":Военна полиция и частите на НАТО какво правят според теб ? А германската армия защо е според теб на летището в пълно бойно снаражение ? Не полската а германската
Коментиран от #49
14:49 31.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БАНко
Коментиран от #52
14:52 31.10.2026
30 Профила на един атлантически
Туск участва в полската политика от началото на 90-те години на миналия век, като е основал няколко политически партии и е заемал изборни длъжности почти непрекъснато от 1991 г. Туск е един от съоснователите на ориентираната към свободния пазар партия Либерално-демократически конгрес . Той влиза в Сейма (долната камара на полския парламент) през 1991 г., но губи мястото си на изборите през 1993 г., които завършват зле за Конгреса...
Коментиран от #34
14:52 31.10.2026
31 Чакалите на Пентагона
14:52 31.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А50
До коментар #22 от "няма по вредно":В Сърбия , Румъния, Молдова Полша , Словакия преврати, опити за такива, арести и покушение срещу МП, все ценности на ЕС Урсулите. Не на ЕС на Урсула и либералите, да на просперитет честност и сътрудншчество с Русия
Коментиран от #37
14:54 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Май не си наясно":Маи ТИ не си наясно какво се случва😉❗
ЕвроЛЮбимеца Туск изчака Президента да напусне страната и нахлу за дворцов ПРЕВРАТ ❗
Но Президентът, без да е пилот, обърна обратно за да раздаде правосъдие❗
Коментиран от #45
14:55 31.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 България
До коментар #33 от "А50":В България обаче така и не беше извършен така жадувания преврат промяна, за която толкова народ скачаше по площадите. И номенклатура си спретна един преход, с който спаси себе си и децата, и внуците си. За да са вечно във властта.
Коментиран от #43, #53
14:56 31.10.2026
38 БАНко
14:56 31.10.2026
39 Чипишефффф
До коментар #36 от "Профила на един атлантически Гюров":Тъпирчеф и компания на фронта
14:58 31.10.2026
40 Не знаеш ли верно че
До коментар #34 от "Робски души":във времената на борби за обединение и осъществяване на българската кауза Запада винаги е действал срещу нас ? Наистина ли не го знаеш ?
14:58 31.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Констатация
15:00 31.10.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "България":Скачането по площадите ни докара до глад и недоимък Разграбване на държавата и съсипване на селското стопанство Сега ще скачаме за да се стоплим както румънците при Сталинград
Коментиран от #55, #58
15:00 31.10.2026
44 Мър Сул преврати почна у ЕС
15:00 31.10.2026
45 Обзалагаш ли се
До коментар #35 от "🦉🦉🦉🦉":за резултата?
Той и Вучич беше толкова сигурен....
Коментиран от #73
15:01 31.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пак сменяш темата
До коментар #27 от "И какво се случва в Полша ? А?":както Йотова на дебата.
15:02 31.10.2026
50 🦉🦉🦉🦉
15:02 31.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 В паника си
До коментар #29 от "БАНко":точно както Путин.
15:03 31.10.2026
53 А50
До коментар #37 от "България":Това в Полша не е преврат промяна за добро, а точно обратното. Ние тук преврата за добро го направихме със закъснание, когато избрахма Радев и сега се тресе цялото соросоидно олигархично статукво. Всички Герб, Пеевски ДБета ППета са срещу промяната Радев.
Коментиран от #62
15:03 31.10.2026
54 🦉🦉🦉🦉
Молдова, Румъния, Полша ......или
са сигурни в успеха, след обещанията на БорисОF🤔❗
Коментиран от #61
15:05 31.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дяконе
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Делото на един дякон е да отваря очите на хората към истината, към просветността, не да им ги затваря!
15:07 31.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Губите
До коментар #53 от "А50":Нямате близо 1 милион гласове. Изчезнаха, отдръпнаха се, биха ви шута. Още ще паднат. Радев не е алтернатива, защото седна на масата в кръчмата на хотелиерите. Отново мутри мафиоти ги пускат в министерствата.
15:10 31.10.2026
63 Европа се събуди
Коментиран от #68
15:11 31.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този дъртак кой го пита?
15:16 31.10.2026
66 Бай той Толстой
15:16 31.10.2026
67 Руските из
15:17 31.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 От атлантическите нацисти
15:20 31.10.2026
70 Я па тоя
До коментар #61 от "А50":1. Не си пиши сам коментари.
2. Недей да спамиш.
3. Путинофилията ти е без значение.
15:20 31.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 атлантическите нацисти казват
До коментар #68 от "Рече кремълският":"Тук не е Русия" Тук е атлантическо нацисткият ни коптор ! Хахахаха... Да има да вземаш обаче. Объркал си се
15:22 31.10.2026
73 🦉🦉🦉🦉
До коментар #45 от "Обзалагаш ли се":За какъв резултат пишеш🤔❓
Какво ще стане в Полша или в България утре❓
И защо трябва да се обзалагам🤔 Ти ако си комарджия залагай на каквото си искаш❗
Дори на това далие вали дъжд в....
хУнУлУлУ😉
15:22 31.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Всяко атлантенце пляскане заслужава
15:28 31.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 РФ - земен ад
Чакам платените в копейки дисиденти да ми цъкат минуси, че да преброим на колко са им платили днес да пускат опорките
Коментиран от #83
15:47 31.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 хмммм
15:55 31.10.2026
81 БАНко
15:56 31.10.2026
82 пътник
15:57 31.10.2026
83 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #78 от "РФ - земен ад":Затова наемат евтини мишки като тебе да драскат глупости по адрес на Велика Русия
16:03 31.10.2026
84 Иванов
16:09 31.10.2026